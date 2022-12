Putin chystá v novém roce velkou ofenzivu, varuje ukrajinský ministr obrany

15. 12. 2022

čas čtení 7 minut

Oleksij Reznikov naznačuje, že k útoku by mohlo dojít v únoru, ale další představitelé naznačují, že by mohl přijít už v lednu.





Vysocí ukrajinští představitelé sdělují, že Vladimir Putin připravuje v novém roce novou velkou ofenzívu, a to navzdory řadě ponižujících neúspěchů na bojišti, které Rusko v posledních měsících utrpělo.



V rozhovoru pro deník Guardian ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že ačkoli se Ukrajina nyní dokáže úspěšně bránit proti ruským raketovým útokům zaměřeným na klíčovou infrastrukturu, včetně energetické sítě, objevují se důkazy, že Kreml připravuje novou rozsáhlou ofenzívu. Vysocí ukrajinští představitelé sdělují, že Vladimir Putin připravuje v novém roce novou velkou ofenzívu, a to navzdory řadě ponižujících neúspěchů na bojišti, které Rusko v posledních měsících utrpělo.V rozhovoru pro deník Guardian ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že ačkoli se Ukrajina nyní dokáže úspěšně bránit proti ruským raketovým útokům zaměřeným na klíčovou infrastrukturu, včetně energetické sítě, objevují se důkazy, že Kreml připravuje novou rozsáhlou ofenzívu.





Reznikovovy komentáře se shodují s podobnými vyjádřeními, která tento týden poskytl časopisu Economist - mimo jiné ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskij, šéf ozbrojených sil generál Valerij Zálužnyj a velitel pozemních sil generálplukovník Oleksandr Syrskij.



Brífinky jsou zřejmě součástí rozsáhlého koordinovaného úsilí varovat západní spojence před sebeuspokojením a zdůraznit, že Rusko pro Ukrajinu stále představuje hrozbu.



Zatímco Reznikov naznačil, že k nové ofenzívě by mohlo dojít do února, ostatní vysocí představitelé naznačili, že by podle nich mohla přijít již v lednu.



S odkazem na částečnou mobilizaci asi 300 000 ruských vojáků Reznikov naznačil, že zatímco polovina z nich - často po absolvování minimálního výcviku - byla použita k posílení moskevských sil po sérii neúspěchů na bojišti, zbytek se důkladněji připravuje na budoucí ofenzívy.



"Druhá část mobilizace, přibližně 150 000, zahájila výcvikové kurzy v různých táborech," řekl Reznikov, když hovořil o ruské mobilizaci, která začala v říjnu.



"Příprava [odvedenců] trvá minimálně tři měsíce. To znamená, že se snaží zahájit další vlnu ofenzivy pravděpodobně v únoru, stejně jako loni. To je jejich plán."



Tato varování přicházejí uprostřed důkazů o Putinově pokračující touze pokračovat ve válce i v příštím roce, včetně snah o nákup raket z Íránu, a z analýz ruských komentátorů, které naznačují, že Kreml nevidí možnost ústupu z konfliktu.



Reznikov uvedl, že očekává, že Rusko bude pokračovat v mobilizaci svých občanů i nad rámec současné částečné mobilizace, a popsal hlavní taktiku ruských velitelů jako "mlýnek na maso", kdy vrhají do bitvy co nejvíce těl v naději, že přemohou menší ukrajinské síly.



"Kreml se snaží najít nová řešení, [jak] dosáhnout vítězství," řekl Reznikov. Generál Zalužnyj v časopise Economist přednesl podobné varování a odmítl některá západní tvrzení, že Putinova mobilizace byla z velké části neúspěšná.



"Ruská mobilizace zafungovala," řekl Zalužnyj. "Jsou stoprocentně připraveni." Dodal, že nový velký ruský útok by mohl přijít "v únoru, v lepším případě v březnu a v horším na konci ledna".



Na dalším briefingu ve čtvrtek náměstek ministra obrany Hanna Maliar rovněž varovala před tím, aby se po nedávných ruských vojenských neúspěších dostavilo sebeuspokojení.





"My ani svět bychom neměli polevit, protože konečným cílem Ruské federace je dobýt celou Ukrajinu, a pak může jít dál," uvedla Maliarová.





