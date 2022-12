Sníte o Vánocích bez covidu? Jak zůstat v bezpečí během svátků? Očkování je nesmírně důležité

16. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

V letošním roce nejsou žádná omezení, pokud jde o způsob oslav.

Ale i když je normálnost nesmírně vítaná, covid nezmizel.



Opravdu se musím o letošních Vánocích opět obávat covidu?



Do určité míry ano, říká Dr. Helen Salisbury, praktická lékařka, vedoucí pracovnice v oblasti vzdělávání lékařů na Oxfordské univerzitě a členka poradní skupiny Independent Sage. "Někteří lidé jsou stále velmi nemocní, zejména klinicky ohrožení, ti, kdo nereagovali na očkování, a i když to nejste vy, můžete způsobit, že onemocní někdo jiný, pokud dostanete covid a nakazíte jím další lidi."

Ale není to v dnešní době jen jako nachlazení? Opravdu se musím o letošních Vánocích opět obávat covidu?Ale není to v dnešní době jen jako nachlazení?







Naštěstí pro mnoho zdravých lidí ano. Ale "i v tomto období po očkování a s takzvanými mírnými subvariantami omikronu podlehlo během roku 2022 dlouhému covidu a s ním spojeným postižením mnoho lidí," říká Salisbury, "a to často lidí, kteří byli po předchozích infekcích v pořádku."





Absolvování všech dostupných očkování, říká Bauld, "také znamená, že snížíte riziko dlouhého covidu, protože víme, že lidé, kteří mají symptomatický covid, a zejména ti, kteří se necítí dobře - to jsou ti, kteří pak trpí dlouhým covidem".





Samozřejmě jsou tu námitky - nechoďte, pokud máte nebo máte podezření, že byste mohli mít covid. Večírky mohou být i bezpečnější, upozorňuje profesorka Cath Noakesová, odbornice na větrání budov pro kontrolu infekcí z univerzity v Leedsu. "Existují důkazy, že největší riziko hrozí v nevětraných a opravdu špatně větraných místnostech. Takže i malé množství větrání může pomoci."





Rozhodně, říká. "Vím, že v současné době je to těžké [s] náklady na vytápění. Ale i tak je opravdu důležité přemýšlet o tom, zda můžete dovnitř pustit trochu čerstvého vzduchu, třeba občas otevřít okna. Může to mít velký význam." I když způsoby nákazy nejsou vždy stejné, to, co pomáhá snížit covid, pomáhá i při jiných respiračních onemocněních, říká. "Čerstvý vzduch je dobrý."









A co roušky?

"Stačí se podívat na to, jak jsou nemocnice zahlcené, s jakým počtem respiračních infekcí se musí v současné době vypořádat. A covid nezmizel. Lidé se snaží předstírat, že ano, ale ve skutečnosti tomu tak není."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

340

Dobrá tedy - co mám dělat?Podle Lindy Bauldové, profesorky veřejného zdraví na Edinburské univerzitě a hlavní poradkyně skotské vlády pro sociální politiku, je nejdůležitější mít aktuální očkování.Plné očkování vás sice před infekcí zcela neochrání, ale výrazně snižuje riziko onemocnění, říká a dodává, že to platí i pro očkování proti chřipce.Ale co vánoční večírek, na který se dnes večer chystám?Platí to i v době, kdy pořádám štědrovečerní večeři?Mám požádat rodinu, aby si před návštěvou udělala test na covid?Pokud by se chystala navštívit staršího nebo zranitelného příbuzného, Bauldová by zvážila testování na Covid, říká: "Ale to proto, že mám doma ještě nějaké. Nemyslím si, že bychom v době krize životních nákladů měli testování doporučovat lidem, kteří za ně musí platit."Přesto, pokud si to můžete dovolit, budou vám vaši zranitelní hosté pravděpodobně vděční. Jen se na ně nespoléhejte úplně, říká Salisbury. "Je důležité si uvědomit, že někdy jsou testy Covid pozitivní až po několika dnech nemoci - takže pokud vám není dobře, nevystavujte ostatní riziku atestujte se znovu.""Víme, že roušky fungují [při prevenci šíření respiračních onemocnění]," říká Noakes - zejména dobře padnoucí masky FFP2. "Pravděpodobně nebudete chtít nosit roušku na večírku. Ale nosit ji, když cestujete veřejnou dopravou na večírek - to je možná dobrý nápad, protože vám i ostatním lidem poskytuje určitou ochranu.