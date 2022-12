Ve věku 95 let zemřel bývalý papež Benedikt

31. 12. 2022

31. 12. 2022





Německý předchůdce papeže Františka se stal prvním pontifikem, který po 600 letech odstoupil z čela katolické církve





Papež Benedikt XVI, který stál v čele katolické církve od roku 2005 až do své rezignace v roce 2013, zemřel ve věku 95 let, oznámil Vatikán.



V prohlášení to uvedl vatikánský mluvčí Matteo Bruni: "Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9.34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve."



Benediktovou smrtí se uzavírá bezprecedentní období v nedávné historii, kdy vedle sebe existovali dva papežové, což způsobilo napětí v soupeřících táborech ve Vatikánu. Dláždí cestu jeho nástupci, papeži Františkovi, aby zvážil, zda bude Benedikta následovat a v určitém okamžiku odejde do důchodu - což bylo nemožné, kdyby výsledkem byli tři papežové.



Benedikt, narozený v roce 1927 v Německu jako Joseph Aloisius Ratzinger, byl hluboce konzervativním pontifikem, jehož působení bylo zastíněno skandály se sexuálním zneužíváním v církvi. Po svém pontifikátu, který občas vyvolával rozpory, odešel do důchodu s pošramocenou pověstí.



Výsledky německého vyšetřování zveřejněné v lednu 2022 uvádějí, že Benedikt v době, kdy byl mnichovským arcibiskupem, nezakročil proti čtyřem kněžím obviněným ze sexuálního zneužívání dětí.



Syn policisty vyrůstal na bavorském venkově a ve 14 letech se povinně zapojil do Hitlerjugend a za druhé světové války sloužil v německé armádě. Ke konci války dezertoval a krátce byl držen jako válečný zajatec americkými jednotkami.



Později se stal významnou osobností ve Vatikánu a jako kardinál Ratzinger působil jako pravá ruka svého předchůdce, papeže Jana Pavla II. Po 24 let vedl Kongregaci pro nauku víry, vatikánské oddělení, kterému se kdysi říkalo inkvizice, a tato funkce mu vynesla přezdívku "Boží rotvajler".



Během jeho působení se začala objevovat obvinění ze sexuálního zneužívání ze strany duchovních a jeho krytí. Jeho kritici tvrdili, že nedokázal pochopit závažnost zločinů a rozsah krize, která vyvrcholila několik let po jeho zvolení papežem v dubnu 2005.



Kromě záplavy obvinění, žalob a úředních zpráv týkajících se sexuálního zneužívání a spoluúčasti kněží na jeho krytí Vatikánem otřásla také krádež důvěrných dokumentů, z nichž se mnohé později objevily v odhalení údajné korupce. V říjnu 2012 vatikánský soud usvědčil papežova osobního komorníka Paola Gabrieleho z krádeže těchto dokumentů. Ten u soudu uvedl, že jednal proti "zlu a korupci".



Benedikt byl teologickým konzervativcem, zastával nekompromisní postoje k homosexualitě a antikoncepci. Ostře vystupoval proti teologii osvobození, radikálnímu hnutí, které vzniklo v 60. letech 20. století v Jižní Americe a prosazovalo sociální aktivitu duchovních mezi chudými a marginalizovanými.



Jeho náhlá rezignace v únoru 2013 ve věku 85 let, první papež, který tak učinil od středověku, zanechala v církvi otřes. Tehdy prohlásil, že nemá sílu pokračovat ve funkci předáka přibližně 1,2 miliardy katolíků na světě. "Musel jsem uznat svou neschopnost adekvátně plnit svěřenou službu," řekl.



Přijal titul emeritního papeže a slíbil, že zůstane "skrytý světu" a bude se věnovat soukromé modlitbě. Uchýlil se do ústraní v klášteře ve Vatikánu, kde četl, psal dopisy a články, přijímal hosty a hrál na klavír.



Bývalý papež však zůstal silným konzervativním vlivem a středem pozornosti odpůrců Františkových snah reformovat církev a přeorientovat ji na službu chudým. Své názory opakovaně dával najevo prostřednictvím dopisů, článků a rozhovorů. V dubnu 2019, dva měsíce poté, co František svolal průlomovou vatikánskou konferenci o sexuálním zneužívání, Benedikt zveřejnil dopis o 6 000 slovech, v němž uvedl, že zneužívání je produktem kultury sexuální svobody pocházející z 60. let 20. století.



V lednu 2020 Benedikt veřejně obhajoval kněžský celibát, protože František zvažoval, že za omezených okolností povolí ženatým mužům stát se kněžími. "Nemohu mlčet," napsal v knize Z hlubin našich srdcí: kněžství, celibát a krize katolické církve a tvrdil, že kněžský celibát chrání tajemství církve.



Benedikt XVI. požádal o vyškrtnutí svého jména jako spoluautora spolu s kardinálem Robertem Sarahem, klíčovým konzervativcem, který je tipován na Františkova nástupce.





Spor, který vypukl těsně před odvysíláním filmu Dva papežové o zjevně vřelém vztahu mezi Benediktem a Františkem na Netflixu, odhalil napětí mezi soupeřícími vatikánskými tábory.







