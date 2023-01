Přímá volba prezidenta je fake demokracie, volit ale budu

Navzdory postoji k přímé volbě armádě i minulosti považuju Petra Pavla za solidního kandidáta na prezidenta

5. 1. 2023 / Ivo Bystřičan

čas čtení 1 minuta

Přímou volbu prezidenta považuju za fake demokracie předstírající svobodu volby, která je ale limitovaná samovýběrem těch, kdo dostanou love na kampaň v úrovních vysoko nad drobnými dárci. Důsledkem je samozřejmě trapný orloj postav pitvořících se tak, aby se marketingem bohatých zalíbily všem ostatním, a předstírajících co nejsou. Volit ale budu, protože někdo to vyhrát musí. Po útrpném zvažování všemožných kritérií a neustálém přehodnocování jsem se rozhodl pro Petra Pavla. Dokážu přijmout jeho dávnější minulost díky té méně dávné. Jeho příslušnost k vojenskému prostředí nemám za žádné velké plus ani v kontextu blízké války, na druhou stranu armádu dávno nepovažuju za hnízdo zoufalců jak z Černých baronů, ale dost elitní instituci, která chce po výš postavených lidech značné kvality. Jakkoli je přísně hierarchická a není to zrovna debatní kroužek, má jednu výhodu - vyžaduje rozvahu a smysl pro kolektivní jednání. Byl bych pacifista, kdyby konflikt nebyl společnostem odvěký a nebylo potřeba na to reagovat obranyschopností. Jeho dráhu nepovažuju jen za kariéru, ale taky za službu. Mám za to, že ke kýžené funkci se chce stavět podobně. Navzdory povaze přímé volby jsem rád, že z ní může vzejít i dost solidní prezident.





Dokumentarista Ivo Bystřičan zveřejnil svůj příspěvek na sociální síti.

