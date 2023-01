Ideální Rusko postavené na "tradičních hodnotách" by bylo pravoslavným Íránem

6. 1. 2023

čas čtení 1 minuta

Současný závazek Vladimira Putina k institucionalizaci "tradičních hodnot" a jeho prohlášení, že "pravoslaví je blíže islámu než katolicismu", ukazují, že ideálním Ruskem kremelského vůdce by byl pravoslavný Írán, upozorňuje pravoslavný kněz Andrej Kudočkin. Současný závazek Vladimira Putina k institucionalizaci "tradičních hodnot" a jeho prohlášení, že "pravoslaví je blíže islámu než katolicismu", ukazují, že ideálním Ruskem kremelského vůdce by byl pravoslavný Írán,

Pokud Putin tohoto cíle dosáhne, bude to pro Rusko katastrofa.

Svět těch, kteří jako Putin chtějí institucionalizovat "tradiční hodnoty", je svět středověku. Středověký člověk byl věřící, ale zároveň neměl žádný morální problém s mučením, veřejnými popravami nebo vyhladověním města pomocí blokády. Nic z toho není v rozporu s náboženskou rétorikou nebo řečmi o morálce.

Podle tohoto paradigmatu hlava státu není jen manažer, ale ajatolláh, který nezávisle vykládá duchovní záležitosti, zatímco církev působí jako jeho zesilovač. A právě proto Putin řekl, že pravoslaví je blíže islámu než římskokatolickému náboženství.

To je také důvod, proč vůdce Kremlu prohlásil mučednický princip, podle nějž "my jako mučedníci půjdeme do nebe, zatímco naši nepřátelé jednoduše zemřou". (Ve skutečnosti zde Putin použil výrazu "издохнуть", tj. "zdechnout, chcípnout" - pozn. KD.) A to je také důvod, proč se íránský dron Šahíd stal jedním z nejznámějších symbolů Putinova krutého tažení proti ukrajinským městům.

Je to otřesná groteska. A tragédie, protože člověk jen stěží může pokročit do budoucnosti, zatímco se uzavírá do mytologizované minulosti - do pozice, která pro Rusko předznamenává katastrofu, stejně jako přinesla katastrofu Íránu.

Zdroj v ruštině: ZDE

