Společnost Meta dostala pokutu 265 milionů eur za porušení ochrany údajů, které zasáhlo více než 500 milionů uživatelů.

29. 11. 2022

Irský úřad pro ochranu osobních údajů uložil majiteli Facebooku pokutu ve výši 265 milionů eur za porušení ochrany osobních údajů, v jehož důsledku byly na internetu zveřejněny údaje více než 500 milionů uživatelů.



Údaje se loni objevily na hackerském webu, což podnítilo vyšetřování ze strany DPC, organizace, která je odpovědná za regulaci společnosti Meta v celé EU. Dozorčí orgán uvedl, že "významný" počet uživatelů pocházel z EU.





Údaje se loni objevily na hackerském webu, což podnítilo vyšetřování ze strany DPC, organizace, která je odpovědná za regulaci společnosti Meta v celé EU. Dozorčí orgán uvedl, že "významný" počet uživatelů pocházel z EU.



Kromě pokuty "uložil společnosti Meta napomenutí a příkaz", který jí ukládá, aby "uvedla své zpracování dat do souladu s předpisy přijetím řady stanovených nápravných opatření v určitém časovém rámci".



V prohlášení společnost Meta uvedla: "V daném období jsme provedli změny v našich systémech, včetně odstranění možnosti získávat naše funkce tímto způsobem pomocí telefonních čísel. Neoprávněné získávání dat je nepřijatelné a odporuje našim pravidlům."



Tento trest zvyšuje celkovou výši pokut, které DPC uložila společnosti Meta od září loňského roku, na téměř 1 miliardu eur. V září dostala společnost Meta pokutu 405 milionů eur za to, že umožnila teenagerům zakládat účty na Instagramu, které veřejně zobrazovaly jejich telefonní čísla a e-mailové adresy, v březnu uložil dozorčí orgán společnosti Meta pokutu 17 milionů eur za další porušení GDPR a v září loňského roku uložil společnosti Meta pokutu 225 milionů eur za "závažná" porušení GDPR.



Jeden z právních expertů však zpochybnil, že by důrazné prosazování nařízení EU o ochraně osobních údajů mělo zamýšlený odrazující účinek.



"Podle všech měřítek se jedná o významné pokuty," řekl David Hackett, vedoucí oddělení ochrany údajů v irské pobočce advokátní kanceláře Addleshaw Goddard. "GDPR počítalo s ukládáním takových pokut částečně proto, aby sloužily jako odstrašující prostředek pro další společnosti, které by mohly uvažovat o porušení zákona. Pravděpodobně budeme svědky intenzivnější debaty o tom, zda takové pokuty skutečně ovlivňují chování firem, nebo zda je některé společnosti prostě považují za dodatečné náklady na podnikání."



DPC reguluje společnosti Apple, Google, TikTok a další technologické platformy vzhledem k umístění jejich sídla v EU v Irsku. V současné době vede 40 vyšetřování těchto společností, z toho 13 se týká společnosti Meta.













