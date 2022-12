Tajemství základny v Ramsteinu

30. 12. 2022

čas čtení 11 minut

Rok 2022 byl pro Bundeswehr katastrofální. Nenápadné místo na jihozápadě Německa dorazilo do nové válečné reality. Ramstein ve Falcku je považován za "nepotopitelnou letadlovou loď Západu" – také v konfliktu s Ruskem. Proč?, ptá se Andrea Seibelová. Rok 2022 byl pro Bundeswehr katastrofální. Nenápadné místo na jihozápadě Německa dorazilo do nové válečné reality. Ramstein ve Falcku je považován za "nepotopitelnou letadlovou loď Západu" – také v konfliktu s Ruskem. Proč?,

Hluboko na jihozápadě Německa, kde kromě spousty lesů a pár malých vesniček a městeček není téměř nic, se v tomto vnitrozemí nachází solitér: Letecká základna Ramstein, největší základna amerického letectva mimo USA. Vzhledem ke své poloze na půli cesty mezi USA a různými operačními oblastmi je letecká základna považována za strategicky nenahraditelnou.

Protože Porýní-Falc stále působí jako terra incognita pro mnoho Němců, kteří si kromě klobásy a Helmuta Kohla nedokážou vybavit nic jiného – snad jen kapelu Rammstein, která se pojmenovala po letecké katastrofě v roce 1988, ale se dvěma "m". Později chtěli jiné jméno, něco jako "matka, mléko nebo země", ale jméno "se udrželo jako přezdívka". Tolik k Rammsteinu a Ramsteinu.

Při založení NATO v roce 1949 byla spolková země na levém břehu Rýna vybrána právě kvůli nemnoha velkým městům, mnoha otevřeným prostorům a co největší vzdálenosti od tehdejšího východního bloku k vytvoření "nepotopitelné letadlové lodi Západu". Oblast byla poseta 86 základnami, zásobovacími zařízeními a obrovskými formacemi vojsk. A toto odstrašování naštěstí fungovalo až do konce studené války. Po roce 1989 přišla konverze, mnoho spojeneckých jednotek se z Německa stáhlo. Struktury NATO ale zůstaly – as nimi i mnoho Američanů. A Ramstein.

Tupý řev ve vzduchu

Dá se říct, že: Je dobře, že existuje "něco" jako Ramstein? Pováleční Němci nenáviděli vše vojenské a země byla přesvědčena, že už to nikdy nebude potřeba. Válka se po 2. světové válce zdála vyčerpaná. A teď ta katastrofa: Ruská vyhlazovací válka proti Ukrajině. Neútočí Sovětský svaz, ale Putinovo Rusko, a to v digitálním 21. století a uprostřed Evropy.

Když večer nebo v noci uslyšíte tupý řev ve vzduchu, tento hluboký hukot, který se vám dostane pod kůži, pak lidé ze Západní Falce ve svých malých vesničkách vědí, že se ve světě něco děje. Letiště Ramstein je uzel a překladiště pro Evropu, Afriku a Blízký východ, logistický uzel, takříkajíc hlavní spediční centrum armády. V létě 2021 sem bylo evakuováno 30 000 lidí z Afghánistánu, jedním z největších leteckých transportů v americké historii. Než začali nový život v USA, byla letecká základna přeměněna v obrovský stanový tábor.

A už měsíce zbraně a logistická pomoc pro Ukrajince proudí přímo z USA, přičemž se do válečné zóny pravděpodobně dováží z Ramsteinu letecky nebo po zemi, přes Německo. (Hlavním logistickým uzlem je tu ovšem polský Rzeszów - pozn. KD.) Když počátkem léta 2022 ministr obrany USA pozval více než 30 zemí na dárcovskou konferenci na základně, mohli jste pocítit závan historie: Byl to začátek nové Jalty? "Formát Ramstein" se bude praktikovat i nadále. Možná to vytvoří nový Západ se spojenci mimo Evropu.

Je válka, milí Němci!

