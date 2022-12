Slovník šíleného roku v britské politice

29. 12. 2022

čas čtení 11 minut

Závěrem šíleného roku 2022 v britské politice zveřejnila společnost BBC seznam typických výrazů, které během tohoto roku charakterizovaly různé skandály v děsivé britské politice. Ta se propadla na úroveň banánové republiky v důsledku brexitu, kdy vládnoucí Konzervativní strana zradila svou tradici slušné a inteligentní politické organizace a stala se maniakálním klubem neschopných, sobeckých ultrapravicových ideologů.Její popularita u občanů klesla na rekordní minimum, ovšem všeobecné volby se v Británii budou konat až za dva roky. (JČ)

BBC: 2022: Politický rok ve slovech od protirůstové mafie k zombie politické straně





Byl to (další) bezprecedentní rok v britské politice, ale navzdory často vážným důsledkům došlo v britské politice k řadě absurdních, směšných a přímo surrealistických okamžiků





Vytvořili jsme A-Z slovníček některých nejvýznamnějších z roku 2022.





"Vzniklo tajné spiknutí pracující na ochromení britské ekonomiky" - alespoň podle bývalé premiérky Liz Trussové během jejího jediného projevu na stranické konferenci ve funkci předsedkyně této strany. Patřili k nim - mimo jiné - opoziční poslanci, "militantní odbory", partikulární zájmy "převlečené za think-tanky" a lidé, kteří si "jezdí taxíkem ze severolondýnské pseudointelektuální čtvrti do studia BBC".





Na vrcholu skandálu Partygate (kdy v době covidového lockdownu pořádal Boris Johnson v Downing Street četné mejdany) bylo zahájeno vyšetřování, zda se i šéf labouristů Keir Starmer nedopustil porušení zákona v době lockdownu. Skandalizoval ho totiž lživě, jako obvykle, bulvární ultrapravicový deník Daily Mail. V době, kdy durhamská policie oznámila, že Starmer žádná pravidla neporušil tím, že si během výluky dal v durhamské kanceláři karí a pivo, vznikla nová krize - Boris Johnson byl nucen rezignovat na svou premiérskou funkci.







Tato exkluzivní londýnská nálevna toryů se v červenci dostala na titulní stránky novin, když poslanec Chris Pincher "příliš pil" a sexuálně napadl dva muže. Druhý den odstoupil a o týden později rezignoval i Boris Johnson, protože ho navzdory těmto sexuálním přestupkům chránil.





Schovávat se pod stolem je pravděpodobně lepší než odpovídat na otázky během interpelací v Dolní sněmovně. Díky Penny Mordauntové však víme, že Liz Trussová se pod stolem neschovávala. Předsedkyně sněmovny poslancům sdělila, že "premiérka se neschovává pod stolem" poté, co se Trussová nedostavila k parlamentním interpelacím. Mordauntová však odmítla prozradit, kde přesně se Trussová nachází.





Prudce rostoucí náklady na energie zastínily v roce 2022 všechny ostatní problémy. Lidem, kteří se potýkají s rostoucími účty, není moc do smíchu.





Downing Street letos zažila slušnou porci rozlučkových projevů, každý s vlastním řečnickým pultíkem. Boris Johnson i Liz Trussová sáhli po odkazu ze starého Říma.Johnson, známý milovník klasiků, se odvolával na Cincinnata, patricije, který se po odchodu z Říma věnoval zemědělství, aby se vrátil, když ho jeho země potřebovala. Trussová se rozhodla pro státníka a filozofa Senecu, když řekla: "Není to proto, že věci jsou obtížné, že se neodvažujeme. Je to proto, že se neodvažujeme, protože jsou obtížné."





Předsedu vlivného výboru Konzervativní strany - výboru 1922 - je málo vidět před kamerami, ale v zákulisí má obrovskou moc a vliv. Brady měl rušný rok. Zorganizoval hned dvojí hlasování o post lídra toryů poté, co bylo dvěma premiérům jasné, že jejich čas u moci skončil.





