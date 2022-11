Dva miliony Ukrajinců v Polsku

28. 11. 2022

čas čtení < 1 minuta

Máme nyní téměř 2 miliony ukrajinských uprchlíků v Polsku. I některé televizní reklamy, jako tato na vánoční nákupy, mají už ukrajinské titulky

We have nearly 2 millions Ukrainian refugees in Poland now. Even some commercials on TV have subtitles now. pic.twitter.com/rG8YI07GMs