Na základně o rozloze 1 400 hektarů pracuje 9 000 amerických vojáků a 2 300 civilních zaměstnanců. Sídlí zde také velitelství Allied Air Command, velitelský orgán vzdušných sil NATO. NATO z Ramsteinu monitoruje systém protiraketové obrany aliance. Dnes řídí letecké operace NATO brigádní generál Christoph Pliet. Od začátku ukrajinské války se denně provádí 20 průzkumných letů. Pliet říká, že přepínač v mnoha německých myslích by musel být přepnut. Je válka, milí Němci!

Letecká základna pojmenovaná po nedaleké vesnici se v průběhu let vyvinula ve skutečné malé americké město s typickými činžovními domy, nákupním centrem, hotely, bazény, baseballovými hřišti, středními školami, kiny a osmnáctijamkovým golfovým hřištěm. Není extrateritoriální, ale tady, pod radarem německé veřejnosti, platí pravidla americké vojenské jurisdikce - a německé předpisy silničního provozu. Policejní inspekce Landstuhl má dokonce svou malou kancelář: Dva policisté se starají o dopravní nehody na základně, protože tady se nechodí, ale řídí. Němečtí lovci zvěře a ptáků udržují dráhy bez zvířat. Přesně v 17 hodin, na konci dne, zazní z reproduktorů nejprve německá a poté americká státní hymna.

A ještě jeden detail: Zatímco okolní osady jsou stále závislé na ruském plynu, základnu od roku 2019 zásobuje kombinovaná teplárna, která vyrábí elektřinu a teplo výhradně z bioplynu.

Další výjezd z K-Townu

Okolní vesnice, a samozřejmě zejména Kaiserslautern čili K-Town, město s více než 100 000 obyvateli, jsou formovány americkou přítomností - a tak to zůstane. V regionu stále žije a pracuje 50 000 vojáků a jejich rodin. Scenárista a hudebník Mathias Aicher vyrůstal v Queidersbachu a jako dítě a teenager byl stejně jako mnoho dalších zvědavý na kulturu "Američanů", na jídlo, hudbu, prostě na všechno. Stejně jako spisovatel Christian Baron, který vyrostl v Kaiserslauternu, jehož debutový román "Muž ve své třídě" o dětství v chudobě zasáhl před dvěma lety jako bomba. "Americká kultura byla mým oknem do světa, do kterého jsem chtěl patřit, Disney a MTV učinily mou dětskou chudobu snesitelnější."

Obyvatelé Falce poznali americkou modernu, ale zároveň ji obdivovali i báli se jí. Tato ambivalence je ústřední i pro spisovatele a autora Arna Franka, který se narodil v Kaiserslauternu. O Ramsteinu mluví jako o místě podobném Vatikánu, kde je zároveň v sázce "strach a hrůza". Mathias Aicher vnímá letecké inferno v roce 1988, při kterém zemřelo více než 70 lidí a více než 1 000 bylo zraněno a traumatizováno, jako zlom. V té době Američané ztratili svou nevinnost.

Nemohl se od tématu odpoutat a tak napsal thriller "1988", který právě vyšel. Přes veškerou kritiku toho, co považuje za tajnůstkářské chování armády, věří v léčivou funkci transparentnosti. Čím méně tajemství, tím méně fám. Protože Američané "přišli zůstat".

Ostrov Felsenburg?

Ve strukturálně slabé Falci, z níž do Ameriky emigrovaly již v 17. století desetitisíce hladovějících lidí, je americká armáda již 70 let významným zaměstnavatelem. Ročně se zde investuje více než dvě miliardy eur a každý voják v regionu utratí v průměru 40 % svého platu. Po konverzi vypukla za Trumpova prezidentství panika, když fantazíroval o přestěhování do Polska. Náladu uklidnil fakt, že vedle letecké základny se nyní staví ještě gigantičtější projekt, moderní vojenská nemocnice, za 1,1 miliardy eur – s 5 000 pokoji, 40 odbornými odděleními, devíti operačními sály. Přišli zůstat.

