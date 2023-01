Finští politici vyzvali Dánsko, aby diskutovalo o darování tanků Ukrajině

6. 1. 2023

čas čtení 9 minut

Podle prohlášení dvou finských politiků adresovaného vládě země by Finsko mělo poslat tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Žádají společné evropské úsilí a vyzývají Dánsko, aby vedlo stejnou diskusi. Několik poslanců je této myšlence otevřeno, informují Clara Wasehuusová a Bo Elkjaer. Podle prohlášení dvou finských politiků adresovaného vládě země by Finsko mělo poslat tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Žádají společné evropské úsilí a vyzývají Dánsko, aby vedlo stejnou diskusi. Několik poslanců je této myšlence otevřeno,

Dva finští politici, Anders Adlercreutz a Atte Harjanne z vládních stran SFP a Grønt Forbund, spojili své síly, aby vyzvali finskou vládu k zahájení debaty o zpřístupnění tanků Leopard 2 Ukrajině. A debata by se měla konat také v Dánsku a dalších zemích, které vlastní tanky Leopard 2.

"Přesně je naše představa taková, že by to mělo být společné úsilí, na kterém se podílí několik zemí. V této souvislosti by bylo velmi vítané, kdyby se stejná debata konala také v Dánsku", napsal Anders Adlercreutz, poslanec parlamentu za vládnoucí stranu SFP, v e-mailu pro Information.

Kromě toho Atte Harjane ze Zelené federace píše:

"To co potřebujeme je společné evropské úsilí, které zahrnuje tanky, výcviková a údržbářská zařízení. Vítám také jakoukoli dánskou rozpravu a iniciativu v této věci."

Oba finští politici se domnívají, že Západ je příliš pomalý v darování těžkého vojenského vybavení Ukrajině a že je načase, aby evropské země diskutovaly o možnosti darování moderních západních zbraňových systémů ukrajinské armádě – a zejména moderních tanků Leopard 2. Píší to v úvodníku ve finském [švédskojazyčném] listě Hufvudstadsbladet.

"Od konce sedmdes8t7ch let byly postaveny tisíce variant a používají se mimo jiné v Německu, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, Španělsku, Norsku, Polsku a Finsku. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších západních tanků. Výkonem překonávají ruské vybavení ze sovětské éry," napsali politici v otevřeném dopise.

"Prostřednictvím společného evropského úsilí bychom mohli, způsobem, který by mohl být rozhodující, přispět k tomu, aby Ukrajina udržela dynamiku války."

Ukrajinské zásoby docházejí

Podle vojenského analytika Centra pro vojenská studia na Kodaňské univerzitě Jense Wenzela Kristoffersena by darování tanků Leopard 2 mohlo sehrát rozhodující roli v průběhu války.

"Otázka darování tanků Leopard představuje jednu z největších výzev, kterým Západ a Ukrajina ve válce čelí. Jde v podstatě o bitvu o zásoby, která se mezi Ruskem a Ukrajinou vyhrocuje," řekl Jens Wenzel Kristoffersen.

Poukazuje na to, že Rusové používají především vojenské vybavení, které si sami vyrábějí, což znamená, že jejich dodávky jsou mnohem bezpečnější a trvanlivější než dodávky Ukrajinců. Od začátku války obdržela ukrajinská armáda velké množství staré sovětské techniky, jako jsou tanky T-72 ze sousedních zemí, ale podle Jense Wenzela Kristoffersena může být tato technika brzy vyčerpána.

"Proto je také mým názorem, že západní a evropské země v určitém okamžiku potřebují diskutovat o tom, jak mohou nejlépe darovat Ukrajině západní bojové systémy, jako je tank Leopard 2. Pro Ukrajinu je klíčové, aby získala nějaké západní vybavení, na které máme spoustu náhradních dílů a kde víme, že můžeme zajistit dodávky na delší dobu."

Tanky Leopard 2 jsou německé výroby. Náměstek ukrajinského ministra obrany a bývalý velvyslanec v Německu Andrij Melnyk v rozhovoru pro německá média vyzval země s tanky Leopard 2, aby vytvořily alianci a spojily své tanky dohromady:

"Pokud německá vláda nechce zůstat sama s rozhodnutím dodávat tanky, pak by Německo mohlo převzít vedení na evropském kontinentu a sestavit evropskou tankovou alianci."

V Evropě je celkem asi 2 000 bojeschopných tanků Leopard 2 a jakmile je nashromáždíte, můžete Ukrajině darovat 10 %, navrhuje Andrij Melnyk.

Vojenský analytik Jens Wenzel Kristoffersen si myslí, že je dobrý nápad spojit síly a darovat tanky:

"Pokud se nám podaří získat zásobu tanků, pak si myslím, že je to mnohem lepší, než kdyby jednotlivé země darovaly, protože pak bude pro Putina mnohem těžší reagovat proti jednotlivým zemím. To by také umožnilo Dánsku přispět", řekl.

Dánsko má 44 tanků Leopard 2. 14 z nich je modernizováno a připraveno k boji. V současné době jsou umístěny v Estonsku.

Německo kvůli tankům rozděleno

V Německu se v diskusi o darování tanků Leopard 2 Ukrajině dlouhodobě objevují rozdílné názory. V současné době probíhá v Německu vášnivá debata o dalších německých dodávkách zbraní. Diskuse se týká především 350 aktivních tanků Leopard 2 v různých variantách, které má německá armáda k dispozici.

