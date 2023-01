Televizní debata: Babiš se zalekl a výrok o zradě NATO Českou republikou za jeho prezidentství odvolal. Ne ovšem v televizi

22. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

Pár tweetů k neskutečně televizní "debatě" Pavel-Babiš v neděli večer. Bude tohle pokračovat ještě dlouho? Mohou za to Nerudová, Fischer a Hilšer. Kdyby bývali včas odstoupili, žádné druhé kolo by se nekonalo a veřejnost by nebyla vystavena Babišovým lžím a provokacím.





Babiš se zalekl a výrok o zradě NATO Českou republikou za jeho případného prezidentství odvolal. Ovšem ne v televizi (JČ):