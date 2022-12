George Washington nastražil bombu na brazilském letišti a Bolsonaro se přestěhuje do Trumpova domu

26. 12. 2022

čas čtení 3 minuty

"Le Brésil n'est pas un pays serieux" (Brazílie není seriózní země) prohlásil ikonický francouzský generál Charles DeGaulle. Muž jménem George Washington Souza byl zatčen v sobotu za to, že nastražil bombu u vchodu na letiště v brazilském hlavním městě Brasília s úmyslem vytvořit podmínky pro to, aby poražený krajně pravicový křesťanský fundamentalista a autokratický prezident Jair Bolsonaro zavedl výjimečný stav, a neumožnil tak vítěznému levicovému kandidátovi Lulovi ujmout se 1. ledna úřadu.





Pan Washington je podnikatel a jeho rodina tvrdí, že je po Bolsonarově prohraných volbách začal tábořit před armádním velitelstvím s tisíci dalších Bolsonarových stoupenců, kteří věří, že Lula volby nevyhrál, ve verzi frašky Donalda Trumpa pro banánovou republiku. V ulicích je stále několik set tisíc lidí, kteří dělají blokády a protesty ve prospěch Bolsonara. Michelle, Bolsonarova manželka, se minulý týden před skupinou protestujících v Brasílii padla na kolena a hlasitě plakala, přičemž se modlila za Boha, aby jejího manžela udržel u moci. Taková telenovela...





Prezidentovi synové již z Brazílie zřejmě uprchli, protože se obávají trestního stíhání, jakmile jejich otec ztratí moc. Jeden z nich je v Atlantě, další dva v Itálii. A Bolsonaro oznámil, že Lulovi prezidentský úřad nepředá: 28. prosince opustí Brazílii a s manželkou a dcerou se přestěhuje do Trumpova Mar-a-Laga. Hodlá tam strávit nejméně tři měsíce, než se rozhodne, co dál. Očekává se, že výměnu moci bude mít na starosti viceprezident, generál Hamilton Mourão.





Příběh o De Gaullovi vznikl kvůli sporu mezi Brazílií a Francií, známý jako Humří válka - konflikt, v němž nepadl jediný výstřel a neukápla ani kapka krve. Ten "casus belli" se odehrál kolem lovu humrů francouzskými rybářskými loděmi v brazilských teritoriálních vodách. Po zasedání Rady národní bezpečnosti nařídil tehdejší prezident João Goulart vyslal do oblasti mohutný kontingent národní flotily, podporovaná brazilským letectvem. De Gaulle si předvolal brazilského velvyslance k rozhovoru do Elysejského paláce, sídla francouzské vlády.





Detail: Tato epizoda posloužila francouzskému tisku k zahájení jedné z debat, které otřásal Francií. Plavou humři, nebo neplavou? Pokud by plavali, dalo by se uvažovat, že byli v mezinárodních vodách. Pokud by misto plavání, spíše chodili, byli by na brazilském území, protože v té době platilo, že mořské dno patří Brazílii. V diplomatické debatě francouzská strana přirozeně zastávála tezi, že humr plave. Bez kontaktu s oceánským dnem by mohl být tím pádem považován za rybu. Francouzi je proto mohli legálně lovit.





Brazílie oponoval a Francouzům jednoduchým argumentem: Pokud by byl humr považován za rybu, protože "skáká" ode dna, pak by bylo nutné přijmout předpoklad, že klokan je pták, neboť "skáká" od země.





Když brazilský velvyslanec informoval De Gaulla o tezi o skoku nebo procházce humru pod mořem, De Gaulle řekl, že Brazílie není seriózní země.





Lula mezitím varuje, že Bolsonaro nechal pokladnu prázdnou. Brazílie například přestala vyrábět cestovní pasy, protože Bolsonaro peníze tajně odváděl a tuneloval jinde. Nebyly také zakoupeny bezplatné léky proti vedlejším účinkům chemoterapie, a proto miliony lidí trpí. Peníze na stravování studentů byly také zlikvidovány. Lula zdědil zbankrotovaný stát a bude muset rekonstruovat to, co ten krajně pravicový prezident zničil za pouhé 4 roky.