Při svém posledním vystoupení při parlamentních interpelacích Johnson prohlásil, že "mise je z velké části splněna, prozatím", a poté se rozloučil slovy "hasta la vista, baby" - španělským výrazem, který znamená "uvidíme se později". Pořád si myslí, že se do funkce premiéra vrátí.







Hnací motor stále trvající krize životních nákladů. Inflace dosáhla nejvyšší míry za posledních 40 let. Rishi Sunak si boj s "nepřítelem" inflace stanovil jako svou "prioritu číslo jedna" (viz Rishinomics).









Bývalý kontroverzní, neschopný ministr zdravotnictví Matt Hancock, během jehož funkčního období za covidu zemřely na covid desetitisíce starých lidí, se účastnil kontroverzního televizního pořadu I'm a Celebrity, Get me Out of Here ve snaze "obnovit svou politickou popularitu". Musel tam dělat různé nepříjemné věci. Toto rozhodnutí bývalého ministra zdravotnictví se stalo druhou nejvíce stěžovanou televizní událostí roku. Nakonec skončil v soutěži na třetím místě. Podle svých slov nebude kandidovat v příštích parlamentních volbách, ale bude hledat nové výzvy v reálném světě.





Kamikwasi

Kwasi Kwarteng 17. září přednesl minirozpočet, který vedl ke zmatkům na trhu a libra se dostala na rekordní minimum vůči dolaru. Toto prohlášení bylo nazváno rozpočtem Kamikwasi (podle výrazu kamikadze) a zažehlo rozbušku série událostí, které nakonec vedly k vyhození Kwartenga z ministerské funkce.











Od prosince letošního roku je Británie ochromena vlnou stávek. Lidé protestují proti snížení platů v důsledku inflace- která je však v Británii ve srovnání s ČR jen poloviční, asi 10 procent. Odhaduje se, že kvůli stávkám bude ztraceno více než 1 milion pracovních dní, což je nejvíce od roku 1989, kdy byla Margaret Thatcherová naposledy u moci. Stávky probíhají například na železnici, ve zdravotnictví a u poštovních zaměstnanců.





Jedná se o daňový status manželky Rishiho Sunaka. Nedávno se vzdala svého daňového statusu rezidenta bez trvalého bydliště v Británii (non-dom), což této miliaardářce umožňovalo, i když žije v Británii, neplatit tam žádné daně. To znamenalo, že Akshata Murty nemusela platit daň z příjmů ze zahraničí, většinou z dividend pobíraných z indického obchodního impéria její rodiny v oblasti IT.









Fronta

Existuje něco britštějšího než 11kilometrová fronta před vystavenou rakví zemřelé královny? Tisíce lidí stály ve frontě, aby viděly bývalou panovnici ležet ve Westminster Hall před státním pohřbem. Cynikové poukazují na to, že šlo zjevně o záměrnou PR akci. V dnešní době počítačů bylo možno vydat lidem, kteří chtěli vzdát poctu královně digitální vstupenky definované časově a nikdo nemusel stát na uici přes noc.







Během voleb šéfa Konzervativní strany se Rishi Sunak vysmíval slibům nefinancovatelného snižování daní v době prudce rostoucí inflace jako "pohádkové" ekonomice. Místo toho slíbil, že daně sníží, jakmile "zvládne" inflaci. Ačkoli Sunak zpočátku volby lídra s Liz Trussovou prohrál, Rishinomics, jak byla označována, zvítězila, když Sunak, už třetí premiér v tomto roce ,nakonec získal klíče od Downing Street.





Přízrak sedmdesátek hrozil v roce 2022. Prudce rostoucí inflace, rozsáhlé stávky, politické nepokoje, hrozby výpadků proudu. Občanům určitého věku to všechno připadalo podivně povědomé, ale nemuseli jste dlouho čekat, až vám nějaký ekonom nebo odborník vysvětlí, že to vůbec není jako sedmdesátá léta. Tehdy ještě totiž nebyl internet.





