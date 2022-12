Černý Santa Claus a děti v kostýmech Ku Klux Klanu

Ačkoli hispánská soudkyně Sonia Sotomayorová reagovala protiotázkou, že "pravděpodobně by to byl stejný oděv Ku-klux-klanu bez ohledu na to, zda je dítě černé, nebo bílé", nikoho z těch, kteří se takovým nechutným přirovnáním rozohnili, nenapadlo, že zatímco černé děti, které se chtějí vyfotit s bílým Santa Clausem, pro něj nepředstavují žádnou hrozbu, ani za to, že je černý, nijak nebrání tomu, aby byl bílý.





Americký Nejvyšší soud může nakonec rozhodnout, že podniky mohou odmítnout nabízet své služby nebo výrobky těm, které jejich víra nebo osobní přesvědčení nerespektuje jako lidské bytosti se stejnými právy jako všichni ostatní. Stalo se běžným, že stoupenci křesťanské fundamentalistické krajní pravice odmítají pracovat jako fotografové, pekaři, číšníci, dýdžejové nebo dokonce pronajímat prostory pro svatby homosexuálů. Děti stejnopohlavních párů jsou odmítány v některých křesťanských soukromých školách.





Stejně jako v Polsku, kde má mnoho restaurací a obchodů na dveřích nálepky, že jejich podnik je bez homosexuálů, i v Zemi Svobodného strýčka Sama je stále rozšířenějším jevem, zejména ve státech z tzv. jižního pásu neboli Bible Belt, odmítání služeb homosexuálům, hispáncům, černochům a dokonce i lidem, kteří jsou proti Trumpovi.





Jako další důkaz mlácení zavedených institucí demokracie, které provádí krajně pravicová populistická politická parta, jež tyto instituce ovládla, je to, že Alito během procesu neustále vtipkoval. Dokonce naznačil, že jedna ze soudkyň Nejvyššího soudu zná seznamovací aplikaci pro ženaté, kteří hledají tajný milostný poměr. Děti převzaly moc.