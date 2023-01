Britská tajná služba MI5 se odmítla zabývat vazbami ruského špiona na Konzervativní stranu, tvrdí whistleblower

21. 1. 2023

Člen britské Konzervativní strany podal stížnost na to, že britská rozvědka opakovaně odmítla vyšetřovat pokus o ruskou infiltraci britských konzervativců



MI5 opakovaně odmítla prošetřit důkazy o tom, že se ruský špion pokoušel pěstovatsvůj vliv u vysokých britských konzervativních politiků a směrovat do britské Konzervativní strany nelegální ruské finanční prostředky, svědčí jeden člen Konzervativní strany v nové stížnosti podané u tribunálu pro vyšetřovací pravomoci (IPT).

Evropský soud pro lidská práva požádal vládu Spojeného království, aby reagovala na řadu "důvěryhodných obvinění" vznesených skupinou poslanců z různých stran v souvislosti s údajným ruským vměšováním do referenda o brexitu.



Sergej Cristo, aktivista Konzervativní strany a bývalý novinářze zahraničního vysílání BBC World Service, podal stížnost k tribunálu pro vyšetřovací pravomoci (IPT) a případ podal poté, co si dopisoval s předsedou parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost, konzervativním poslancem Julianem Lewisem, který mu doporučil, aby informace předal úřadům.



Zpráva výboru o Rusku z roku 2020 konstatovala, že bezpečnostní služby zavíraly oči před "věrohodnými důkazy" o ruském vměšování, a Cristoova obvinění nabízejí potenciálně výbušné nové důkazy, které potvrzují její závěry. Labouristický poslanec Ben Bradshaw uvedl, že "tvrzení, že bezpečnostní služby ignorovaly důkazy od informátora konzervativců, který odhalil ruskou infiltraci na nejvyšších úrovních strany, jsou skutečně šokující", a prohlásil, že "problém Konzervativní strany s Ruskem" je trvalou hrozbou pro národní bezpečnost Británie.



Cristo říká, že právě při čtení zprávy o Rusku si "najednou uvědomil, že informace, která mám, jsou možná významnější, než jsem si myslel", a na Lewisův návrh napsal Cressidě Dickové, tehdejší šéfce londýnské Metropolitní policie.



Dostal odpověď od protiteroristického velitelství (SO15), které mu sdělilo, že to není záležitost Metropolitní policie, a doporučilo mu, aby se obrátil na IPT, který dohlíží na bezpečnostní služby, což nyní učinil.



Obvinění se týkají založení skupiny nazvané Konzervativní přátelé Ruska v roce 2012 a jejího vztahu s ruským diplomatem Sergejem Nalobinem.



V srpnu téhož roku uspořádal ruský velvyslanec Alexandr Jakovenko v zahradách své rezidence v Kensingtonu opulentní zahajovací večírek této skupiny, jehož hosty byli mimo jiné bývalý ministr kultury, médií a sportu John Whittingdale a nynější manželka Borise Johnsona Carrie Symondsová. Ruská vláda rovněž financovala plně hrazenou cestu do Moskvy pro vybranou skupinu členů, včetně budoucího šéfa brexitérské nátlakové skupiny Vote Leave Matthewa Elliotta.



Cristo říká, že jeho podezření ohledně Nalobina, který byl politickým prvním tajemníkem na ruském velvyslanectví, vzniklo už o dva roky dříve, když ho diplomat oslovil a setkali se v klubu Carlton. Když se Nalobin dozvěděl, že Cristo je dobrovolníkem v pokladním oddělení volebního štábu Konzervativní strany ,řekl, že by mohl "zprostředkovat kontakty na ruské firmy, které by darovaly peníze Konzervativní straně".



"Hned jsem věděl, že to, co navrhoval, je podle britských zákonů nezákonné," napsal Cristo v loňském dopise Lewisovi.



Znepokojen Nalobinovým úsilím a sponzorováním skupiny ze strany ruského velvyslanectví se Cristo obrátil na Luka Hardinga z Guardianu a odhalil Nalobinovu minulost a jeho znepokojivý vztah ke skupině. Harding a novináři z ruského serveru The Insider zjistili, že Nalobin má rodinné vazby na špionážní agenturu FSB: jeho otec Nikolaj byl generálem KGB, do jehož kompetence patřil dohled nad Alexandrem Litviněnkem, a jeho bratr Viktor rovněž pracoval pro FSB.



Výsledné články vedly k rezignaci čestného předsedy Konzervativní skupiny přátel Ruska sira Malcolma Rifkinda a k přejmenování skupiny.



Co Cristo nikdy předtím neprozradil, jsou jeho neúspěšné pokusy přimět bezpečnostní služby k akci. Uvádí, že deníku Guardian oznámil svou činnost až poté, co jeho pokusy přimět britské úřady k akci selhaly. V roce 2011 se opakovaně pokoušel vyvolat poplach u britské rozvědky MI5. Poté, co první schůzka s agentem rozvědky an nízjké úrovni nikam nevedla, napsal generálnímu řediteli MI5, což vyústilo v další schůzku se dvěma agenty ve vládní budově ve Whitehallu.



Cristo rozvědce nabídl, že se s Nalobinem znovu setká a bude se ho při záznamu skrytou kamerou vyptávat na způsob, jakým ruská vláda hodlá dary Konzervativní straně poskytnout. I tato nabídka byla odmítnuta a bylo mu doporučeno, aby s Nalobinem ukončil kontakt.



Po diskusi s nejznámějším britským ruským přeběhlíkem Olegem Gordijevským, bývalým plukovníkem KGB, se se svými obavami obrátil také na vyšší členy strany. Gordijevskij si prostudoval Nalobinův životopis a sdělil Cristovi, že se domnívá, že jde o špiona.



Konzervativní organizace Friends of Russia se přejmenovalia na Westminsterské ruské fórum a teprve loni po ruské invazi na Ukrajinu nakonec zcela zanikla. Mezitím Nalobin další tři roky pěstoval úzké vztahy s poslanci a aktivisty Konzervativní strany, dokud mu ministerstvo zahraničí neodmítlo prodloužit vízum.



V roce 2017 zveřejnil deník Observer článek, který se týkal Nalobinova zájmu o soupeření mezi Davidem Cameronem a Borisem Johnsonem in Nalobinova nuceného odchodu ze Spojeného království. Výsledkem byla série rozzuřených e-mailů od ruského velvyslance, který se snažil článek "opravit". Deník Observer to odmítl. V loňském roce se Nalobin vynořil v Estonsku, když se objevila zpráva, že byl odtamtud vyhoštěn za špionáž a že se "přímo a aktivně podílel na podkopávání bezpečnosti Estonska".



Ruský prezident Vladimir Putin je obviňován, že v Londýně nasadil více zpravodajských agentů než na vrcholu studené války.





"Myslím, že je to důležité, protože nic z toho se nemělo stát," řekl minulý týden Cristo. "Kdyby MI5 zakročila, Konzervativní přátelé Ruska by nikdy nezahájili činnsot a Nalobin by se nedostal do blízkosti tolika klíčových konzervativních politiků a členů strany."







Zdroj v angličtině ZDE

