Íránští demonstranti vyzývají ke třídenní stávce, tlak na režim se stupňuje

5. 12. 2022

Státní média se distancují od tvrzení, že po smrti Mahsy Aminiové byla zrušena mravnostní policie





Protestující v Íránu vyzvali tento týden k třídenní stávce v souvislosti s rozporuplnými zprávami o zrušení celostátní mravnostní policie a v době, kdy USA prohlásily, že se vedení v Teheránu uzavřelo do "začarovaného kruhu", který ho odřízl od vlastního lidu i mezinárodního společenství.



Ministerstvo vnitra, které má mravnostní policii na starosti, uzavření policie nepotvrdilo a íránské státní sdělovací prostředky uvedly, že generální prokurátor Mohammad Džafar Montazeri není za dohled nad touto složkou odpovědný.



V neděli po uzavřeném setkání s několika vysokými íránskými představiteli včetně prezidenta Ebrahima Raisiho řekl zákonodárce Nezamoddin Músáví polooficiální tiskové agentuře Isna, že vláda "věnuje pozornost skutečným požadavkům lidu", ačkoli se údajným uzavřením mravnostní policie nezabýval.



Při nepokojích, které vypukly v září po smrti dvaadvacetileté íránské Kurdky Mahsy Aminiové, kterou mravnostní policie zadržela kvůli porušení předpisů o nošení hidžábu, zahynuly stovky lidí.



Montazeri v sobotu rovněž uvedl, že vláda přezkoumává zákon o povinném nošení hidžábu, což je jeden z problémů, který vyvolal protesty trvající již více než 10 týdnů.



Aktivistická tisková agentura HRANA uvedla, že do soboty bylo zabito 470 lidí, z toho 64 nezletilých.



Protestující, kteří se snaží udržet svůj odpor vůči íránským duchovním vládcům, svolali na středu třídenní ekonomickou stávku a shromáždění na teheránském náměstí Azádí. Podobné výzvy ke stávce a masové mobilizaci vedly v minulých týdnech k eskalaci nepokojů.



Zvláštní vyslanec USA pro Írán Rob Malley na konferenci v Římě uvedl, že íránské vedení se potlačením protestů uzavřelo do "začarovaného kruhu" a Washington se více než na rozhovory o oživení jaderné dohody soustředí na rozhodnutí Teheránu vyzbrojit Rusko na Ukrajině a na potlačování vnitřních protestů.





"Čím více bude Írán potlačovat, tím více bude sankcí; čím více bude sankcí, tím více se bude Írán cítit izolován," řekl Malley.

Íránské státní vysílání se v neděli distancovalo od výroků o zrušení mravnostní policii. Státní televize Al-Alam uvedla, že zahraniční média líčí komentáře íránského generálního prokurátora jako "ústup Islámské republiky od jejího postoje k hidžábu a náboženské morálce v důsledku protestů", ale že z jeho komentářů lze vyrozumět pouze to, že mravnostní policie není přímo spojena se soudnictvím.







"Čím více se cítí izolován, tím více se obrací k Rusku; čím více se obrací k Rusku, tím více sankcí bude, tím více se bude zhoršovat klima, tím méně je pravděpodobné, že dojde k diplomacii ohledně jaderné dohody. Takže je pravda, že právě teď se všechny ty začarované kruhy samy posilují."Na potlačování protestů a íránskou podporu ruské války na Ukrajině se zaměřujeme, protože tam se věci dějí a tam chceme něco změnit."Ředitelka americké národní zpravodajské služby Avril Haynesová o víkendu uvedla, že existují znepokojivé důkazy o tom, že Rusko usiluje o prohloubení vojenské spolupráce s Íránem. O víkendu byl v Moskvě náměstek íránského ministra zahraničí Alí Bagherí.Jeden z vysoce postavených evropských diplomatů uvedl, že Írán platí obrovskou cenu za své rozhodnutí stát se jedinou zemí, která vyzbrojuje Rusko ve válce proti Ukrajině. "Je to pekelné spojenectví a obrovská chybná kalkulace ze strany Íránu," řekl diplomat.Další projev solidarity USA s protestujícími pravděpodobně přijde, až předloží návrh na vyloučení Íránu z výboru OSN pro postavení žen při hlasování, které se má konat 14. prosince, uvedl Malley.Někteří evropští diplomaté se domnívají, že došlo k nezvratnému zlomu, ze kterého se íránské vedení již nevzpamatuje.Jeden diplomat uvedl: "Situace je opravdu jednoduchá. Islámská republika - režim - po 43 letech definitivně ztratila kontakt se svým lidem, a o to tu skutečně jde. Tohle se liší od všeho, k čemu došlo předtím v předchozích 43 letech."Vedou dialog sami se sebou, ale pro hlavní část obyvatelstva jsou nabídky reforem do značné míry nepodstatné."Diplomat také zaznamenal napětí uvnitř režimu ohledně toho, jak na protesty reagovat, a uvedl: "V různých částech konkrétního bezpečnostního aparátu panuje značná vnitřní nejednotnost, pokud jde o předávání odpovědnosti za zvládání protestů."Diplomaté se domnívají, že samozřejmá ztráta domácí podpory režimu zostřuje vnitřní íránskou debatu o tom, zda snížit svou izolaci prostřednictvím rostoucího spojenectví s Ruskem, nebo se naopak pokusit oživit jadernou dohodu.Malleyho vyjádření naznačují, že USA se domnívají, že Írán přijal řadu osudových rozhodnutí, která činí plné oživení jaderné dohody - v níž Západ zrušil některé ekonomické sankce výměnou za kontrolu íránského jaderného programu - prozatím politicky nemožným, ačkoli řekl, že dveře k diplomacii nejsou zavřené, pokud íránské vedení změní kurz.