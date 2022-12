Ultrapravicová budoucnost amerických Republikánů?

9. 12. 2022

Objevují se důkazy, že Republikáni na krajní pravici soupeří o pozici v potenciálním posttrumpovském světě, napsal Matt Lewis. Objevují se důkazy, že Republikáni na krajní pravici soupeří o pozici v potenciálním posttrumpovském světě,

Nyní, když je s prohrou Herschela Walkera v Georgii poslední hřebíček v rakvi, je čas obrátit naši pozornost na hrozící rozpad uvnitř GOP.

Už předtím byla na nože, ale tohle by mohlo být vyloženě nepříjemné.

Největší problémy čekají Donalda Trumpa. Myslel si, že jeho kouzlo z roku 2016 by mohly replikovat celebrity MAGA po celé zemi. Tento experiment okázale selhal během jeho vlastní kandidatury na znovuzvolení a znovu v polovině volebního období v roce 2022. Ale Trump má ještě další problém.

Sedm let poté, co sestoupil po eskalátoru, a zhruba šest let od doby, kdy za sebou shromáždil pravici, měla nová generace Republikánů čas sledovat Trumpův styl – a vstřebávat jeho lekce. Jsou mladší a stále relevantnější než Trump. A jdou po něm.

Zvažte Trumpovu konkurenci v dnešní pravicové ekonomice pozornosti. Kanye West. Elon Musk. Kari Lake. Marjorie Taylor Greene. Guvernér Virginie Glenn Youngkin. A samozřejmě guvernér Floridy Ron DeSantis.

Někteří z těchto lidí chtějí nahradit Trumpa jako nositele standardů GOP. Ostatní ho jen chtějí nahradit jako šéfa Twitteru. Na tom skoro nezáleží.

Exprezident také vede válku na dvou frontách proti lidem, kteří se ho už nebojí. Například pravicový provokatér Milo Yiannopoulos tvrdil, že připravil notoricky známou večeři v Mar-a-Lago s Kanyem a bělošským supremacistou Nickem Fuentesem, "aby Trumpovi znepříjemnil život".

DeSantis je samozřejmě Trumpovou nejpřímější hrozbou v roce 2024. DeSantis v roce 2018 dojel do guvernérského úřadu na šosech Trumpova kabátu, ale od té doby ho obešel tím, že ukradl plášť proti "woke".

Na rozdíl od Trumpa byl DeSantis efektivní a kompetentní při provádění konzervativní agendy. A na rozdíl od Trumpa DeSantis skutečně dosáhl znovuzvolení (o více než 19 bodů).

Jistě, někteří Republikáni jako guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noem a poslanec za New York Lee Zeldin se stále pokoušejí snížit Trumpovu střednědobou vinu tím, že obviňují lídry, jako je předsedkyně RNC Ronna McDaniel, zatímco jiní obviňují vůdce GOP v Senátu Mitche McConnella. Trend je přesto jasný: Zatímco spousta vlastních vůdců jeho strany nadále odmítá předložit víc než nesmělou kritiku, Trumpův lesk nevyhnutelnosti mizí.

Ve skutečnosti nejjasnějším ukazatelem není to, že Trumpovi bývalí přisluhovači začínají jít po Trumpovi je to, že začínají jít jeden po druhém.

Nechte mě to vysvětlit.

Představte si GOP jako zemi a Trumpa jako jejího silného vládce.

Po uchopení moci vládce často (bezohledně) nastolí doma pořádek a klid. Po většinu posledních let byl Trump sjednocující silou v GOP a v širším měřítku na pravici (nepočítáme-li malé procento Republikánů, kteří se stali Never Trumpery a byli vyhozeni).

Co se ale stane, když silák začne vypadat zranitelný? Nastává chaos. Lidé povstanou a/nebo mocenské vakuum zaplní místní válečníci.

Začínáme vidět důkazy, že ti na krajní pravici soupeří o pozici v potenciálním posttrumpovském světě.

Zvažte rozkol mezi kamarády Mattem Gaetzem a Marjorie Taylor Greeneovou ohledně toho, zda podpořit Kevina McCarthyho na předsedu sněmovny. "Ať už Kevin slíbil Marjorie Taylor Greeneové cokoli," řekl Gaetz v listopadu, "zaručuji vám toto: Při první příležitosti ji zničí rychleji, než byste řekl židovský vesmírný laser."

Krajně pravicová aktivistka Laura Loomerová zaútočila na Greeneovou a řekla: „MTG je had a musí pryč. Proto jí říkám Marjorie Zrádkyně Greeneová."

Mezitím ji Greeneová, která vystoupil na setkání s Fuentesem na začátku tohoto roku, odsoudila. Pak Fuentes udeřil zpět na Greeneovou. Tvrdě. "Chce být tváří křesťanského nacionalismu. Je rozvedená a je aktivně cizoložnicí," řekl Fuentes, pravděpodobně s odkazem na sporné zprávy, že byla spojována s tantrickým sexuálním guruem. "Jak se stanete tváří křesťanského nacionalismu, když jste rozvedená žena, komerční feministka?"

To ale není zdaleka jediná rvačka, která se odehrává na krajní pravici. Zmínil jsem se, že Alex Jones jde do války s Kanyem a Fuentesem tvrzením, že mají "homoerotickou" fixaci na Hitlera?

Mezitím, pro skutečně hloupé mezi námi, jsou problémy s neliberální pravicí, protože katoličtí integralisté bojují s národními konzervativci.

Neříkám, že během Trumpových let nedošlo k žádnému dramatu uvnitř pravice. Ale to, co nyní vidíme, je výsledkem rodícího se mocenského vakua, kdy hráči soutěží o hrací plochu.

A je to jasné znamení, že Trumpova zářící hvězda ztrácí svůj lesk.

Přemýšlejte o tom takto: Pokud máte rádi drama a bizarnosti, Trumpa už nepotřebujete. Existuje mladší a (v některých případech) podivnější skupina pravičáků, kteří jsou mnohem zajímavější než nějaký starý chlápek zalezlý ve floridském sídle.

To naznačuje, že bez Trumpa se Republikánská strana nevrátí ke zdravému rozumu. Místo toho sklouzne hlouběji do chaosu, dokud se neobjeví nějaký jasný vůdce, který obnoví pořádek.

Zda bude tento vůdce benigní nebo zkažený, to už je úplně jiný boj.

Zdroj v angličtině: ZDE

