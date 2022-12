Tak paní spáchala sebevraždu. A čeští politikové, žijící na jiné planetě, chtějí hlavně levně lyžovat

13. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

"Toto se děje vždy v mezních situacích této země".







Další starší paní spáchala sebevraždu skokem z okna přímo na Úřadě práce v úřední den. Zase mě zamrazilo, když jsem si tuto zprávu přečetl a hned přemýšlel, zda to nebyla nějaká klientka, se kterou jsem spolupracoval,







Za chvíli mi volá zničená kolegyně z Úřadu práce. Nikdo od "těch našich" to není, rozpláče se: "Pavle, já už nemůžu, to nejde psychicky zvládnout, co s námi všemi politici dělají?"...Mlčím…Nemám slov.







Předtím se jednalo o staršího muže, který ukončil život přímo u Úřadu vlády zastřelením. Tyto demonstrativní sebevraždy přímo u místa "činu/instituce" jsou výkřikem, výčiotkou v tomto adventním čase nám, ostatním občanům:







"Probuďte se. Nebojte se. A hlavně: Nenechte od reality odtržené politiky sociálně zničit velkou část obyvatel této země v zájmu několika desítek oligarchických rodin."