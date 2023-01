Vraťme občanku, neumíme volit...

Je smutným svědectvím o naší nezpracované minulosti, že jsme si osvojili kádrovací praktiky těch, kteří nám 40 let vládli. Pátráme, šmejdíme v minulosti kandidátů až do té doby, dokud nebudeme sto říci: "Tak vidíš mámo, on/ona má taky chybu a jakou. To jí/jej nemůže volit a praštíme přitom do stolu, až tlačenka zatančí čardáš a polenta vyskočí z talíře (jídlo zvolené podle dvou voličských skupin: jedni se hlásí ke zdravé polentě, byť stoly mám mastné od huspeniny, druzí mají mají humpoláctví za ctnost - české pokrytectví: ty nebeský svátku)".







A tak s tím nejvyšším morálním zaujetím odmítněme opravdu všechny, protože je jen málokdo v naší zemi se neušpinil: jedni chodili minimálně do pionýra, druzí si nakradli ode devadesátek výše, někteří stihli obojí.







Kdo je bez viny, hoď kamenem: prezidentský kandidát/ka nám slouží jako obětní stéla, kterou všichni můžeme za naše prohřešky kamenovat, právě proto, že se do zrcadel raději nedíváme.







A tak dcery a synové Husova národa nemáme v sobě špetku odpuštění a ani kousek odvahy si za svými chybami stát.







Od prezidentských kandidátů bych tedy očekával maličko elementární soudnosti, schopnosti omluvit se za chyby a tím být nám skutečnými příklady, zničit uhrančivou moc zla: člověk, který za bolševika sloužil v represivní složce státu (armáda) nemohl nemít povědomost o to, co se zdmi kasáren dělo; člověk, který za pomoci vládních špiček z nejrůznějších stran ovládl český potravinářský průmysl nemohl ke svému majetku přijít bez činů za hranou zákonnosti a proděkanka a později rektorka si divně představuje fungování akademické obce, má-li takové díry v argumentaci, paměti; případně každou chvíli říká něco jiného...







Ne, nikdo z nich není lilium, ani my - jejich voliči - nejsme, ale vyznáním vin začíná obrácení a s ním odpuštění, tedy i možnost vést druhé i sebe sama...