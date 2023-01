Válečná psychóza: Rusko opakuje kriminální příběh s "Afghánci"

16. 1. 2023

čas čtení 1 minuta

V 90. letech byli Rusové terorizováni zločineckými skupinami složenými z veteránů sovětské války v Afghánistánu. Byli to muži, kteří po návratu domů zjistili, že nikdo nerespektuje co udělali, ale byli připraveni použít zbraně a vojenské dovednosti, které získali, aby získali, o čem měli pocit, že jim to společnost dluží. - Dnes jdou veteráni Putinovy války na Ukrajině v jejich stopách,