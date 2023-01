Co by měl Joe Biden okamžitě udělat, aby rok 2023 nabral správný směr

2. 1. 2023

Vzhledem k tomu, že se toho ve světě děje tolik, požádali jsme naše odborníky z Quincy Institute, aby se vyjádřili k následující otázce: Co se v novém roce musí okamžitě stát, aby zahraniční politika USA v tomto roce nabrala správný smět? A proč?

Bill Hartung, vedoucí výzkumný pracovník; obchod se zbraněmi, rozpočty Pentagonu:

Bidenova administrativa by měla začít rok tím, že omezí stále rostoucí rozpočet Pentagonu. Současný rozpočet je zastaví příliv jedním z nejvyšších od druhé světové války a jen jeho navýšení od roku 2022 do roku 2023 je vyšší než celý vojenský rozpočet všech ostatních zemí světa s výjimkou Číny. Velká část těchto prostředků je promrhána na zdražování a zbraně, které nejsou užitečné pro výzvy, jimž dnes čelíme. Efektivnější obranu můžeme zajistit za méně peněz, pokud omezíme plýtvání, zrušíme nefunkční a zbytečné zbrojní programy a budeme prosazovat zdrženlivější, neintervenční zahraniční politiku, která bude skutečně klást na první místo diplomacii.

Ben Freeman, výzkumný pracovník; zahraniční lobbing, transparentnost:



Kongres a prezident musí konečně přijmout smysluplné reformy, které omezí zahraniční vliv v USA. Za většinou zahraničněpolitických rozhodnutí USA stojí agenti pracující ve prospěch cizích mocností, kteří často posouvají zahraniční politiku USA intervencionističtějším a militarizovanějším směrem. To je obvykle v zájmu těchto zahraničních vlád, nikoli v národním zájmu USA.

Aby bylo možné tento zhoubný vliv zmařit nebo alespoň zvýšit povědomí veřejnosti o něm, je třeba provést řadu reforem. Patří mezi ně zlepšení zákona o registraci zahraničních agentů, požadavek, aby think-tanky zveřejňovaly veškeré zahraniční financování (zejména pokud jejich předáci vypovídají před Kongresem), a poskytnutí více prostředků ministerstvu spravedlnosti a dalším vládním agenturám, které vyšetřují nezákonné operace ovlivňující volby, jako jsou ty, které provedlo Rusko a Spojené arabské emiráty.



Anatol Lieven, ředitel programu Eurasie



První prioritou Bidenovy administrativy v roce 2023 by mělo být usilování o příměří na Ukrajině, které by vedlo k mírovým jednáním. Čím déle bude válka pokračovat, tím větší budou škody pro světovou ekonomiku a klíčové spojence USA v Evropě.

Ukrajina si zachovala svou nezávislost a zachránila nebo znovu získala velkou většinu svých území. Další výrazné ukrajinské pokroky by ohrozily ruskou kontrolu nad Krymem a hrozilo by riziko jaderné války. Rovněž by Kyjev dotlačily na území, jejichž obyvatelstvo je ve skutečnosti loajální k Rusku.

Mezitím ruské bombardování způsobuje ukrajinskému obyvatelstvu a hospodářství velké škody a válečné potřeby na Ukrajině kolerují s autoritářstvím. Teprve až skončí boje, může Ukrajina zahájit proces obnovy, politických reforem a snahy o vstup do Evropské unie.

Suzanne Loftus, výzkumná pracovnice, Eurasia Program:



Bidenova administrativa musí s pomocí mezinárodního společenství začít podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi a zároveň s využitím diplomatických prostředků podpořit reálné ukončení války. Současně by mělo být dosaženo dlouhodobé bezpečnostní dohody o budoucnosti Evropy, která by zajistila trvalý mír na kontinentu. S využitím politického pragmatismu musí Washington pomoci nastoupit cestu k míru, který by zajistil ukrajinskou suverenitu, ukončil přetrvávající utrpení, dodržoval mezinárodní právo, vytvořil trvalý mír v Evropě a zmírnil negativní dopady na světovou ekonomiku.



Sarang Shidore, ředitel studií a vedoucí výzkumný pracovník, Asie:



Spojené státy by měly na začátku nového roku udělat dvě věci. Za prvé, vrátit se konkrétními kroky k politice jedné Číny, která byla po desetiletí pevným základem míru a stability v Asii. Současné postupné podkopávání této politiky je nebezpečným svahem, na kterém se vytváří značné riziko války mezi velmocemi. Za druhé, při angažmá v zemích globálního Jihu je třeba zavrhnout kontraproduktivní stereotypy, které narušují důvěryhodnost, jako je "demokracie proti autokraciím" a "řád založený na pravidlech". Namísto toho začněte hledat průsečíky zájmů a vytvářet nové dohody, které zachovají nebo rozšíří nemilitarizovaný vliv USA v regionu.



