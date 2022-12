Covid-19 v Číně: Humanitární katastrofa. Současná situace a následné účinky

Je zřejmé, že SARS-CoV-2 se nyní nekontrolovaně šíří po celé Číně. Dominantní variantou v Číně je s největší pravděpodobností BF.7. Mám pocit, že virus je nyní mimo pozitivní kontrolu. To znamená, že i kdyby čínské vedení obrátilo kurz a znovu zavedlo významné nefarmakologické zásahy (NPI), přenos v komunitě by se nyní mohl pouze zpomalit, nikoli zastavit. Některé zprávy uvádějí, že BF.7 má nyní v Číně bezprecedentní R0 16.

COVID-19 in China: Current Situation and Downstream effects: 🧵



1/ From the outset, it is very important to recognise that a humanitarian catastrophe is currently unfolding in China. Analysis of this situation is not incompatible with recognising the horror of the situation.