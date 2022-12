Ruská agrese na Ukrajině: USA předaly společnosti Raytheon kontrakt na nové protiraketové systémy pro Ukrajinu

1. 12. 2022

- Šest milionů lidí bez proudu v první oficiální den zimy



Zatímco se Ukrajinci probouzejí do prvního oficiálního dne zimy, téměř 6 milionů lidí ve většině ukrajinských regionů je bez elektřiny, uvedl ve středu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.



Ve středu ukrajinská státní služba pro mimořádné události uvedla, že devět lidí zahynulo při požárech poté, co porušili bezpečnostní pravidla ve snaze vytápět své domovy po ruských útocích na energetická zařízení.



"Jen za poslední den došlo na Ukrajině ke 131 požárům, z toho 106 v obytném sektoru. Devět lidí zemřelo, osm bylo zraněno," uvedla záchranná služba.

- USA předaly společnosti Raytheon kontrakt na raketové systémy pro Ukrajinu v hodnotě 1,2 miliardy dolarů.



Americká armáda ve středu udělila společnosti Raytheon Technologies Co kontrakt v hodnotě 1,2 miliardy dolarů na šest národních pokročilých raketových systémů země-vzduch (Nasam) pro Ukrajinu, uvedl Pentagon.



Spojené státy schválily zaslání celkem osmi systémů Nasam Ukrajině, které mají pomoci odrazit ruské raketové útoky a útoky bezpilotních letounů.



První dodávku dvou systémů protivzdušné obrany Nasams Ukrajina obdržela v listopadu. Další budou dodány v následujících měsících, jakmile budou postaveny.



"Nasamy jsou jen posledním z rozmanitého souboru prostředků protivzdušné obrany, které Ukrajině dodáváme," uvedl Bill LaPlante, náměstek ministra obrany pro akvizice a udržování.



Těchto šest systémů Nasams bylo součástí pátého balíku Iniciativy pro podporu bezpečnosti Ukrajiny (USAI), který byl oznámen 24. srpna a jehož celková hodnota podle prohlášení armády činila 2,98 miliardy dolarů. Prostředky USAI umožňují Bidenově administrativě pořizovat zbraně od průmyslu namísto odebírání zbraní ze stávajících amerických zbrojních zásob.



Smlouva se týká baterií Nasams, výcviku a logistické podpory ukrajinských vojenských a bezpečnostních sil.



Finanční prostředky na další dva Nasamy pocházejí ze třetího balíku USAI, který byl oznámen v červenci.



Minulý týden Doug Bush, hlavní nákupčí zbraní pro armádu, řekl novinářům, že americká armáda urychluje proces nákupu zbraní, aby urychlila vyřizování nevyřízených smluv potřebných k doplnění amerických zásob zbraní vyčerpaných dodávkami zbraní na Ukrajinu.



Pentagon uvedl, že nově dodané americké systémy protivzdušné obrany Nasams měly na Ukrajině dosud stoprocentní úspěšnost při zachycování ruských raket.



Celkově Spojené státy od začátku Bidenovy vlády vyčlenily na bezpečnostní pomoc Ukrajině více než 19,3 miliardy dolarů.

- Ruská opevnění u Bachmutu:



⚡️Aerial photos show Russian fortifications near Bakhmut, Donetsk Oblast.



- Na španělské letecké základně byla nalezena třetí poštovní bomba



Španělské bezpečnostní složky nalezly třetí výbušné zařízení ukryté v poštovní zásilce zaslané na základnu vzdušných sil v Torrejón de Ardoz u Madridu, informoval ve čtvrtek ráno deník El Mundo.



Ve středu byly nalezeny dvě dopisní bomby adresované ukrajinskému velvyslanectví v Madridu a výrobci zbraní v Zaragoze na severu Španělska, uvedla policie.



První z nich explodovala a způsobila lehké zranění ukrajinskému úředníkovi.



- Němečtí zákonodárci ve středu v rozhodnutí, které přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, přijali rezoluci, v níž prohlásili smrt hladem milionů Ukrajinců - Holodomor - za genocidu.



V listopadu 1932 vyslal sovětský vůdce Josif Stalin policii, aby zabavila veškeré obilí a dobytek z nově kolektivizovaných ukrajinských farem, včetně osiva potřebného k zasetí další úrody. Miliony ukrajinských rolníků zemřely v následujících měsících hladem na následky toho, co historik z Yaleovy univerzity Timothy Snyder nazývá "jasně promyšlenou masovou vraždou".



- Geoffrey Pyatt, náměstek ministra pro energetické zdroje na americkém ministerstvu zahraničí, ve čtvrtek prohlásil, že je přesvědčen, že bude dosaženo dohody o úrovni, na níž se omezí ceny ruské ropy dovážené z moře v rámci programu G7.



Pyatt hovořil s novináři v Tokiu po setkání se svým japonským protějškem Rjó Minamim. Bývalý velvyslanec USA na Ukrajině Pyatt je v Japonsku, aby se setkal s úředníky ohledně aspektů energetické bezpečnosti, uvedla agentura Reuters.





