V USA se šíří supernakažlivá varianta covidu XBB.1.5 - dostanou to všichni

6. 1. 2023

Lidé, kteří neměli COVID, dostanou novou variantu XBB.1.5 - a mnozí se nakazí znovu, tvrdí odborníci.



Varianta XBB.1.5 je velmi nakažlivá, což znamená, že všichni jsou v ohrožení, i když už covid prodělali



To, že lidi všeobecně nenosí roušky, znamená, že i lidé, kteří roušky nosí, jsou zranitelní

CDC odhaduje, že bivalentní

booster snížil do listopadu počet hospitalizací o více než 90 procent. To znamená, že i když posilovací dávky nezabrání infekcím, mohou zachránit životy. — Zdenek Vrozina (@ZdenekVrozina) January 6, 2023

Varianta Omicron #XBB15 je dosud nejnakažlivější a odborníci se obávají, že nová, rychle se šířící varianta spustí zimní vlnu a změní průběh pandemie. https://t.co/MwzHkVgpEy — Zdenek Vrozina (@ZdenekVrozina) January 6, 2023





Nejnovější varianta COVID-19 je natolik nakažlivá, že se jí nakazí i lidé, kteří cosud nakaženi nebyli, a 80 % osob, kteří covid už prodělali se touto variantou pravděpodobně nakazí znovu, sdělují odborníci.



V podstatě všichni jsou nyní vystaveni riziku nákazy, i když jsou mimořádně opatrní, mají aktuální očkování nebo už covid prodělali, uvedla Paula Cannonová, viroložka z University of Southern California.



“Every infection makes someone vulnerable to a bad course of the disease and to the miserable symptoms of #LongCovid



Reinfection buys you additional risk” https://t.co/lTfUnMOmJ2 — charlos (@loscharlos) January 6, 2023

Ve studii se XBB.1 téměř zcela vymyká imunitě, kterou poskytují vakcíny a to včetně boosteru. In vitro. https://t.co/zkSmQ5Rb4w — Zdenek Vrozina (@ZdenekVrozina) January 6, 2023



Na počátku pandemie přicházeli lidé v důsledku covidu často o chuť a čich, přinejmenším dočasně, ale zdá se, že tento příznak je méně častý, možná spíše kvůli očkování nebo předchozí infekci než kvůli změně viru, uvedl Dr. Peter Hotez, odborník na infekční choroby a spoluředitel Centra pro vývoj vakcín v texaské dětské nemocnici.







Test PCR, který je považován za zlatý standard pro diagnostiku covidu, může zůstat pozitivní po několik měsíců, protože detekuje fragmenty viru stejně jako celý infekční virus. Pro potvrzení konce nakažlivého období odborníci místo toho doporučují negativní rychlotest po 10 dnech nebo dva do 48 hodin, pokud je to dříve.





Novější očkovací látky, které jsou zaměřeny jak proti původnímu viru, tak proti variantám BA.4/BA.5, které jsou běžné nyní, chrání před virem XBB.1.5 lépe než dřívější očkovací látky. Lidé, kteří mají aktuální očkování proti covidu-19, pravděpodobně nevylučují tolik viru po tak dlouhou dobu, takže je také méně pravděpodobné, že ho budou šířit dál









Co dělat, když onemocníte

- Kontaktní číslo na poskytovatele zdravotní péče, který vám může předepsat antivirotikum.

U osob starších 60 let nebo se zdravotními potížemi, jako je obezita, které zvyšují riziko závažného onemocnění, by prvním krokem po pozitivním testu měl být telefonát lékaři, aby jim podal antivirotikum Paxlovid.





"Nemůžeme zabránit tomu, aby se lidé nakazili," dodala Cannonová, "ale rozhodně můžeme zabránit tomu, aby lidé vážně onemocněli. Proboha, proč byste si ho nevzali?"





Cannonova dcera pracuje na klinice pro dlouhý covid a pravidelně se setkává s pacienty, kterým je 20 nebo 30 let, "se zdravými lidmi, kteří ani neměli zvlášť těžkou nákazu covidem a nyní mají masivně vysilující soubor příznaků".







