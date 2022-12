"Armáda je našim kormidelníkem". Putin chystá systém nekončícího válčení

21. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Putin zavádí mechanismus pro vedení permanentní války, protože jeho režim už nemůže existovat v mírové podobě a musí hledat nepřátele, aby ospravedlnil druh vlády, jaký vůdce Kremlu v Rusku preferuje, napsal blogger El Murid. Putin zavádí mechanismus pro vedení permanentní války, protože jeho režim už nemůže existovat v mírové podobě a musí hledat nepřátele, aby ospravedlnil druh vlády, jaký vůdce Kremlu v Rusku preferuje,

Putinova vláda nemá a nikdy nebude mít žádný reálný projekt rozvoje země. Může existovat pouze v mobilizovaném formátu, který je zabezpečen zahraničními konflikty a domácím terorem. Jejím úkolem je ‚optimalizovat‘ dobyvačné a útočné války a vyvážit jejich intenzitu se schopností vrhnout do nich potřebnou potravu pro děla.

Putinovi a jeho týmu nezáleží na tom, kdo je nepřítel, proti kterému se má bojovat. Jakákoli válka s jakýmkoli sousedem vyžaduje zřízení propagandistické mašinérie a represivní opatření; a tak dnes může Ukrajina plnit roli nepřítele, ale zítra to může být někdo úplně jiný.

(Uniklé dokumenty FSB prozrazují, že Putin ještě v srpnu 2021 plánoval konflikt s Japonskem. Nyní moldavské orgány varují před obnovením konfliktu v okupovaném Podněstří - pozn. KD.)

Bloggerovy komentáře jsou podníceny neúmyslným přiznáním moskevského vojenského komisaře, že Rusko se vrátí k dvouleté povinné vojenské službě, místo jednoleté jako dnes, a že mobilizace, o které Kreml prohlásil, že je u konce, byla ve skutečnosti pouze pozastavena a lze ji kdykoli znovu spustit.

Snahy Michaila Fotina distancovat se následně od svých slov jen podtrhly jejich výstižnost. Tvrdil, že jeho poznámky byly dva roky staré, i když obsahovaly zmínky o vstupu Finska a Švédska do NATO. Kdyby to tehdy Fotin věděl, měl by být spíše šéfem GRU než pouhým vojenským komisařem.

Moskva byla nucena zkrátit službu odvedenců v uniformě ze dvou let na jeden rok v reakci na ekonomické problémy a rozpočtové restrikce. Avšak rok služby je zcela nedostatečný k přípravě plně vycvičeného vojáka. Stačil jen k tomu určit, kdo z branců by se mohl stát profesionálním vojákem.

Ti kteří byli odvedeni pouze na jeden rok nebyli nikdy připraveni sloužit v boji. A to je jeden z důvodů, proč nebyli posíláni ve velkém počtu na frontu. Ne humanismus, jak někteří představitelé režimu tvrdí, ale nedostatek dovedností, říkají vojenští experti. Vyslání do bitvy bez těchto dovedností je zátěží pro velitele a záporným přínosem.

Návrat k dvouleté službě ale vytvoří rezervu agresivních válečníků, zejména proto, že tato rezerva bude neustále doplňována. Namísto mobilizace bude zřízena záloha, která bude připravena podporovat stálou a hlavně neustále bojující armádu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0