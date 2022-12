Už neexistuje nic jako "mimořádné" počasí - a rok 2023 už vypadá jako katastrofický film

30. 12. 2022

Šokující bylo, jak rychle došlo v USA ke katastrofálnímu zimnímu počasí

Podívejte se, jak rychle v USA nasněžilo za 48 hodin - zrychlených na 60 sekund:



48 hour timelapse of Blizzard in 60 seconds. pic.twitter.com/tPjrUFnmzR — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) December 29, 2022 Film The Day after Tomorrow z roku 2004 byl založen na myšlence, že by se hlavní proud severního Atlantiku mohl zpomalit a pak obrátit, superbouře by bleskově zmrazily severní polokouli a náhle by nastala nová doba ledová. Film byl odmítnut jako "nesmírně hloupý", "směšný popcornový thriller" založený na "mizerné vědě" a někteří vědci tvrdili, že zobrazuje meteorologické jevy "jako jevy probíhající během několika dnů, místo desetiletí nebo staletí".

Bouře Elliott, "bombový cyklon", který nyní o Vánocích zasáhl USA, by měl některé z těchto kritiků vyvést z míry. Teploty na některých místech klesly během několika minut, když se jedna z největších zaznamenaných severoamerických bouří přehnala od Arktidy až po Mexiko, někdy rychlostí hurikánu. Přinesla smrt, chaos a utrpení desítkám milionů lidí, píše John Vidal. Bouře Elliott, "bombový cyklon", který nyní o Vánocích zasáhl USA, by měl některé z těchto kritiků vyvést z míry. Teploty na některých místech klesly během několika minut, když se jedna z největších zaznamenaných severoamerických bouří přehnala od Arktidy až po Mexiko, někdy rychlostí hurikánu. Přinesla smrt, chaos a utrpení desítkám milionů lidí,



Prudké vánoční bouře a bombové cyklony nejsou v USA až tak neobvyklé, ale Elliott byl pozoruhodný především svým kontinentálním rozsahem, bleskovou rychlostí a intenzitou. Vědci zatím nevypočítali, do jaké míry by mohla souviset s lidskou činností a zvýšenou hladinou CO2, ale jasně zapadá do obecně předpovídaného vzorce IPCC, který se týká zesílení klimatu a bezprecedentního globálního tepla, chladu a atmosférických turbulencí.



Méně než bouře Elliott, ale pravděpodobně stejně významné byly katastrofální vánoční záplavy na Filipínách a v Brazílii a znepokojivě teplé svátky, které v posledních deseti dnech zažila velká část Evropy. Ve Francii, Španělsku a Itálii byly zaznamenány teploty přesahující 26 °C a mnoho alpských lyžařských středisek bylo kvůli nedostatku sněhu uzavřeno, protože pršelo a teploty se vyšplhaly o 15 °C nad normál. Tradičně tráví Vánoce na pláži Australané. Brzy to ale může být kdokoli.



Cyklónová bomba završila rok, který přepsal dějiny klimatu. Byl to nejen jeden z nejteplejších roků v historii, ale také jeden z nejsušších v mnoha zemích, přičemž téměř každý týden přinesl nějakou novou katastrofu související s klimatem. Počínaje únorovou bouří Eunice, která bičovala severní Evropu, zasáhly obrovské záplavy, sucha a bouře Pákistán, Indii, Čínu, Austrálii, jižní Afriku a USA. V nebývalých vedrech zkrachovala úroda a statisíce lidí v bohatých i chudých zemích přišly o střechu nad hlavou. Ve Velké Británii, Itálii, Francii a Španělsku byly překonány teplotní rekordy staré stovky let.



Meteorologové všeobecně předpovídají, že příští rok přinese další zintenzivnění počasí. Podle meteorologického úřadu bude rok 2022 nejteplejším rokem v historii. Bylo zjištěno, že grónské ledovce tají mnohem rychleji, než se dosud předpokládalo, vlny veder jsou stále častější a očekává se, že bouře budou s pokračujícím oteplováním oceánů silnější.



Ale i když byl rok 2022 možná rokem, kdy více lidí než kdy jindy zažilo to, co se dříve označovalo jako "podivné" počasí, byl to další ztracený rok, pokud jde o jednání vlád. Bouře Elliott a všechna sucha, povodně a extrémní klimatické jevy ukazují, že nejsme fyzicky, psychicky ani finančně připraveni na to, co určitě přijde. Organizace Christian Aid tento týden odhadla, že jen deset nejhorších klimatických katastrof v roce 2022 stálo více než 165 miliard dolarů, ale to pravděpodobně nebude nic, pokud nebudou urychleně přijata opatření na přizpůsobení naší infrastruktury a ekonomiky.





I když bouře Elliott zpustošila některé části USA, muselo mnoha vládám na bohaté severní polokouli dojít, že klimatická krize vyvolává toto "superpočasí" a že něco podobného nebo ještě horšího se může stejně snadno stát i v jejich zemích.



Bohatý svět se však naprosto nedokázal přizpůsobit probíhajícím změnám a nyní ho to bude stát mnohem více, než by bylo nutné. Jen hrstka zemí - většinou těch, které se nacházejí v první linii klimatického chaosu, jako je Bangladéš - se dokonce začala snažit přizpůsobit blížícímu se chaosu a tragédii. Cop27 v Egyptě sice konečně spustil celosvětový fond na likvidaci ztrát a škod, který má pomoci chudým zemím přizpůsobit se, ale žádné peníze nebyly přislíbeny a soudě podle zkušeností pravděpodobně ani brzy nepřijdou.



Jediné, co víme, je, že velkých nepříznivých povětrnostních jevů, jako je Elliott, bude pravděpodobně přibývat, budou nabývat na rozsahu a četnosti. To znamená, že je třeba nyní přijmout důležitá rozhodnutí o tom, jak přizpůsobit naše investice, bydlení, zemědělství, potravinářství, dopravu, zdravotnictví a energetické systémy.





Vlády se klimatické krizi již nemohou vyhýbat. Musíme si na tuto novou realitu zvyknout a být připraveni. Nyní nemáme na výběr, vše se musí změnit.



