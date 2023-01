Česká prezidentská kandidátka Nerudová s blížícími se volbami ztrácí kouzlo

9. 1. 2023 / Albín Sybera

čas čtení 4 minuty



Danuše Nerudová těží ze své image mladší političky, která není poznamenána komunistickou minulostí



Kandidátka na českou prezidentku Danuše Nerudová, která sev porovnání s druhými dvěma favority - armádním generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a opozičním lídrem, miliardářem a populistou Andrejem Babišem. Kandidátka na českou prezidentku Danuše Nerudová, která sev porovnání s druhými dvěma favority - armádním generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a opozičním lídrem, miliardářem a populistou Andrejem Babišem.





Souboj mezi těmito třemi kandidáty je stále velmi těsný, ale Babiš nyní podle posledního průzkumu agentury Median před prvním kolem hlasování 13. ledna klesl na třetí místo. Jak Nerudovou, tak Pavla podpořila středopravicová vláda jako své prefereované kandidáty





Nerudová je jedinou ženou mezi devíti kandidáty a v případě zvolení by se stala první prezidentkou v zemi, a proto vyvolává srovnání s liberální prezidentkou sousedního Slovenska Zuzanou Čaputovou.





Český prezidentský úřad je do značné míry ceremoniální funkcí, ale prezident má vliv na zahraniční politiku a jmenuje klíčové osoby, například guvernéra centrální banky.

První kolo prezidentských voleb je naplánováno na 13. a 14. ledna, druhé kolo o dva týdny později. Až třetina voličů stále není rozhodnuta, komu dá svůj hlas.







Původně vyšlo v angličtině na serveru IngelliNews ZDE

0

239

Minulý měsíc bývalou rektorku Mendelovy univerzity zasáhly zprávy médií o plagiátorství na univerzitě v době jejího působení. Nerudová byla kritizována za to, že se vyhýbala otázkám médií ohledně plagiátorské aféry, která se týkala zahraničních studentů na univerzitě.Místo toho Nerudová zveřejnila to, co komentátorka Českého rozhlasu a redaktorka internetového portálu A2larm Apolena Rychlíková označila za "rozhovor, v němž kladla otázky sama sobě".V textu umístěném na svých webových stránkách Nerudová připustila, že "někteří studenti ukončili studium rychleji a s menším úsilím, než je běžné", a upozornila, že se to týkalo jen několika jedinců z celkového počtu 8000 studentů a pouze v jednom z 231 studijních programů. Nerudová rovněž zveřejnila e-mail z března 2021, v němž reagovala na zprávy o "překladatelském plagiátorství" zřízením komise pro "revizi doktorských studijních programů v angličtině".V listopadu a prosinci se zdálo, že Nerudová těží ze své image mladší, liberální prozápadní političky, která je neposkvrněna komunistickou minulostí. Babiš vstoupil do komunistické strany a podle spisů slovenského Ústavu paměti národa spolupracoval s tajnou policií (což popírá). Generál Pavel, v minulosti nejvýše postavený představitel NATO z bývalého sovětského bloku, byl rovněž členem strany a dostal se pod zvýšenou pozornost veřejnosti kvůli svému zpravodajskému výcviku během působení v československé komunistické armádě.Třiačtyřicetiletá Nerudová odmítla minulost svých soupeřů a české veřejnosti, která se stále potýká s komunistickou minulostí země, řekla, že se v případě svého zvolení hodlá zaměřit na "naši budoucnost".Když loni v květnu zahajovala svou kampaň, prohlásila, že zemi "nelze řídit jako firmu ani jako vojenskou jednotku", čímž zjevně narážela na své dva hlavní soupeře. "Naše země musí být řízena jako rodina," uvedla.Její vzestup v průzkumech veřejného mínění však přiměl média k tomu, aby se více ptala na její vlastní minulost.Spolu s plagiátorskou aférou během jejího působení na Mendelově univerzitě vyvolalo pochybnosti působení jejího manžela Roberta jako kapitálového partnera advokátní kanceláře Havel & Partners. Havel & Partners je jednou z nejvýznamnějších právních firem v zemi zabývajících se antimonopolními otázkami. Mezi její klienty patří i státem většinově vlastněná energetická společnost ČEZ, pro kterou se Havel & Partners uchází o právní služby při rozšiřování Jaderné elektrárny Dukovany.Jaderný tendr je největším investičním projektem v historii České republiky. Probíhá a tři nabídky podaly společnosti Westinghouse, EDF a KHNP.Právník Transparency International Petr Leyer nedávno upozornil, že vysoké angažmá Roberta Nerudy v právním byznysu by bylo problematické, pokud by se Nerudová stala prezidentkou, protože by měla na starosti jmenování soudců. "Po éře Miloše Zemana by to nezlepšilo obraz prezidentského úřadu ani obecnou důvěru v justici", citovaly Leyera Seznam Zprávy.