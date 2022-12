"Bělorusko se nesmí stát pro Putina cenou útěchy"

30. 12. 2022

Svjatlana Cichanouská, lídryně běloruské opozice v emigraci, říká, že Západ nesmí dovolit Vladimiru Putinovi anektovat Bělorusko jako nějakou "cenu útěchy" poté, co vůdce Kremlu prohraje na Ukrajině. "Nezávislé Bělorusko je pro Evropu stejně důležité jako nezávislá Ukrajina." Svjatlana Cichanouská, lídryně běloruské opozice v emigraci, říká, že Západ nesmí dovolit Vladimiru Putinovi anektovat Bělorusko jako nějakou "cenu útěchy" poté, co vůdce Kremlu prohraje na Ukrajině. "Nezávislé Bělorusko je pro Evropu stejně důležité jako nezávislá Ukrajina."

V rozhovoru pro ruskou službu Radio France Internationale říká, že ona a její kolegové na Západě neustále pracují na posílení pochopení, že "Bělorusko je nedílnou součástí naší společné regionální krize a že nesmíme zachránit Ukrajinu a nezachránit Bělorusko."

Dnes veškerá pomoc směřuje na Ukrajinu, "a my to plně podporujeme… je to primární úkol pro všechny demokratické země, ale prohlašujeme, že Bělorusko také potřebuje vaši pomoc. Nežádáme Západ… o zbraně. Žádáme o pomoc a solidaritu," pokračuje Cichanouská. "Nezapomeňte mluvit o důležitosti Běloruska, když mluvíte o Ukrajině."

"Nezapomeňte říci, že nejen Kreml se účastní války proti Ukrajině, ale také Lukašenkův režim - a on za to také musí nést odpovědnost." Válka mu umožnila spáchat další zločiny proti běloruskému lidu, přičemž půl milionu lidí uprchl před represemi.

Mnoho Bělorusů v zahraničí se rychle blíží k bodu, kdy jejich pasy musejí být obnoveny. Nechtějí se vrátit do své vlasti, dokud bude Lukašenko u moci. Cichanouská říká, že pracuje na uzavření dohod s vládami EU, aby těmto lidem poskytly speciální dokumenty, aby mohli zůstat v zahraničí a zůstat Bělorusy.

Říká, že také usiluje o to, aby některá evropská země založila nadaci na pomoc politickým vězňům. V Bělorusku jich je více než 1 400. Taková nadace by jak zaměřila pozornost na jejich neutěšenou situaci, tak by pomohla při jejich propuštění.