Annelle Sheline, výzkumná pracovnice, Program pro Blízký východ:



Bidenova vláda by měla ukončit veškerou americkou podporu saúdských vojenských akcí v Jemenu. Pokud administrativa nepodnikne žádné kroky, měl by senátor Bernie Sanders znovu předložit rezoluci o válečných pravomocích v Jemenu, aby ukončil zapojení USA do tohoto ničivého konfliktu. Biden by mohl celkově změnit americkou politiku vůči Blízkému východu tím, že přehodnotí americkou podporu diktátorů snížením prodeje zbraní těmto vládám a místo toho upřednostní partnerství v oblasti hospodářského rozvoje, vzdělávání a technologií.



Michael Swaine, ředitel programu pro východní Asii:



V Asii musí Spojené státy odhodit veškeré zbývající aspirace na regionální dominanci, pozorněji naslouchat a realističtěji reagovat na obavy a potřeby středních mocností, včetně klíčových spojenců USA, jako je Jižní Korea a Japonsko. Většina těchto mocností chce spolupracovat s USA i Čínou na vytvoření ekonomicky orientovaného, inkluzivnějšího a pozitivně zaměřeného souboru politických cílů, které by zvrátily polarizaci regionu, snížily sekuritizaci prakticky všech oblastí politiky a poskytly revidovaný soubor regionálních norem a standardů, které může podpořit většina zemí včetně Číny. Mnohé z těchto zemí si rovněž přejí stabilizaci situace na Tchaj-wanu na základě obnoveného závazku USA a Číny k jedné Číně a mírovému sjednocení.

USA by mohly tento proces zahájit tím, že by toto úsilí formulovaly jako hledání modelu konstruktivních a prospěšných forem mírového soužití všech politických systémů, a to po konzultaci s ostatními asijskými národy.

To je široký a ambiciózní cíl, který však jako první krok vyžaduje seriózní naslouchání a upuštění od obvyklých politických hesel.



Adam Weinstein, výzkumný pracovník; Blízký východ, Afghánistán a Pákistán



Washington musí přehodnotit své angažmá v těch částech světa, kde vojenské intervence USA a jejich vedlejší účinky diktovaly vztahy po celá desetiletí - jako je Afghánistán, Pákistán, Irák a širší Blízký východ. Stahování a snižování počtu amerických vojáků by nemělo znamenat diplomatickou a ekonomickou neangažovanost. Vojenská spolupráce a síla jsou příležitostně užitečnými nástroji k doplnění diplomacie, ale příliš dlouho ji zcela zastiňovaly. Tradiční diplomacie byla odsunuta na pozici hašení požárů neúspěšných vojenských intervencí USA v místech, jako je Irák a Afghánistán.

Nyní je třeba kreativně přehodnotit způsob, jakým se diplomacie, pomoc a ekonomická angažovanost provádí. Tyto nástroje jsou méně neomalené než vojenské intervence, ale jejich výsledky jsou ze své podstaty udržitelnější. Washington musí mít pokoru, aby přijal podmínky, které nemůže pozitivně ovlivnit, strategickou trpělivost a předvídavost, aby řešil to, co může.



Jake Werner, výzkumný pracovník; východní Asie, Čína



Bidenova administrativa by měla připravit tvrdý obrat k americko-čínské spolupráci v otázkách globálního významu, který by měl být zahájen při Blinkenově nadcházející návštěvě Pekingu. Administrativa věnovala své první dva roky organizování nejmocnějších zemí světa proti Číně, od soustavného odsuzování čínského systému a její zahraniční politiky až po iniciativy proti čínským zámořským aktivitám a odříznutí její ekonomiky od vyspělých technologií, stejně jako zvyšování napětí kolem Tchaj-wanu.



Bidenovy výsledky signalizují, že Čína nemůže přežít a prosperovat ve světě, který se USA snaží utvářet. Pokud by administrativa věnovala tolik energie a zdrojů spolupráci s Čínou na řešení skutečně existenčních hrozeb, kterým lidstvo čelí, pak by se vztahy mohly odklonit ze současné cesty destruktivního konfliktu směrem ke konstruktivnímu soužití.

