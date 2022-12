V důsledku ochlazení vzniká na západě EU poněkud napjatá energetická situace

11. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Zítra, tj. v pondělí 12.12., čeká vzhledem k očekávanému výraznému ochlazení a nedostatku zdrojů západní státy EU poněkud napjatá situace, co se dodávek elektřiny a tepla týče. Více v příspěvku energetického experta Gabriele Martinelliho, upozorňuje František Marčík.



Příští pondělí se v evropské energetice rozpoutá dokonalá bouře, protože teploty klesnou hluboko pod normál a očekává se, že dodávky nebudou zvládat pokrývat poptávku v některých zemích.

Zejména ve Francii očekáváme výpadek dodávek ve výši 2-8 GW a extrémně napjatou situaci také v Belgii a Velké Británii. To bude vyžadovat reakci na straně poptávky, která by mohla zahrnovat nucené a řízené průběžné snižování poptávky.

Poptávka Teplotní výhled na pondělí je výrazně chladnější než obvykle: ve Francii se očekává průměrná denní teplota 0,7 °C, což je 5,7 °C pod normálem, a ve Velké Británii -1,7 stupně, což je 7,3 stupně pod normálem. To vede k tomu, že poptávka po elektřině dosáhne v pondělí ve Francii v průměru 75 GWh/h, což je 7 GWh/h nad sezónním normálem, a to i přes to, že v současné době je pozorována destrukce poptávky zhruba o 5 GWh/h! Zejména v 19. hodině očekáváme ve Francii špičkovou poptávku na úrovni zhruba 84 GW.

Dodávky Výroba větrné energie je malá. Bohužel ve Francii neočekáváme výrobu vyšší než 2,5 GWh/h a v Německu zhruba 7,5 GWh/h, což je 12,5 GWh/h pod sezónním normálem. Ve Velké Británii očekáváme v pondělí v průměru jen 2 GWh/h výroby větrných elektráren, což je 9 GWh/h pod sezónním normálem. V důsledku toho se ve Francii v pondělí očekává zbytková poptávka (poptávka , kterou neuspokojuje větrné a solární zdroje) v průměru 71 GWh/h.

Plán EDF pro návrat jaderné energie pokračuje, což vede k tomu, že očekávaná dostupnost jaderné energie ve Francii v pondělí poprvé od března přesáhne 40 GW!

Vodní elektrárny mohou ve Francii přispět pouze výkonem do 12,5 GW - hydrologická situace se po letošním letním velkém suchu stále nevrátila do normálu.

Očekává se, že výroba elektřiny z plynu bude ve Francii i ve Velké Británii využita na maximum - v pondělí bude ve Francii v průměru 9,5 GW a ve Velké Británii 23,5 GW.

Závěr Když to všechno sečteme dohromady a předpokládáme vysoký čistý dovoz do Francie až 13 GW, očekáváme v pondělí ve Francii stále výpadek dodávek ve výši 2-8 GW. Nejen v ranní a večerní špičce, ale po celý den od 7 do 21 hodin. Včera se Francii podařilo získat více než 16 GW dovozu, nejpozoruhodněji ze Švýcarska a Itálie. V obou zemích a také v Německu (největším čistém vývozci) bude v pondělí o 4-6 °C chladněji než v pátek a celkově budou mít menší schopnost vyvážet.



Pokud jde o ceny energií, je nesmírně obtížné tyto výkyvy předpovídat, nicméně očekáváme, že spotové ceny v pondělí ve Francii dosáhnou více než 700 €/MWh a v úterý kolem 560 €/MWh. Ještě vyšší ceny budou v Belgii a Velké Británii. Pro Německo se v tuto chvíli jako napjatější den jeví úterý s očekávanou spotovou cenou 470 €/MWh. Všechny fundamentální údaje a předpovědi jako obvykle na Eikon a Trading - Refinitiv, obchodní společnost LSEG .



EC12 v sobotu večer ukazovala zlepšení, které potřebujeme! Špičková poptávka se nyní očekává na 81,5 GW v pondělí ráno a průměrná francouzská residuální poptávka kolem 70 GWh/h po celý den. Také jaderná energie v pondělí na 41 GW! Aktualizovaná předpověď ceny FR je 560 €/MWh.

