Vaše spotřebiče vás sledují

2. 12. 2022

čas čtení 10 minut

Závislost Američanů na levných spotřebitelských produktech, zejména připojených (neboli "chytrých") zařízeních, vedla ke světu, kde zabezpečení dat ustupuje cenové dostupnosti, varuje Aynne Kokasová. Závislost Američanů na levných spotřebitelských produktech, zejména připojených (neboli "chytrých") zařízeních, vedla ke světu, kde zabezpečení dat ustupuje cenové dostupnosti,

Spotřební produkty mají ziskové marže jako břitva, takže vše od chytrých hodinek po dětské chůvičky je potenciálním zdrojem využití dat. Vzhledem k tomu, že firmy s významnými operacemi v Číně čelí intenzivnímu tlaku, aby sdílely spotřebitelská data s čínskou vládou, cenová dostupnost přímo působí proti bezpečnosti a zabezpečení spotřebitelských dat. Takový tlak umožňuje to, co nazývám "obchodování s údaji", neboli extrakci spotřebitelských dat bez výslovného souhlasu, k dosažení mezinárodní politické výhody. Ale to je to poslední, na co by chtěl někdo myslet, když má hlad.

Většina lidí nemá ve zvyku sledovat, zda souhlasí se shromažďováním dat, když jedí, ale některá připojená domácí zařízení dokonce vědí, kdy otevřete dveře chladničky. Kromě toho, že představuje hádanku pro zapálené milovníky občerstvení, může tento druh monitorování také poskytnout údaje o tom, kolik lidí může být v danou dobu doma, kdy zasedají k jídlu a jaké potraviny jedí. Tento problém shromažďování spotřebitelských dat na zařízeních má obzvláště zajímavé důsledky pro obchodování s daty, když společnosti změní majitele.

V srpnu 2018 jsem sloužila jako kontaktní osoba pro skupinu zaměstnanců Kongresu cestujících do Číny na delegaci prostřednictvím Národního výboru pro vztahy mezi USA a Čínou. Zatímco jsme byli v Čching-tau, naši hostitelé z Čching-tauského městského výboru Komunistické strany Číny (ČKS) pozvali naši skupinu na návštěvu společnosti Haier, která je ve Spojených státech nejlépe známá výrobou levných mini ledniček.

Haier se vynořil ze státního závodu Qingdao Refrigerator General Factory jako součást první vlny liberalizace v 80. letech. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Haier Čang Žuej-min, který převzal vedení společnosti Haier v roce 1984, formuloval jasné plány na vybudování datové platformy a využití internetu věcí (IoT) jako součást strategie obratu pro elektronickou firmu. Společnost Haier zahájila svou první veřejnou nabídku v roce 1993 a uvedla akcie třídy A – akcie pro drobné investory – na burzu v Šanghaji. V roce 2018 firma uvedla akcie třídy D na německou China Europe International Exchange neboli CEINEX, společný podnik čínských a německých burz.

Čangova role podtrhuje pozici Haiera jako klíčového hráče v dlouhodobém strategickém plánování Čínské komunistické strany. Kromě toho, že byl předsedou a generálním ředitelem společnosti, byl delegátem na 19. národním kongresu ČKS a náhradním delegátem již na 16. národním kongresu v roce 2002. Čangova dlouhodobá role ve vedení ČKS spojená s Haierovým původem ve státem řízeném sektoru zdůrazňuje rozdíl mezi touto firmou a ostatními světovými firmami zabývajícími se spotřebiči, jako jsou Samsung, Electrolux a Whirlpool.

Naše skupina, unavená a vyčerpaná, navštívila centrálu Haier, aby se dozvěděla o výrobě chladniček. Rychle jsme poznali, že společnost Haier překonala počátky své společnosti na výrobu ledniček. Místo mini ledniček jsme viděli připojené domácí spotřebiče se senzory, které sledují každodenní život uživatelů. Když jsme procházeli kuchyňské makety poseté nerezovými zařízeními, naši hostitelé nám řekli, že Haier je nyní technologická společnost. Vedení firmy dále poznamenalo, že nejenže značka Haier roste ve Spojených státech, ale společnost také získala americkou značku GE Appliances, jednu z nejstarších a nejdůvěryhodnějších spotřebitelských značek ve Spojených státech.

V červnu 2016 Haier koupil GE Appliances za 5,4 miliardy dolarů. Haier a GE Appliances společně tvoří největší světovou společnost vyrábějící spotřební spotřebiče. Akvizice se konkrétně zaměřila na růst prostřednictvím internetu věcí. Od zakoupení GE Appliances společnost Haier dosáhla tohoto cíle tím, že dodala celou řadu připojené spotřební elektroniky s názvem GE Smart Appliances. Data se shromažďují prostřednictvím zařízení a ukládají se do aplikací vyvinutých společností Haier US Appliance Solutions, Inc. Ale pro investory je možná důležitější, že společnost Haier postavila do popředí vývoj nové proprietární platformy pro svůj IoT, platformu U+ Connect, která shromažďuje data prostřednictvím všech připojených zařízení GE Appliances a produktů Haier. Tento krok dělá z Haier stejně datovou společnost jako společnost se spotřebním zbožím.

