Přece jen už letos? Rheinmetall chce urychlit dodávky Leopardů

20. 1. 2023

Výroba tanků obvykle trvá roky. Existují první náznaky, že se to brzy změní. Šéf Rheinmetallu považuje dodávky tanků za možné i letos. Ale dodavatelé musí také zabrat, upozorňuje Gerhard Hegmann.

Nejprve ano, pak ne, pak znovu ano. Ve zprávách o možnostech dodávek tanků Leopard z německého zbrojního průmyslu zní protichůdné signály. Prohlášení generálního ředitele společnosti Rheinmetall Armina Pappergera způsobují zmatek. V dubnu loňského roku řekl, že do šesti týdnů bude předchůdce současného modelu Leopard 2, Leopard 1, připraven pro Ukrajinu.

Nedávno Papperger v rozhovoru pro "Bild am Sonntag" řekl, že renovovaný Leopard 2 nemůže být dodán dříve než příští rok. Nyní "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hlásí, že letos by z pásu mohlo sjet až 15 Leopardů 2. Rheinmetall může v letošním roce nabídnout 20 kusů staršího modelu Leopard 1, píše Handelsblatt. Dalších 80 během 20 měsíců.

Ve skutečnosti se jedná o složitý scénář, podle kterého by mohly být tanky Leopard dodány Ukrajině, Bundeswehru nebo jiným zákazníkům. Ve vlastním inventáři Rheinmetallu jsou staré tanky, možnost nové výroby, různé verze a výměna techniky s jinými zeměmi, kdy jsou tanky Leopard dodávány do České republiky a Slovinska a za to Ukrajina dostává ruské modely.

Je pozoruhodné, že Rheinmetall přebírá roli mluvčího pro dodávky Leopardů. Skupina sama o sobě nerozhoduje. Naopak.

Generálním dodavatelem světoznámého tanku je Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Mnichovská skupina nakonec rozhoduje o rozsahu a harmonogramu nových prodejů. Zatím ale Berlín nedává zelenou. Rheinmetall dodává klíčové komponenty pro tank, jako je masivní kanón ráže 120 milimetrů. Ale ani Rheinmetall, ani KMW nedokážou samy znovu postavit tank.

Jsou na sobě vzájemně závislé, včetně dodavatelů převodovek (Renk Group) nebo vznětových motorů (MTU Friedrichshafen). Rozsah, v jakém jsou prohlášení šéfa společnosti Rheinmetall koordinována s KMW a dodavateli, zůstává nejasný. KMW to nechce komentovat.

KMW a Rheinmetall jistě čelí nárůstu objednávek vojenského vybavení kvůli válce na Ukrajině, i když mnoho projektů bylo zpožděno. K nelibosti mnoha vojáků a Ukrajiny trvá výroba nových tanků nebo houfnic roky.

Od konce studené války se zbrojní kapacity v Německu zmenšily. Kdysi dávno vyjížděl z továrních bran v Mnichově téměř každý den nový tank. Nyní se zoufale hledají odborníci, jako jsou svářeči pro pancéřovou ocel.

Kruhy NATO hovoří o významném rozšíření zbrojních kapacit v Evropě. V diskusích je zmiňován i pojem válečné hospodářství, tj. reorganizace průmyslové výroby přiměřeně potřebám zbrojního průmyslu.

Na konci roku 2018 zaslalo Maďarsko KMW objednávku na 44 nových tanků Leopard 2 A7 a 24 nových samohybných houfnic. Teprve letos, asi o čtyři roky později, by měly být pro maďarské jednotky připraveny první předběžné modely supermoderních tanků Leopard.

Dvojí úloha společností Rheinmetall a KMW

Další příklad, tentokrát ne od dua KMW-Rheinmetall, ale pouze pod vedením Rheinmetallu: V září 2020 si Maďarsko také objednalo bojová vozidla pěchoty Lynx s výrobou v zemi.

Výroba v novém závodě tam byla zahájena, asi o dva a půl roku později. V září 2022 schválila německá vláda dodávku nových houfnic nejmodernějšího typu RCH 155 od KMW na Ukrajinu.

Odborníci neočekávají dodání dříve než v roce 2025. V létě 2022 schválila společnost KMW zahájení výroby 100 samohybných houfnic pro Ukrajinu. I zde budou první kusy dodány nejdříve v roce 2024.

V případě potenciálních zbrojních objednávek z ukrajinské války nebo doplnění německých zásob jsou dva hlavní dodavatelé německé armády ve dvojí roli. Společně vyrábějí obrněnce, jako je Leopard nebo nedávno představené bojové vozidlo pěchoty Puma.

Rheinmetall se však stále více stává soupeřem KMW s konkurenčními produkty, jako je vlastní tank KF-51 Panther nebo bojové vozidlo pěchoty Lynx.

Jako kotovaná společnost musí Rheinmetall vytvářet zohledňovat ceny akcií, zatímco KMW je v soukromém vlastnictví. Před sedmi lety vytvořila mnichovská skupina alianci s francouzskou zbrojovkou Nexter.

Německé soukromé osoby – v podstatě vlastníci skupiny Wegmann Group – a francouzský stát drží každý polovinu akcií zbrojní holdingové společnosti KNDS. Dřívější úvahy o fúzi KMW-Rheinmetall selhaly.

Náznakem očekávaného nárůstu výroby ve společnostech KMW a Rheinmetall je právě oznámená personální změna. Tímto způsobem KMW rozšiřuje a omlazuje dříve tříčlenný manažerský tým.

Dvaačtyřicetiletý Florian Hohenwarter, který naposledy vedl výrobu osobních automobilů Mercedes-Benz v Evropě a Africe, se připojí k vrcholovému managementu KMW a v budoucnu bude zodpovědný za provozní činnost (provozní ředitel). KMW podle tiskové zprávy čelí bodu obratu v moderní sériové výrobě. Jak to konkrétně vypadá, je stále nejasné.