- Podle agentury AFP vyzvala OSN k vyčlenění rekordních finančních prostředků na pomoc v příštím roce, protože válka na Ukrajině a další konflikty, mimořádné klimatické události a stále se šířící pandemie ženou stále více lidí do krize a některé z nich až k hladomoru.



Každoroční globální humanitární přehled OSN odhaduje, že v příštím roce bude nějakou formu nouzové pomoci potřebovat 339 milionů lidí na celém světě, což je o neuvěřitelných 65 milionů lidí více než před rokem.



"Je to fenomenální a zároveň depresivní číslo," řekl novinářům v Ženevě šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths a dodal, že to znamená, že "příští rok bude největším humanitárním programem", jaký kdy svět zažil.



Kdyby se všichni lidé, kteří potřebují pomoc v nouzi, nacházeli v jedné zemi, byla by to po Číně a Indii třetí největší země na světě, uvedl.



A nový odhad znamená, že v roce 2023 bude pomoc potřebovat každý 23. člověk, zatímco v roce 2015 to byl každý 95. člověk.



Vzhledem k tomu, že extrémní události, které jsme zaznamenali v roce 2022, se přenesou i do roku 2023, Griffiths označil humanitární potřeby za "šokující".



"Smrtící sucha a záplavy pustoší komunity od Pákistánu po Africký roh," řekl a poukázal také na válku na Ukrajině, která "proměnila část Evropy v bojiště".



Cílem globálního humanitárního plánu bude poskytnout 1,7 miliardy dolarů v hotovosti 6,3 milionu lidí uvnitř Ukrajiny a také 5,7 miliardy dolarů na pomoc milionům Ukrajinců a jejich hostitelským komunitám v okolních zemích.



- Ve středu byl zraněn bezpečnostní pracovník ukrajinského velvyslanectví v Madridu, když otevřel dopisní bombu adresovanou velvyslanci. Bezpečnostní pracovník utrpěl lehká zranění, uvedla pro vysílání stanice Telemadrid představitelka španělské vlády Mercedes Gonzalezová.



V návaznosti na tento incident nařídil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba všem kyjevským velvyslanectvím v zahraničí "urychleně" posílit bezpečnost, uvedl mluvčí ministerstva.



- Předsedkyně Evropské komise navrhla zřízení zvláštního tribunálu, který by vyšetřil a stíhal zločin agrese Ruska proti Ukrajině. Ursula von der Leyenová chce také využít majetek z ruských fondů, které byly zmrazeny v rámci západních sankcí, na pomoc Ukrajině.



- Ruské síly se pokusily postoupit na východě Ukrajiny a prováděly tankovou, minometnou a dělostřeleckou palbu na Cherson na jihu, uvedla ukrajinská armáda, zatímco západní spojenci se snažili podpořit Ukrajinu a její sousedy proti Moskvě.



- Ukrajina potřebuje protiraketové systémy Patriot americké výroby k ochraně své civilní infrastruktury, na kterou Rusko silně útočí, uvedl ministr zahraničí Dmytro Kuleba a dodal, že bude v této věci spolupracovat s německou vládou. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv v úterý varoval NATO před poskytnutím systémů Patriot Ukrajině, uvedla agentura Reuters.



- Velká Británie oznámila nové kolo sankcí proti 22 Rusům, včetně těch, kteří se podle ministerstva zahraničí podíleli na verbování zločinců do bojů na Ukrajině. James Cleverly, ministr zahraničí, ve středu uvedl, že jeho ministerstvo se zaměří na novou skupinu úředníků, včetně Denise Manturova, místopředsedy vlády, který je zodpovědný za dodávky vojenského vybavení.



- Kandidátka amerického prezidenta Joea Bidena na velvyslankyni v Rusku Lynne Tracyová se ve středu zavázala, že pokud bude potvrzena na jednom z nejdůležitějších a nejnáročnějších postů americké diplomacie, bude její prioritou propuštění zadržovaných Američanů.





- Ukrajinská státní záchranná služba uvedla, že za posledních 24 hodin zahynulo při požárech devět lidí, kteří porušili bezpečnostní předpisy ve snaze vytápět své domovy po ruských útocích na energetická zařízení. "Jen za poslední den došlo na Ukrajině ke 131 požárům, z toho 106 v obytném sektoru. Devět lidí zemřelo, osm bylo zraněno," uvedla záchranná služba.





- Městská rada v ukrajinském černomořském přístavu Oděsa odhlasovala odstranění a přemístění pomníku ruské carevny Kateřiny Veliké, který byl nejméně dvakrát potřísněn červenou barvou. Socha zakladatelky města, která se tyčí nad centrálním náměstím, byla opakovaně poničena vandaly od invaze na Ukrajinu, která přiměla mnoho Ukrajinců odmítnout historické vazby své země na Moskvu, uvedla agentura Reuters.



