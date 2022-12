Pobrexitová "globální Británie": Britští poslanci obviněni z využívání zahraničních cest k sexuální turistice

19. 12. 2022

Jedním z lživých hesel, které neustále opakoval bývalý britský premiér Boris Johnson, bylo "globální Británie", jak prý země opustí pouta Evropské unie a stane se konečně znovu "globální mocností", politicky i ekonomicky. No, nedošlo k tomu. Naopak se postavení Británie po brexitu globálně propadlo a země se stala terčem posměchu. Britští poslanci, jak píše server Politico, se však chovají "globálně".:



Podle poslanců britské Dolní i Horní sněmovny a parlamentních úředníků využívá řada britských zákonodárců parlamentní cesty do zahraničí jako příležitost k tajnému využívání sexuálních služeb a k bujarému a nadměrnému pití alkoholu.





While on parliamentary trips abroad, some British MPs took part in parties organized by diplomatic representatives at which young men and women were “supplied” for the purpose of engaging in sexual activities, multiple sources told us.https://t.co/CGrNrj3STn — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 16, 2022







Jeden bývalý konzervativní poslanec, nyní člen Sněmovny lordů, se podle dalšího z přítomných poslanců při své cestě do jihovýchodní Asie, kam se vydal s parlamentní skupinou všech stran (APPG), ptal hostitelů na cestu do nejbližšího nevěstince.



Jiný poslanec za konzervativce a bývalý ministr zůstall v navštívené zemi po návratu poslanecké delegace do Británie, a věnoval se tam svému "zájmu o [místní] ženy", uvedli dva bývalí kolegové.



"Projevoval zájem o hezké mladé dívky," řekl jeden z nich. "Po oficiálních návštěvách běžně zůstával a navazoval kontakty s mladými ženami v daném místě."



Vysoce postavený labouristický poslanec projevoval během zahraničních cest náklonnost k "ruským dívkám", uvedl jeden zahraniční diplomat, podle něhož se parlamentníí úředníci cítili bezmocní zasáhnout, protože se obávali o zachování svého vlivu ve Westminsteru.



Zvláštní obavy vzbuzuje činnost "country APPGs", což jsou mezistranické skupiny složené z řadových poslanců se zaměřením na jednu zemi nebo skupinu zemí. Tyto skupiny podléhají méně přísným pravidlům než známější tematické komise Dolní sněmovny, ale přesto mohou pro svá zasedání využívat parlamentní prostory. Zaměření těchto skupin na zahraniční země znamená, že obvykle podnikají pravidelné cesty do zahraničí, které financují zámořské vlády nebo soukromé společnosti a které se často konají v době, kdy parlament zasedá.



V rámci probíhajícího vyšetřování hovořil server Politico s více než desítkou vládních úředníků a zákonodárců ve Velké Británii i v zámoří, kteří ověřili tvrzení o opilém, oplzlém nebo sexuálním chování některých poslanců a kolegů na takových cestách.



Řada poslanců tvrdila, že zatímco někteří kolegové v klidu sledovali skutečný a oprávněný zájem o vztahy s těmito zeměmi, jiní brali cesty jako "zábavu" v podstatě pro rekreační účely.



Opakovaně se hovořilo o vztazích poslanců s britskými zámořskými územími, přičemž místní činiteké konstatovali, že někteří poslanci se účastnili večírků pořádaných diplomatickými zástupci, na nichž byli "zásobováni" mladí muži a ženy za účelem sexuálních aktivit.





Stejní místní úředníci uvedli, že někteří poslanci často aktivně žádali zahraniční vlády o cestu do zámoří s plně hrazenými výdaji a chtěli šampanské a rozsáhlé recepce.





Bývalý labouristický poslanec Christian Matheson byl minulý měsíc nucen odstoupit poté, co byla proti němu podána stížnost na sexuální delikt. Bývalá členka jeho personálu tvrdila, že ji pozval na tajnou cestu na Gibraltar, která byla podle nezávislé komise pro chování poslanců sexuálně motivovaná.







Gibraltar byl již dříve předmětem obvinění z nevhodného chování poté, co byli dva opoziční poslanci obviněni z toho, že se během návštěvy uspořádané Parlamentním programem ozbrojených sil sil silně opili. Ti tato tvrzení odmítli jako "toryovské pomluvy".

Jeden z nich uvedl, že zahraniční představitelé se před takovým přístupem začali mít na pozoru a někteří se uchýlili k tomu, že naplnili program poslanců co největším počtem návštěv a schůzek, aby zkrátili "volný čas" pro případné nevhodné chování. "Došlo ke zklamání," dodali.Jeden bývalý britský poslanec uvedl, že vláda jednoho takového území chová "hluboké zklamání" z chování britských poslanců na návštěvě, "kteří se považují za celebrity - pijí a chovají se špatně a arogantně. Chovají se povýšeně ke kolegům politikům, nehledě na lidi kolem sebe, na lidi z [hostitelské země] a bohužel i na obsluhující personál. Je to hulvátské chování."Skupiny APPG mohou využívat prostory britského parlamentu pro svá setkání a speciální parlamentní logo portcullis, nejsou však oficiálními parlamentními orgány a jejich činnost není z velké části regulována.Na rozdíl od vtematických parlamentních komisí neexistuje žádný formální systém rozhodování o jejich členství a obvykle nemají vyhrazené zaměstnance, pokud je nezajišťuje externí subjekt, jako je soukromá společnost nebo charitativní organizace.Poslanci nedostávají za účast v APPG žádný plat a cesty, které poslanci v rámci své činnosti v APPG podnikají, musí být nahlášeny v registru zájmů. Tyto cesty však nepodléhají žádnému formálnímu procesu podávání zpráv.Členka několika APPG uvedla, že v těchto skupinách tradičně převládali "labourističtí a toryovští poslanci, kteří se navzájem koordinují - obvykle ti mužští - a ovládají tak celostranické skupiny, které jezdí na pěkná místa".Zpráva výboru pro parlamentní chování Dolní sněmovny z počátku tohoto roku varovala, že potenciál nevhodného vlivu poskytovaného skupinami APPG by mohl "představovat další velký parlamentní skandál", ale k zahraničním cestám se podrobněji nevyjádřila.Výbor pro parlamentní chování doporučil snížit počet APPG a zavést "strážce", který by na ně dohlížel. Těsně před odchodem Borise Johnsona z funkce vláda vyjádřila těmto návrhům širokou podporu, ale od té doby nedošlo k žádnému posunu.Obvinění z nevhodného chování se však neomezují pouze na návštěvy APPG.Jeden bývalý konzervativní poslanec si při návštěvě Číny zajistil využití sexuální pracovnice, což ostatní poslanci žertem charakterizovali jako "nechávat si poslat do pokoje kytici květin" po zbytek cesty, jak uvedl jeden z přítomných.Při samostatné návštěvě výboru v nedaleké evropské zemi se tři poslanci nedostavili na snídani pořádanou velvyslanectvím poté, co předchozí večer hodně pili. Během téže cesty jeden z poslanců za Konzervativní stranu řval na člena diplomatického personálu.







