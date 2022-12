Zpráva: Bernie Sanders chce příští týden prosadit hlasování o válečných pravomocích v Jemenu

8. 12. 2022

Senátor Bernie Sanders příští týden předloží rezoluci o válečných pravomocích (WPR), která by ukončila americkou podporu války v Jemenu vedené Saúdskou Arábií, informoval dnes server Intercept.

Tento krok přichází pouhé dva měsíce poté, co se objevily zprávy, že Bidenova administrativa zahájila proces přehodnocování vztahů USA se Saúdskou Arábií kvůli tomu, že Rijád odmítl zvýšit těžbu ropy v souvislosti s rostoucími cenami způsobenými částečně válkou na Ukrajině.

Příměří mezi koalicí vedenou Saúdskou Arábií a húthijskými povstalci v Jemenu, které zprostředkovala OSN, vypršelo v říjnu, ale násilí mezi válčícími stranami je od té doby poměrně sporadické, píše Ben Armbruster.

V roce 2019 Kongres s podporou obou stran přijal rezoluci o válečných pravomocích v Jemenu, kterou však tehdejší prezident Trump vetoval. Sanders pro Intercept uvedl, že věří, že jeho rezoluce bude mít i tentokrát dostatek hlasů, aby Senátem prošla. Zákonodárci ve Sněmovně reprezentantů představili podobné opatření již v červnu.



"Přijetí WPR o Jemenu by zásadně změnilo americko-saúdské vztahy tím, že by USA ukončily podporu saúdské agrese v Jemenu," napsali nedávno na webu Responsible Statecraft Hassan El-Tayyab z Výboru přátel pro národní legislativu a Annelle Sheline z Quincy Institute. "Saúdskému korunnímu princi Mohammedu bin Salmánovi by také bylo dáno najevo, že podpora USA není bezpodmínečná; pokud bude provádět politiku v rozporu se zájmy USA, Washington přehodnotí bezpečnostní záruky a vojenskou podporu Saúdské Arábii."



