Rusko a "odzbrojující jaderný úder"

14. 12. 2022

Ve třech projevech tento týden Vladimir Putin veřejně odmítl doktrínu vzájemně zaručeného zničení, která bránila Sovětům a Američanům zaútočit na druhé kvůli přesvědčení, že jakýkoli takový útok povede ke zničení země, která jej zahájila, upozorňuje Alexandr Skobov. Ve třech projevech tento týden Vladimir Putin veřejně odmítl doktrínu vzájemně zaručeného zničení, která bránila Sovětům a Američanům zaútočit na druhé kvůli přesvědčení, že jakýkoli takový útok povede ke zničení země, která jej zahájila,

Jasný význam Putinových řečí o rostoucím riziku jaderné války je ten, že věří, že Američané nám mohou useknout hlavu prvním úderem - a tedy my jim můžeme useknout hlavu, pokud zaútočíme první. A co můžeme udělat, musíme udělat.

Dva dny po prvním nepřímém přednesení takových návrhů Putin přímo řekl, že zvažuje začlenění možnosti dekapitačního jaderného úderu do ruské vojenské doktríny s tím, že Američané to již udělali, a tak Rusko musí čelit tím, že tak učiní také.

Někteří mohou být v pokušení namítnout, že Putin jen dále zvyšuje sázky, aby se pokusil zastrašit Západ. Už dříve hrozil možným použitím taktických jaderných zbraní na Ukrajině, a tak je pro něj přirozené vyhrožovat ještě něčím horším. Ale mýlí se, protože Putin už není racionální hráč.

Slova kremelského vůdce podporují pravděpodobnější interpretaci, že není chladný a rozvážný cynik, ale něco jiného a že opravdu věří v "odzbrojující úder", kterým všechny ostatní zabije, ale on zůstane. Taková posedlost ho pronásleduje roky, proto tolik mluví o jaderných zbraních.

Ale pokud je to tak - a množí se důkazy, že tomu tak je - pak je Putin jen maniak v lékařském smyslu. Jak ho může Západ zneškodnit? To není malá výzva, ale jedna věc je jasná: Ústupky nezastaví někoho, kdo odmítl doktrínu, která již více než 70 let brání vypuknutí globální jaderné války.

Zdroj v ruštině: ZDE