Zdroj v angličtině ZDE

"Je to šíleně nakažlivé," řekla Cannonová, která se právě zotavuje ze své první nákazy covidem, který chytila o prázdninách na dovolené v rodné Británii."Myslím, že všechny věci, které vás chránily v posledních několika letech, vás neochrání před touto novou vlnou variant," řekla.Počet závažných infekcí a úmrtí zůstává podle ní i přes vysokou míru nakažených relativně nízký, a to díky očkování - a pravděpodobně i díky předchozím infekcím. To, že lidi všeobecně nenosí roušky, však znamená, že i lidé jako ona, kteří roušky nosí, jsou zranitelní.Podle údajů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) se nejnovější varianta, nazvaná XBB.1.5, během prosince exponenciálně rozšířila z přibližně 1 % případů v celé zemi na 40 % k 31. prosinci. Tato varianta pravděpodobně stojí za naprostou většinou případů v New Yorku a Nové Anglii.Její nárůst je pravděpodobně způsoben vlastnostmi XBB.1.5 - zdá se, že se váže na receptory v lidském těle ještě těsněji než její předchůdci - a také chováním lidí, jako je cestování a nenošení roušek.Je dobré udělat vše pro to, abyste se nenakazili, řekl dr. Ziyad Al-Aly, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve zdravotnickém systému VA St. Louis a klinický epidemiolog na Washingtonově univerzitě v St. Louis.Podle jeho slov je stále ještě brzy a v souvislosti s XBB.1.5 existuje mnoho neznámých. Každá infekce činí člověka zranitelným vůči těžkému průběhu nemoci a vůči přetrvávajícím, ochromujícím příznakům dlouhého covidu, dokazuje Al-Alyho výzkum."Opětovná infekce vám hromadí další riziko," řekl.Příznaky covidu 19 obvykle trvají přibližně pět až sedm dní a mohou zahrnovat mimo jiné horečku, bolesti v krku, bolesti svalů, vyčerpání, nevolnost, kašel a ucpané dutiny.Příznaky u XBB.1.5 jsou stejné jako u dřívějších variant a mohou se pohybovat od téměř nulových až po dušnost a nízkou hladinu kyslíku, které vyžadují naléhavou lékařskou pomoc.Expozice trvá dva až 14 dní, než se objeví příznaky a pozitivní test.Lidé s covidem-19 jsou nakažliví tak dlouho, dokud zůstávají pozitivní v rychlém testu, obvykle asi 10 dní, ale často i déle.CDC doporučuje, aby se lidé po dobu nejméně pěti dnů izolovali a v blízkosti ostatních osob nosili po dobu nejméně 10 dnů roušku N95 nebo podobný ochranný prostředek. Za první den se považuje první celý den po začátku příznaků.Ano. Předchozí infekce sice poskytuje určitou ochranu, ta však časem a s vývojem viru do různých variant slábne.Někteří lidé, kteří měli při první infekci mírný průběh, jsou při druhé nebo třetí infekci zasaženi silněji, zatímco jiní mohou trpět méně."I když jste covid měli už dříve, neznamená to, že vaše další nákaza bude stejná," řekla Cannonová. Podle ní hraje při určování závažnosti infekce roli spousta faktorů, včetně předchozí imunity, povahy varianty a toho, jak dlouho uplynulo od vaší poslední infekce nebo očkování.Je možné, že její nedávná infekce byla mnohem mírnější než manželova, například proto, že ona se před několika dny nachladila, zatímco její manžel ne. Respirační virus může uvést imunitní systém do stavu zvýšené pohotovosti a mohl jí poskytnout určitou ochranu, když byla vystavena covidu.Metody, jak se vyhnout infekci, se nezměnily, i když může být těžké se jich držet, když se jich nikdo jiný nedrží: Nechte se očkovat, noste roušku a vyhýbejte se přeplněným prostorám.Nejdříve se nechte očkovat. To ochrání před těžkou infekcí a takéto sníží riziko přenosu viru na ostatní, řekl Hotez, který je zároveň děkanem Národní školy tropické medicíny na Baylor College of Medicine.Prodělaná infekce poskytuje určitou ochranu před závažným onemocněním, ale tato ochrana je "velmi nespolehlivá", řekl Hotez.Druhou možností je nošení roušky. Kvalitní a dobře padnoucí roušky, jako je N95 nebo KN95, mohou snížit riziko nákazy.Cannonová uvedla, že lidé se někdy rozčilují nad jejím nošením roušky "protože je to, jako bych jim připomínala, že covid je stále problém". Nechce však náhodou přenést covid na někoho, kdo by mohl být vůči viru zranitelnější.Za třetí se vyhýbá přeplněným vnitřním prostorám. Je méně pravděpodobné, že se nakazíte ve velkých vnitřních prostorách s vysokými stropy a velkým větráním, než ve stísněných prostorách bez vzduchu.Podle Cannonové je dobré mít připravený plán pro případ, že onemocníte. Doporučuje, aby každý plán obsahoval:- Jak se izolovat od ostatních členů domácnosti- Vybavení, jako jsou rychlé testy na koronaviry, náhradní roušky , teploměr a pulzní oxymetr, který zajistí, že hladina kyslíku v krvi pacienta neklesne pod 90 %.Někteří lékaři s poskytnutím antivirotika váhají, protože lidé mohou během pětidenní léčby potřebovat přestat užívat běžné léky, ale pro lidi s vysokým rizikem závažného onemocnění je to nezbytné, řekl Hotez. "Žádný senior, který bude užívat Paxlovid, nezemře," řekl.Každá infekce covidu zvyšuje riziko závažného onemocnění a dlouhého covidu, který přináší někdy vysilující příznaky, jež mohou přetrvávat rok i déle.Starší dospělí jsou zranitelnější, řekl Al-Aly, "ale neznamená to, že mladší lidé jsou zcela chráněni". Dlouhý covid může postihnout lidi v jakémkoli věku od dětství až po 101letého člověka, který se nedávno léčil v jeho nemocnici, řekl.Podle studie, kterou nedávno publikoval, očkování snižuje riziko dlouhého covidu o 15 až 30 %. Další studie, na které pracuje, ukazuje, že Paxlovid snižuje riziko o 26 %.