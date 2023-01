Německo: Scholz čeká na Godota

20. 1. 2023

čas čtení 6 minut

Mezinárodní úsilí o dodání moderních tanků Ukrajině může záviset na Německu – ale to čeká, až USA pohnou jako první, což se neděje, píšou Hans von der Burchard, Gabriel Rinaldi, Lili Bayer a Clea Caulcutt. Mezinárodní úsilí o dodání moderních tanků Ukrajině může záviset na Německu – ale to čeká, až USA pohnou jako první, což se neděje,

Před schůzkou západních ministrů obrany tento pátek na americké letecké základně Ramstein v Německu je kancléř Olaf Scholz pobízen, aby pomohl Ukrajině získat německé tanky Leopard 2, nejlepší ve své třídě, v očekávání možné jarní ofenzívy. Důvod: Kromě dohledu nad vlastní flotilou tanků Leopard – a největší evropskou ekonomikou – musí Scholz schvalovat i dary německých tanků z jiných zemí.

Očekává se, že Německo brzy povolí spojencům jako Polsko a Finsko poslat své Leopardy Kyjivu. A úředníci a diplomaté v Berlíně říkají, že kancléř může Ukrajině dokonce nabídnout pomoc s výcvikem a údržbou Leopardů.

Ale to je to nejdál, kam Německo pravděpodobně zatím zajde. Pokud ovšem USA také nebudou ochotny poslat tanky. Scholz to uvedl ve středu ve švýcarském Davosu.

"Jsme [mezi] těmi, kdo dělají nejvíce", ohledně vojenské pomoci Ukrajině, řekl kancléř při katalogizaci vojenského vybavení, které Berlín již dodal nebo brzy pošle, během téměř čtyř minut - od systémů protivzdušné obrany po bojové vozidlo pěchoty Marder.

"Nikdy neděláme něco jen sami, ale společně s ostatními, zejména se Spojenými státy, které jsou velmi důležité v tomto společném úkolu bránit ukrajinskou nezávislost a suverenitu," dodal.

Je to linie, kterou němečtí představitelé opakovali v posledních dnech: Berlínské rozhodnutí o tancích Leopard souvisí s ochotou Američanů poslat své vlastní tanky M1 Abrams. Přestože se administrativa prezidenta Joea Bidena připravuje na páteční oznámení velkého nového amerického zbrojního balíku pro Ukrajinu, neočekává se, že by pomoc zahrnovala americké tanky.

To způsobuje bolest hlavy evropským lídrům, jako je polský premiér Mateusz Morawiecki, který chce vytvořit širokou alianci zemí, z nichž každá dodá několik Leopardů na Ukrajinu a vytvoří tak velkou bojovou skupinu tanků.

Možnost zúčastnit se takového programu zatím veřejně vzneslo pouze Finsko. Zdá se, že mnoho dalších zemí se drží zpátky, dokud mocné Německo zůstane na hraně.

Například Španělsko, které vlastní přes 200 tanků Leopard 2, již uvedlo, že otázka vyslání některých z těchto tanků na Ukrajinu "není na stole, zatímco mluvíme", jak řekl v úterý v Davosu ministr zahraničí José Manuel Albares.

Diplomaté EU však tvrdí, že země jako Španělsko by stěží mohly udržet takovou linii, kdyby Berlín – a Washington – změnily kurz.

Hledání lídra

Tlak na Scholze zesílil poté, co Británie minulý víkend oznámila, že vyšle na Ukrajinu vlastní bojové tanky Challenger 2. Britský ministr obrany Ben Wallace svolává na čtvrtek do Estonska schůzku s ministry obrany východní Evropy a Pobaltí, aby dále zvýšil tlak na Berlín.

Francouzi také uvažují o odeslání svých vlastních tanků Leclerc na Ukrajinu ve snaze poskytnout Berlínu společný rámec pro předání tanků.

"To téma je složité a v Paříži ještě nebylo vyřešeno. Ale přemýšlíme o tom," řekl francouzský představitel POLITICO, než kývl na nadcházející nedělní jednání. "Uvidíme, jak se rozhodne na společném zasedání francouzsko-německého kabinetu."

Západní představitelé se obávají, že zbývá málo času, než Rusko zahájí novou, širší ofenzívu proti Ukrajině, což si možná vyžádá dodávky tanků, aby posílily obranu Kyjiva.

"Už několik měsíců Scholz varuje, že ohledně dodávek zbraní na Ukrajinu by neměl jednat sám," řekla Katja Leikert, německá poslankyně ve výboru pro zahraniční věci ze středopravé Křesťanskodemokratické unie, hlavní opoziční strany v zemi. "Ale teď dělá přesně tohle: Jeho váhání nechat evropské spojence dodat Kyjivu tanky Leopard 2 je nebezpečná samostatná akce."

Řekla POLITICO: "Německo by mělo převzít vedoucí roli v evropské koalici států dodávajících tanky Leopard 2 Ukrajině."

Silná kritika přichází také ze strany Zelených, mladšího koaličního partnera ve vládě vedené Scholzovými sociálními demokraty. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ze strany Zelených v lehce zastřeném tlaku na vyslání tanků na Ukrajinu začátkem tohoto týdne řekla, že doufá, že páteční setkání v Ramsteinu "povede k rozhodnutí, která pomohou Ukrajině osvobodit více lidí".

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v Davosu řekl, že "hlavním poselstvím" setkání v Ramsteinu bude poskytnout "pokročilejší podporu, těžší zbraně a modernější zbraně".

Tlak na Německo, aby udělalo více, přišel ve středu také ze Štrasburku. Evropský parlament schválil nezávaznou rezoluci, která naléhá na Scholze, aby vytvořil mezinárodní koalici pro dodávku Leopardů bez dalšího odkladu. A předseda Evropské rady Charles Michel řekl poslancům Evropského parlamentu: "Je čas. Ukrajina potřebuje více vojenské techniky. Pevně podporuji dodávku tanků."

Scholzovo potenciální gesto pomoci s výcvikem na Leopardech nebo s budováním dodavatelského řetězce pro údržbu, jak uvedli ve středu úředníci a diplomaté v Berlíně, by mohlo mít určitý význam, vzhledem k tomu, že tanky jsou vyrobeny v Německu.

"Obecně platí, že dostupnost náhradních dílů a zajištěné logistické dodávky jsou zásadní pro efektivitu tanků, včetně například vyprošťovacích tanků pro opravu poškozených tanků," řekl Georg Löfflmann, odborný asistent válečných studií na Warwick University.

Generál Rajmund Andrzejczak, náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil, ve středu pro POLITICO řekl, že Ukrajinci by mohli být rychle vycvičeni k používání západních tanků, a vyzval partnery Kyjiva, aby se vyvarovali zbytečných průtahů.

"Právě teď je to rozhodující bod bitvy," řekl a poukázal na ruské úsilí v Soledaru a Bachmutu. "Teď nebo nikdy. Pokud neposíláme, pokud příliš mluvíme, úřaduje byrokracie, nastane nějaké zpoždění – mohlo by být příliš pozdě."

Zdroj v angličtině: ZDE

0