Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij letí do USA

21. 12. 2022

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb

- Žádný vysoký ruský generál se už dlouhé měsíce neodvážil vstoupit do doněcké oblasti. Zelenskij navštívil nejohroženější město této celé války:

No high-ranking Russian general dared to enter Donetsk Oblast in months. Shoigu stayed far from the front, and Putin, the bunker king, is nowhere seen near the front, nor at (real) combat troops.



President Zelensky arrived at the most battled city in this whole war. #Ukraine pic.twitter.com/dOdsglIPlo