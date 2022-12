USA: Armáda plánuje "dramaticky" navýšit výrobu munice

7. 12. 2022

Vzhledem k tomu, že dary Ukrajině vyčerpávají spojenecké zásoby munice, usiluje americká armáda o "dramatický" nárůst měsíční produkce 155 mm dělostřeleckých granátů během příštích tří let, informuje Joe Gould.

Tyto plány závisí na mimořádných výdajích pro Ukrajinu, které Kongres již schválil, ale také na více než 600 milionech dolarů v průmyslových investicích v příští tranši pomoci a víceletých ustanoveních v ročním zákonu o obranné politice, který je stále projednáván v Kongresu, uvedl v sobotu Doug Bush, náměstek tajemníka armády pro akvizici, technologii a logistiku.

"Financování je již zajištěno, probíhají smlouvy na v podstatě ztrojnásobení výroby 155 mm," řekl Bush Defense News na okraj Reaganova národního obranného fóra. "V Kongresu jsou finanční prostředky v dodatku, což je opět více než dvojnásobek. To by trvalo několik let."

„Chceme být schopni budovat naše zásoby nejen na té úrovni, kde jsme válku začali, ale i výše. Předpokládáme – v období tří let – docela dramatický nárůst výroby konvenční dělostřelecké munice."

Tajemnice pro armádu Christine Wormuthová samostatně řekla novinářům, že USA přejdou z výroby 14 000 155 mm granátů každý měsíc na 20 000 do jara a 40 000 do roku 2025.

Armáda v minulých dnech udělila smlouvy na výrobu a dodávku 155 mm dělostřelectva a munice třem soukromým společnostem: General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, American Ordnance a IMT Defense.

Tento tlak přichází, když USA dodaly Ukrajině více než 1 milion dělostřeleckých granátů a zatímco představitelé Pentagonu sledují, že válka na Ukrajině pokračuje, což dále vyčerpává zásoby pro USA a spojence. Bush řekl, že není jasné, jaké budou střednědobé a dlouhodobé potřeby ukrajinské armády, a americká armáda chce být připravena.

"Jsme v pozici, kdy můžeme Ukrajinu podporovat, ale je to spíše střednědobé a dlouhodobé," řekl Bush. "Vytvořením této kapacity... pokud tato válka potrvá tři nebo čtyři roky, budeme v pozici, kdy Rusy sami ohromně předčíme – a pokud to spojíte s našimi spojenci, pak jen zastíníme jejich schopnost. Nebudou schopni držet krok."

Bush poznamenal, že armáda platí za rozšíření a zlepšení výrobní kapacity ve svých muničních závodech v Scrantonu v Pensylvánii; Kingsportu, Tennessee; a Middletownu, Iowa. Představitelé armády se také zaměřují na kontrakty s obrannými firmami mimo USA na dělostřelecké granáty pro Ukrajinu, což je krok v souladu s rozhovory mezi vysokými představiteli Pentagonu a jejich zahraničními protějšky o větší průmyslové spolupráci.

Kromě dělostřeleckých granátů Bush řekl, že prosazuje zdvojnásobení výroby nejžádanější přesné munice pro Ukrajinu: Raket GMLRS pro dělostřelecký raketový systém HIMARS a střel pro systém Javelin, přenosnou protitankovou zbraň společně vyráběnou firmami Lockheed a Raytheon Technologies.

Senátem schválená verze rozsáhlého zákona o financování národní obrany k roku 2023 má za cíl povolit masivní nákupy vysoce prioritní munice pomocí víceletých smluv na pomoc Ukrajině v boji proti Rusku a na doplnění zásob v USA; návrh zákona by také poskytoval výjimky, aby se proces urychlil. Kompromisní návrh zákona byl ještě v pondělí v jednání mezi Sněmovnou a Senátem.

Zatímco schválení víceletých ustanovení pro nákup munice prostřednictvím NDAA by bylo pro armádu východiskem, aby mohla začít plánovat tyto nákupy, úsilí musí také získat schválení v legislativě o přidělení prostředků na příští rok, řekl Bush.

Nedostatek robustní výrobní kapacity pro munici v obranném průmyslu je produktem historicky "hromadných" nákupů armády, řekla novinářům Ellen Lordová, bývalá šéfka akvizic Pentagonu. Řekla, že bez stálé poptávky v průběhu času obranné firmy neprovádějí kapitálové investice do svých závodů.

"Musíme mít jasno o poptávkovém signálu a objemech za několik let, a pak průmysl tuto kapacitu rozvine," řekla Lordová, který nyní pracuje v soukromém obranném sektoru. "Ale představitelé průmyslu nemohou zajít za svou správní radou a říct: ‚Hej, myslím, že tam bude spousta zakázek, takže utraťme 50 milionů dolarů na vybudování závodu a doufejme.‘"

Na konferenci generální ředitel společnosti Raytheon, Greg Hayes, řekl, že míra spotřeby ve válce dosud výrazně předčila průmyslové kapacity. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru úsilí o dary vyčerpalo pět let výroby Javelinu a 13 let výroby přenosných protiletadlových systémů Stinger, řekl.

"Otázka tedy zní: Jak budeme doplňovat zásoby?" řekl Hayes.

V rozhovoru s Hayesem Wormuthová řekla, že smlouvy na zvýšení produkce již jsou uzavírány. Poukázala na odměnu za službu ve výši 1,2 miliardy dolarů společnosti Raytheon za šest baterií systému země-vzduch NASAMS pro Ukrajinu a odměnu 431 milionů dolarů společnosti Lockheed na doplnění darovaných odpalovacích zařízení HIMARS.

"Díky Kongresu... jsme ve skutečnosti do průmyslu vložili 6 miliard dolarů, aby nám pomohl s doplňováním, což nám umožní nejen pokračovat v zásobování Ukrajiny, ale také doplňovat naše vlastní zásoby," řekla Wormuthová.

Armáda, dodala, nyní "úzce spolupracuje s průmyslem na zvýšení jejich rychlosti a kapacity" a vyřešení "kritických bodů" v zásobování.

"Pracujeme na tom a budeme to rozšiřovat," řekla a dodala, že armáda také komprimuje výcvik pro Ukrajince k používání darovaných zbraní.

Hayes pověřil představitele armády a Pentagonu zkrácením kontraktačních a dodacích procesů, z měsíců na dny, pro NASAMS – jakmile se americký prezident Joe Biden rozhodl je poslat.

Ale Hayes také řekl, že protože systémy NASAMS, které jsou vyráběny v koprodukci s Norskem, byly vyráběny zřídka, "budeme zde zvyšovat výrobu od nuly".

Zdroj v angličtině: ZDE