Tyto výroky přicházejí v době, kdy boje pokračují na jižní i východní frontě. Na jihu ruské ostřelování ve čtvrtek zabilo dva lidi ve městě Cherson a zanechalo ho bez proudu.











Podrobnosti v angličtině ZDE

0

289

Hodnocení, že Rusko může v nadcházejících měsících připravovat nové rozsáhlé tažení proti Ukrajině, je v rozporu s informacemi zpravodajských služeb a nedávnými analýzami, které naznačovaly, že tempo války - a ruské úsilí - se přes hlubokou ukrajinskou zimu zpomalí.Vzhledem k tomu, že ukrajinské jednotky jsou cvičeny v řadě západních zemí a přijíždějící vojáci vycvičení v zahraničí jsou nasazováni do jednotek po celé zemi, Reznikov uvedl, že hybridní taktika, dobře vycvičení vojáci a seznam zbraní, které si Ukrajina přeje získat od spojenců, jí umožní odolat novým útokům."Kdyby to byl mlýnek na maso proti mlýnku na maso, prohráli bychom. Bylo chybou vnímat nás jako malou sovětskou armádu, [která] bude bojovat proti velké sovětské armádě. Jistě, velká sovětská armáda by vyhrála a malá sovětská armáda by prohrála, ale my nejsme sovětská armáda."Ve svém projevu několik hodin po dalším středečním masovém útoku dronů na Kyjev, kdy ukrajinská protivzdušná obrana uvedla, že sestřelila všech 13 vypuštěných dronů, Reznikov řekl, že věří, že Ukrajina nyní proti Rusku ve vzduchu vítězí.Rusko začalo pravidelně útočit na ukrajinská energetická zařízení na podzim poté, co byly síly Moskvy vytlačeny z Charkova a Krymského mostu.Cílem bylo oslabit Ukrajinu, aby se zvýšily šance na úspěch na bojišti. Od té doby však Ukrajina prokazuje stále větší dovednosti při sestřelování raket a bezpilotních letounů.Reznikov uvedl, že ukrajinské systémy protivzdušné obrany zvýšily svou účinnost z 50 % na začátku války na 80 % v prosinci. Uvedl také příklad předchozího ostřelování z 5. prosince, kdy Ukrajina sestřelila 60 ze 70 raket vypálených Ruskem.Ukrajina rovněž apelovala na nové zbraňové systémy včetně lepší protivzdušné obrany, i když se zdá, že vystupňovala své útoky na základny v Rusku, včetně útoků bezpilotních letounů. To Reznikov odmítl komentovat.Ukrajina v boji proti hrozbě používá kombinaci systémů protivzdušné obrany darovaných partnery, systémů ze sovětské éry a repasovaných mobilních kulometů, uvedl Reznikov. V úterý CNN informovala, že američtí představitelé souhlasili s tím, že Ukrajině zašlou výkonné a účinné systémy protivzdušné obrany Patriot americké výroby, o které Ukrajina žádá již několik měsíců.USA se dosud obávaly, že obranné systémy Patriot s dlouhým dosahem, které mohou doletět až 100 kmvyvolají eskalaci ze strany Ruska.Ukrajina musela svým partnerům neustále dokazovat, že se vyplatí investovat do její armády prostřednictvím svých vítězství na bojišti. Reznikov uvedl příklad, jak Ukrajina v dubnu potopila válečnou loď Moskva systémem Neptun ukrajinské výroby a jak každé vítězství vedlo k dalším dodávkám zbraní."Když jsme použili ukrajinský vynález, systém Neptun, a potopili jsme válečnou loď Moskva ... poté jsme dostali [americké] harpuny na obranu své námořní linie," řekl.Série vítězství vytvořila něco, co překonalo diplomatickou důvěru mezi Ukrajinou a jejími partnery, řekl Reznikov."Je to něco víc: začali jste nám dlůvěřovat a začali jste investovat, nejen, řekl bych, nejen do zbraní na Ukrajině, [ale] protože chcete po tomto vítězství vidět novou Ukrajinu, ne starou sovětskou Ukrajinu."Velká Británie a další západní spojenci v současné době cvičí tisíce ukrajinských vojáků, od nováčků až po specializaci těch, kteří jsou již zkušenými vojáky. Reznikov tvrdí, že Rusko mezitím "používá pouze sovětské systémy a výcvikové kurzy".Zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko na sociálních sítích uvedl, že ruské síly ostřelovaly centrum města.