Co je tedy Ramstein: Čtvrť s maximální bezpečností? Exkláva, pevnost, ostrov Felsenburg, paralelní vesmír? Zlaté zásoby jsou střeženy v americkém Fort Knoxu a výzkum chorob zvířat probíhá na tajném ostrově Riems poblíž Greifswaldu. Jaké je ale tajemství Ramsteinu?

Možná žádné není. Dnešní skladování jaderných hlavic nebo jedovatého plynu je nepravděpodobné. Lokalita je na to příliš známá a pro Rusy nebo Číňany by byla příliš snadným cílem.

Letecká základna však hraje důležitou roli v operacích amerických vojenských dronů. Na místě je satelitní přenosová stanice, která přenáší řídicí příkazy pro flotily dronů po celém světě. Kritici to považují za odporující mezinárodnímu právu a německé soudy zatím žalují marně.

Základna se od útoku Frakce rudé armády v roce 1981, nejpozději však od 11. září, stále více izolovala. V minulosti si děti mohly přijet na kole koupit zmrzlinu. Dnes by se žádný aktivista "poslední generace" k plotu ani nepřiblížil. Pro Johna Constance z "Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz e.V." je to po 70 letech normální proces. Mezi armádou a civilním obyvatelstvem je stále velká výměna, víte, co v sobě máte. Ale kouzlo je pryč. Opravdu spolu vycházejí?

Evoluční biolog Josef Reichholf mluví o symbiózách v přírodě, které jsou užitečné, například u ptáka, který vyklová havěť z nosorožčího krunýře na zádech. Dokážete si Falc a Ramstein takhle představit? Mnozí, zejména místní starostové, zdůrazňují, že bez Ramsteinu by nebyli ničím, i když hluk letadel je otravný, stejně jako to lidé z Ludwigshafenu říkají o BASF, i když smrdí. Nemusíte to milovat, ale můžete s tím žít a živit se tím.

Proruští aktivisté, protiameričtí "okrajoví myslitelé"

Těch pár mírových aktivistů, kteří se rok co rok shromažďují před branami základny a požadují "Stop Ramsteinu", přichází zdaleka. Základna pro ně není zárukou bezpečnosti, ale bezpečnostním rizikem. Je znepokojivé, že se objevuje stále více proruských aktivistů a radikálních, protiamerických laterálních myslitelů. Mírové hnutí si musí dávat pozor, aby se nespojilo s nesprávnými lidmi. Christian Baron ví, že toto "Ami Go Home" není dobře přijímáno obyvatelstvem. Ale: "Dokud bude Německo tolerovat tuto základnu, jste také válečnou stranou v každé válce USA. A to já odmítám. Přeji si autonomního Evropana a bezpečnostní politiku bez "ochranné moci" USA".

John Kornblum, americký velvyslanec v Berlíně na konci 90. let, Ramstein dobře zná. "Dodnes se musím usmívat, když vidím, co jsme pro Evropu vybudovali a jak málo Evropané dělají pro svou vlastní bezpečnost."

Dnes více než kdy jindy je Ramstein symbolem světové politiky. Amerika se nevrátila, protože nikdy neodešla. Arno Frank nikdy nezapomene na zvuky těžkých strojů v dětství. Stejně jako spisovatel Thomas Lehr narozený ve Speyeru, který se v téměř dvacet let staré grandiózní eseji o "Falci, akci na laně" představil jako horolezec v pískovcích, kterému se na obzoru na vrcholu objevila americká mechanizovaná armáda.

"Člověk má náslech v nitru světové velmoci, sleduje impérium při práci," říká Arno Frank. Autor a spisovatel, jehož nová kniha se bude odehrávat ve fiktivním bazénu ve Falci, byl na základně již několikrát. Asi nejpůsobivějším detailem pro něj byla kaple Southside. Dům pro všechna světová náboženství. Kde jinde to v reálném světě existuje? To mu připomnělo utopický "Star Trek". A to vše ve Falci, všude, v tomto velkém zeleném moři lesa, za sedmi horami. Kde ještě najdete skutečné giganty.

Zdroj v němčině: ZDE

0