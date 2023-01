Proč si Rusko neváží lidských životů?

16. 1. 2023

Posílají mi citace z frontových zpráv z Bachmutu, který se ruské jednotky snaží již několik měsíců obsadit frontálními útoky, píše Ilja Jašin. Posílají mi citace z frontových zpráv z Bachmutu, který se ruské jednotky snaží již několik měsíců obsadit frontálními útoky,

"... město je napadáno ve vlnách a vrhají útočné skupiny na obranné pozice ozbrojených sil Ukrajiny. Postup je minimální, rota za rotou padá pod ukrajinskými kulomety. Ztráty Ruské federace během útoku na Bachmut dosahují asi 200 lidí denně... "

Poslouchám, listuji v knize Ivana Mironova "Vyšší kasta", kterou jsem četl ještě před odjezdem do Udmurtie. Hledám fragment, který se mi vryl do paměti. Tady to je:

"V zimě 43. roku naši zaútočili na jednu výšinu, kterou kryl německý bunkr. Po tři týdny, den za dnem, generálové hnali neostřílené chlapíky hlava nehlava na výšinu. Vlna kanónenfutru za vlnou. Mrtvoly pokosené kulometnou palbou okamžitě zasypal sníh a za nimi se vrhla nová várka sebevražedných vojáků, povzbuzená oddílem. Fritz by ještě vydržel kdoví jak dlouho, ale najednou přestal střílet a vyvěsil bílou vlajku. Ukázalo se, že osádce kulometu veleli dva důstojníci. Jeden se zastřelil a druhý se zbláznil. Psychika nesnesla nesmyslné pravidelné vraždění, dokonce ani nepřítele. Naši velitelé byli v tomto ohledu silnější... "

Nechápu, proč je lidský život v naší zemi historicky oceňován tak nízko. Prostě mi to nejde do hlavy.

