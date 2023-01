Rusko vytvořilo Českou republiku a Polsko a oni se k nám nyní takto chovají! Neuvěřitelné!

12. 1. 2023

"Konec konců, existence takových zemí jako Česká republika, Polsko, vůbec nebyla v plánech Německa! Ty země prostě neexistovaly. My jsme jim darovali jejich stát, my jsme jim darovali všechno. A přitom oni se k nám chovají takhle! Jsem tím ohromen. Nechápu to. To, co dělají na Ukrajině, to je jiná věc. Chápu, že tam chtějí získat území. To ale nemá význam."





"Přivážejí tam tanky. Varovali jsme před tím."

"Russia created Czech Republic and Poland despite Germany, and they treat us like that! It's unbelievable" pic.twitter.com/oIFzILgrDI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 12, 2023