Obraty o 180 stupňů





Zrušení nějakého rozhodnutí je jedním z nástrojů každé vlády. Letos však došlo k tolika vládním obratům o 180 stupňů, že to vypadalo, že vláda rotuje v autě na parkovišti v Downing Street.





Boris Johnson i Liz Trussová letos technicky přežili hlasování o důvěře, aby krátce poté rezignovali. Právě hlasování o důvěře, které se v říjnu de facto zvrhlo v chaos, proběhlo jen několik hodin před rozhodnutímTrussové odstoupit z funkce premiérky.





Během rozpravy o návrhu zákona o veřejném pořádku, porušujícího zákon o lidských právech, obvinila ministryně vnitra Suella Bravermanová "wokerati, kteří čtou Guardian a jedí tofu", z protestů. Toto slovo se nyní dostalo do politického slovníku. "Wokerati" jsou "liberálové".





Za posledních 12 let došlo k obrovské fluktuaci na vládních postech. Podle průzkumu BBC bylo 61 % všech současných konzervativních poslanců někdy ministrem nebo parlamentním činitelem pro poslaneckou disciplínu. Udržení stranické disciplíny se může ukázat jako obtížné, když 51 % současných řadových poslanců zastávalo ministerskou funkci, včetně tří premiérských funkcí.





Jachta, královská





Labouristé označili poslední dny vlády Borise Johnsona za "zombie vládu". Opozice uvedla, že 15 vládních konzultací o zákonech bylo odloženo a hlavní problémy, jako například rostoucí ceny energií, zůstaly neřešeny, zatímco Johnson opakovaně jezdil na dovolenou do zahraničí.





Ministr financí Kwasi Kwarteng prohlásil, že snížení daní je "ústředním bodem řešení hádanky růstu". Destabilizoval tím britskou ekonomiku a způsobil pád libry natolik, že na její záchranu musela vydat britská ústřední banka Bank of England více než 60 miliard liber.Uvadající salát za 60 pencí ze supermarketu Tesco v blonďaté paruce se stal nepravděpodobnou hvězdou posledních dnů působení Liz Trussové ve funkci premiérky. Deník Daily Star začal 14. října živě přenášet záběr tohoto salátu, aby zjistil, zda bude mít delší trvanlivost než Trussová v premiérské funkci. List tvrdil, že salát nepřežije déle než týden, překoná tím premiérku? Překonal.Před očekávanou zprávou Sue Grayové o tom, jak často Johnson mejdany v Downing Street porušoval zákon o lockdownu, se Westminsterem šířily zvěsti o kampani na záchranu premiérského postu Borise Johnsona.První polovině roku 2022 dominovala kauza Partygate, neboť jsme se dozvěděli, že během lockdownu se v Downing Street konala řada mejdanů. Boris Johnson vždy popíral, že by jich účastnil, ovšem Johnson je známý jako notorický lhář. Série vyšetřování - jedno provedla policie, druhé státní úřednice Sue Grayová - však ukázala, že večírky a setkání pod vlivem alkoholu se opakovaně konaly. Johnson a jeho manželka Carrie, stejně jako Rishi Sunak, byli mezi 83 osobami, které za to policie pokutovala.Konzervativní poslanec Neil Parish řekl BBC, že "hledal na internetu traktory", když byl přistižen při sledování porna v jednacím sále Dolní sněmovny. Poslanec pak přiznal, že "úmyslně" sledoval porno i podruhé, když "seděl a čekal na hlasování sněmovny". Rezignoval.Plány na národní jachtu, která by propagovala Spojené království v zahraničí, byly odloženy. Loď za 250 milionů liber objednal loni bývalý premiér Boris Johnson.