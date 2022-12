Mělo Hitlerovo Německo právo na bezpečnostní záruky?

8. 12. 2022 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Daniel Veselý zajímavě argumentuje, že kriminálníci včetně Vladimíra Putina požadují "bezpečnostní záruky" pro svůj režim.





Zajímalo by mě, zda by svět poskytl bezpečnostní záruky i Hitlerovu nacistickému režimu v roce 1945?





Váleční zločinci, kteří zahájili nevyprovokovanou vražednou agresi vůči Ukrajině musejí být postaveni před soud.





Ti bohužel bezpečnostní záruky dostat nemohou.







Režimu, který páchá vraždění, rozsáhlé páchání válečných zločinů a srovnávání měst se zemí, není možno poskytnout žádné bezpečností záruky.





Byl by to totiž precedens, že k vraždění žen, dětí a důchodců, a srovnávání civilních měst se zemí a jk likvidaci civilní infrastruktury se může beztrestně uchýlit jakýkoliv stát.





Co by to na světě způsobilo, si ani nedovedeme představit.



0