Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij říká, že havárie vrtulníku, při níž zahynulo nejméně 15 lidí, je "strašná tragédie"

- Mezi mrtvými je i ministr vnitra a tři děti, přesný počet obětí v Brovarech u Kyjeva je podle ukrajinského prezidenta stále nejasný

Nejméně 15 lidí včetně ukrajinského ministra vnitra Denise Monastyrského, dalších vysokých úředníků a tří dětí zahynulo poté, co se jejich vrtulník zřítil na mateřskou školu nedaleko Kyjeva.

Několik dětí ze školy v Brovarech na předměstí hlavního města bylo mezi zraněnými poté, co vrtulník narazil do střechy budovy.

Úřady bezprostředně neoznámily příčinu havárie a Rusko, které loni v únoru napadlo Ukrajinu, se k ní bezprostředně nevyjádřilo.

Monastyrskij, který byl zodpovědný za policii a bezpečnost uvnitř Ukrajiny, je nejvyšším ukrajinským úředníkem, který zemřel od začátku války. Šéf národní policie Ihor Klymenko uvedl, že Monastyrskij zemřel spolu se svým zástupcem a dalšími vysokými úředníky ministerstva.

Vrtulník zřejmě cestoval do frontové oblasti v mlze, když spadl v oblasti, kde se nachází řada vysokých budov.

Šest místních obyvatel uvedlo, že k havárii došlo někdy mezi 8. a 8.15 hodinou ráno.