Platforma Haier U+ Connect využívá další čínskou firmu, která rovněž podléhá požadavkům na lokalizaci dat podle čínského zákona o kybernetické bezpečnosti z roku 2017. Partnerem společnosti Haier pro její domovskou platformu je čínský národní vyhledávač Paj-tu (Baidu) - známý v západním tisku hovorově jako "čínský Google". Haier použil chytrou IoT platformu Baidu TianGong k připojení zařízení, správě zařízení a ukládání dat pro aplikaci U+ Connect, kterou používá GE Appliances, čímž integroval GE Appliances do znárodněného systému ukládání dat v Číně. Už název produktu evokuje dohled centrální vlády. TianGong znamená v mandarínštině "nebeský palác". To evokuje náměstí Nebeského klidu, geografické centrum minulosti a současného vedení Číny, místo jak Zakázaného města, tak Velké síně lidu.

Přechod na propojené produkty je již dlouho předmětem zájmu těch, kteří se starají o bezpečnost dat. Zabezpečení dat s sebou nese nové náklady a požadavky na odborné znalosti pro společnosti vyrábějící spotřební zboží s nízkou marží. Čas uvedení na trh má přednost před bezpečností produktu. Společnost Haier čelí těmto výzvám stejně jako její konkurenti Whirlpool, Samsung a Electrolux. Ale Haierovo použití částí Baidu pro zařízení značky GE dále komplikuje stávající obavy o kybernetickou bezpečnost. Značka GE skrývá roli Baidu v agregaci spotřebitelských dat o chytrých spotřebičích a její politickou a ekonomickou závislost na nařízeních Čínské lidové republiky o kybernetické suverenitě.

Zatímco data ve velkém rozsahu zvyšují toky firemních příjmů, korporace tuto motivaci spotřebitelům tají. Když jsem 1. července 2019 zavolala na help desk GE Appliances, abych získala informace o tom, kde společnost ukládá data z aplikací spotřebičů, dostalo se mi jen malé pomoci. Asistent helpdesku nejprve odpověděl: "Všechna vaše data jsou uložena v telefonu v aplikaci." Když jsem se zeptala, kde společnost uchovává data z aplikace, pracovník call centra odpověděl: "Nemám tušení, nemám nejmenší tušení, jak na to odpovědět. Takovou otázku jsem nikdy nedostal." Poté, co jsem požádala o další podrobnosti, zástupce zákaznického servisu mě předal na oddělení pro vztahy se spotřebiteli, které se zabývá vadným zbožím, ale nezískala jsem žádné další informace. Okamžitý spotřebitelský přístup k informacím o tom, kde jsou spotřebitelská data uložena, je v nejlepším případě omezený. Outsourcing dat dále zatemňuje druh vyjednávání o práci spotřebitelů s firmami tím, že brání v přístupu jednotlivcům, kteří mají podrobné znalosti o tom, s čím uživatelé souhlasí.

Síťová zařízení Haier nakonec fungují na čínské spotřebitelské platformě, která podává zprávy datovým centrům v Číně. Toto uspořádání podtrhuje širší strategický rámec čínských postupů správy dat. Data generovaná v tuzemsku musejí zůstat v zemi. Data generovaná mimo Čínu musí stále odpovídat čínskému regulačnímu rámci.

Čínský přístup k vlastnictví dat nabývá ještě většího významu s ohledem na napojení na armádu. Prostřednictvím vojensko-civilní fúze se propojená platforma Haier musí podvolit čínským vojenským požadavkům na přístup k firemním tajemstvím. Tento požadavek představuje několik problémů. Za prvé, shromážděná data mohou zlepšit schopnosti čínské umělé inteligence, jak je uvedeno v plánu Made in China 2025. Za druhé, platforma vytváří příležitost pro rozšíření čínského dohledu nad domácnostmi mimo Čínu. Ze strategického hlediska umožňuje rozšířený dosah platformy také čínský vojenský přístup k digitálním platformám působícím v domácnostech v USA. Toto riziko přesahuje již existující rizika spojeného se slabšími bezpečnostními systémy fungujícími ve většině připojených domácích spotřebičů.

Dominance na trhu nabízí několik klíčových výhod pro Haier, ale také pro čínskou vládu. Budování oblíbených značek pro domácnost je klíčovým prvkem při rozvoji měkké síly, která zvyšuje atraktivitu Číny pro občany po celém světě. A čínská vláda označila měkkou sílu za deficit své komplexní národní síly.

Haier ovlivňuje domácí politiku USA prostřednictvím politického systému USA. Společnost Haier America Trading LLC (nyní známá jako Haier) vznikla jako společný podnik mezi americkým investorem Michaelem Jemalem a Haier Group. Haier vstoupil na americký trh prostřednictvím partnerství s americkou firmou a vyrábí produkty ve Spojených státech. Má legislativní podporu kongresmanů v okresech, do kterých investuje. Na rozdíl od firmy LeFun Smart pro připojená zařízení, která působí ve Spojených státech pod svou čínskou značkou, Haier působí pod svým čínským jménem i pod značkou GE Appliances, která je symbolem americké měkké síly.

Zdroj v angličtině: ZDE

0