V rozhovoru pro noviny FAZ německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková stručně odpověděla "ano", když byla dotázána, zda chápe přání Ukrajiny mít německé tanky Leopard 2.

Šéfka německého obranného výboru Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová z FDP také otevřeně řekla, že Německo by mělo podpořit Ukrajinu tanky: "Naši partneři očekávají, že Německo dostojí svým povinnostem. Nesmíme se Ukrajiny vzdát. Potřebují tanky."

Krátce před Vánocemi však kancléř Olaf Scholz opět odmítl poslat tanky Leopard 2 na Ukrajinu.

Existuje řada technických problémů, které musejí být překonány v souvislosti s darem, a to i v souvislosti s výcvikem ukrajinských sil, vysvětluje vojenský analytik Jens Wenzel Kristoffersen. V současné době nejsou ukrajinští vojáci vyškoleni a vycvičeni k řízení, obsluze a opravám pokročilých tanků.

"A není to něco, co se mohou naučit za jeden den - v nejlepším případě to trvá několik týdnů nebo měsíců, než jsou připraveni. Nyní tedy může být rozhodnuto o darování tanků Leopard, ale nebudou použitelné a skutečný efekt budou mít až někdy na jaře. Proto je také nutné vést diskusi nyní", řekl Jens Wenzel Kristoffersen.

Flemming Splidsboel, vedoucí výzkumný pracovník v oblasti globální bezpečnosti v Dánském institutu pro mezinárodní studia (DIIS), vidí debatu o tancích Leopard 2 jako přirozený vývoj debaty, která se dosud týkala posílání zbraní na Ukrajinu.

"Otázka dodávek tanků Leopard 2 je součástí diskuse, která se v Evropě a na Západě vede od začátku války," říká Splidsboel.

Trend směřuje k tomu, že dodávky zbraní, o nichž se diskutuje v souvislosti s Ukrajinou, jsou stále ofenzivnější.

"Diskuse o tancích Leopard 2 je toho příkladem. Skutečnost, že se o tom právě teď diskutuje v Německu, je také příkladem významného vývoje. První věc, kterou dodali, byly balistické vesty a helmy, čistě obranné vybavení, a od té doby se hodně posunuli."

SF: Finská sesterská strana má pravdu

Ministra obrany Jakoba Ellemanna-Jensena nebylo možné zastihnout kvůli komentáři. V písemné odpovědi ministerstva obrany se uvádí, že "není žádným tajemstvím, že Dánsko ve spolupráci s dalšími zeměmi daruje Ukrajině zbraně a že v této spolupráci je také kladen důraz na dlouhodobou podporu. S podporou dánského parlamentu Dánsko dosud darovalo a financovalo vojenské vybavení Ukrajině v hodnotě přibližně 4,1 miliardy dánských korun. Z provozních důvodů však Ministerstvo obrany nechce dále zacházet do otázek konkrétních darů."

Několik mluvčích obrany vysvětluje, že jsou otevřeni debatě o dodávkách tanků Leopard 2 na Ukrajinu. "Stojí to za zvážení," píše Anne Valentina Berthelsenová, obranná mluvčí Socialistické lidové strany.

"Naše finská sesterská strana má pravdu, že musíte začít s darováním zbraní Ukrajině, což by mohlo mít rozhodující dopad na výsledek války."

Peder Hvelplund z Jednotné kandidátky vysvětluje, že jsou otevřeni tomu zkoumat, zda by Ukrajina měla být podporována tanky.

"Stojíme si za svými sliby, že podpoříme Ukrajinu v jejím legitimním obranném boji. Právě teď jsou nejvíce vystaveni útokům raket a dronů, a proto je nejvíce zapotřebí protiletadlových systémů a pomoci při obnově jejich infrastruktury a dodávek energie, ale pokud existuje žádost ukrajinské vlády o získání podpory ve formě tanků, pak jsme otevřeni tomu se na to podívat."

Typ západního vybavení poslaného na Ukrajinu musí být zvážen s vývojem války, řekl mluvčí liberální obrany Mads Fuglede.

"Při posílání vybavení, které má silné ofenzivní schopnosti, je důležité, aby to bylo provedeno jako reakce na ruskou eskalaci a akci. To je kompromis, který jste viděli od začátku války."

Liberální aliance chce podpořit Ukrajinu, vysvětluje obranný mluvčí Carsten Bach:

"V LA se domníváme, že Dánsko by mělo pokračovat v rozsáhlé podpoře Ukrajiny ve formě materiálu a výcviku personálu. Jaké relevantní typy vybavení a výcviku může Dánsko poskytnout, musí být na vojenském profesionálním posouzení a vyjednávání mezi dánskou a ukrajinskou vládou", řekl Carsten Bach, který zdůraznil, že strana "bude neustále zvažovat příspěvky navrhované vládou".

Obranný mluvčí Dánské lidové strany Alex Ahrendtsen je připraven dodat dánské tanky Ukrajině, pokud o ně bude stát:

"Ukrajina musí mít nejen Leopardy 2, ale také moderní letadla, vrtulníky a vše, co potřebuje, aby vyhnala Rusy ze země. Je v zájmu Západu, aby válka skončila co nejdříve, a je v zájmu Ukrajiny ukončit utrpení Ukrajinců", řekl Ahrendtsen.

Zdroj v dánštině: ZDE

0