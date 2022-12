I kdyby Putin na Ukrajině ještě "vyhrál", ve skutečnosti už utrpěl zdrcující geopolitickou porážku

30. 12. 2022

Hlavním výsledkem minulého roku je geopolitická porážka Ruska. Putin už válku prohrál. A víc než jen to - jeho porážka vytváří předpoklady pro globální změny světového řádu, ale sotva tím směrem, se kterým počítal, říká Vladimir Pastuchov. Hlavním výsledkem minulého roku je geopolitická porážka Ruska. Putin už válku prohrál. A víc než jen to - jeho porážka vytváří předpoklady pro globální změny světového řádu, ale sotva tím směrem, se kterým počítal,

Tato porážka zůstane v platnosti bez ohledu na to, co se stane na Ukrajině. Jak ukazuje historie, válka může být ztracena dlouho před závěrečnou bitvou. To platilo o Německu ve 2. světové válce; a platí to i o dnešním Rusku. Hitler prohrál, když se proti němu sjednotilo mezinárodní společenství; a Putin prohrál ze stejného důvodu.

Putinova válka na Ukrajině je důležitým způsobem "zvláštní". Konec nastal už na začátku, když ve svém "velkém sporu" se Západem jako první zaváhal a uvrhl Rusko do velké války. Tomu se všichni ruští despotové snažili vyhnout, protože žádný z nich nezůstal nepotrestán za porušení tohoto pravidla.

Podle Pastuchova není důvod se domnívat, že historie udělá pro Putina výjimku.

Úspěch či neúspěch samotného vojenského tažení na Ukrajinu proto nebude hrát zásadní roli při určování toho, co bude následovat. Toto je válka o zdroje a ne s Ukrajinou. Porážka na Ukrajině finále urychlí a vítězství ho trochu zdrží, ale nezmění podstatu věci. Skutek je dokonán.

Existuje samozřejmě riziko jaderné apokalypsy; ale pravděpodobně by to zničilo všechny a pokud někdo přežije, pak v tom zničeném světě bude Rusko na straně poražených – a pokud nikdo nepřežije, bude na ní připsána vina u Posledního soudu. Navzdory tomu, co si Putin myslí, žertování ohledně ráje nebude fungovat.

