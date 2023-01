"Lidé jsou v šoku": velšská firma chová červy k hojení ran

23. 1. 2023

Společnost BioMonde dodává larvy much k léčbě pacientů, kterým se to nehnusí, po celé Evropě





Desetitisíce obyčejných much se hemží uvnitř 30 boxů v čisté místnosti v nenápadné budově v obchodním parku v jižním Walesu, kde by kolemjdoucí netušili, že se zde pravidelně sbírají hmyzí vajíčka k chovu larev pro "larvoterapii" v britském státním zdravotnictví.

Stovky nemocnic ve Spojeném království i kliniky v Německu používají larvy k čištění chronických ran, jako jsou diabetické bércové vředy, a k urychlení procesu hojení - oživují tak staletou tradici, kterou praktikovaly mayské kmeny ve Střední Americe a původní obyvatelé Austrálie.



Během první světové války si americký lékař William Baer uvědomil, že rány s larvami se hojí mnohem rychleji než rány bez nich. Začal pěstovat larvy na nemocničním parapetu, aby mohl léčit pacienty s osteomyelitidou, zánětem kostí. Do konce 30. let 20. století používalo larvy 300 nemocnic v USA a Kanadě, ale s příchodem penicilinu a dalších antibiotik jejich používání pokleslo, aby byly znovu objeveny v 90. letech 20. století v souvislosti s rostoucí rezistencí vůči antibiotikům.

Ve světě došlo k oživení této terapie, která je od roku 2004 dostupná jako předepsaná léčba britského zdravotnictví a byla schválena i v USA. Larvy klinické kvality se chovají v USA, Austrálii, Číně, Turecku a v Africe, například v Nigérii.



"Nejde o larvy, které najdete plazit se v odpadních vodách nebo v popelnicích, ale o klinicky chované larvy," říká profesor Yamni Nigam ze Swansea University, odborník na vědu a léčebné využití larev.





Společnost BioMonde se sídlem v Bridgendu v jižním Walesu patří mezi přední společnosti zabývající se larvální terapií, kde se muší larvy pěstují v laboratoři, dezinfikují a vkládají do jemně tkaných síťových pytlíků o velikosti čajového sáčku, které se pak na čtyři dny přikládají na rány pacientů. Larvy v materiálu působí a sáčky jsou odstraněny dříve, než se larvy promění v mouchy.





Na tomto projektu se již začalo pracovat a Gareth Kempson, výkonný ředitel, říká, že by mohl mít širší využití v oftalmologii při léčbě suchých očí, ve stomatologii při léčbě dásní a jiných infekcí a v kosmetice při exfoliaci. "Očekáváme, že výrobky budou k dispozici během příštích dvou let."



Zdroj v angličtině

"Lidé jsou šokováni tím, jak je to účinné," říká Vicky Phillipsová, bývalá zdravotní sestra pro životaschopnost tkání v Hampshire Hospitals NHS trust, která je nyní klinickou vedoucí v malé velšské společnosti, která byla vyčleněna z nemocnice v Bridgendu v roce 2005. "Člověka překvapí, když čtvrtý den sundá sáček a vidí, jak čistěji rána vypadá."Podle londýnské nemocnice, která larvy nabízí, se larvy živí odumřelou tkání v ráně a uvolňují chemické látky, které rozkládají odumřelou tkáň na tekutinu, kterou vypijí. Konzumují také bakterie, které ve svém střevě ničí, ale nežerou zdravou tkáň. Při aplikaci na ránu jsou larvy velké jako nevařené zrnko rýže a během léčby vyrostou do velikosti asi 10-12 mm. Nemohou kousat, protože nemají zuby, a nemohou se množit.V závodě společnosti BioMonde v Bridgendu je k dispozici soubor čistých prostor, do kterých mohou vstupovat pouze zaměstnanci ve specializovaných oděvech se síťkami na vlasy, obličejovými maskami a návleky. V "místnosti pro mouchy" je umístěno 24 000 samců a samic much zelených. Jsou krmeni proteinovou stravou, v boxech zakrytých hnědými dámskými punčochami, které udržují správnou vlhkost a teplotu (firma zjistila ve svém sesterském závodě poblíž Hamburku, že punčocháče fungují lépe než složitý ventilační systém). Micah Flores, entomolog a vedoucí projektu výzkumu a vývoje, vysvětluje, že samečky much lze snadno rozeznat od samiček, protože oči se u samečků dotýkají, zatímco u samiček je mezi nimi mezera.Ve třetím nebo čtvrtém týdnu začnou mouchy klást vajíčka, která se sbírají dvakrát týdně. Hromádky vajíček se oddělí v rotační třepačce, dvakrát se vydezinfikují, vakuově vysuší a opláchnou a poté se přenesou na hromadu 10 destiček, z nichž každá pojme 200 vajíček.Aby se zkontrolovalo, zda jsou čisté, přelije se vzorek do mikrobiologického roztoku, který v přítomnosti bakterií ztmavne, vysvětluje Daniel Morris, vedoucí projektu výzkumu a vývoje. Vajíčka se vylíhnou za necelý den ve dvoumetrových inkubátorových skříních, larvy se seberou a vydezinfikují.Každá objednávka se vyrábí na předpis, na jméno pacienta, a obvykle je doručena následující den. Společnost BioMonde ročně dodá více než 5 000 léčebných postupů do přibližně 250 britských nemocnic - léčba často zahrnuje několik sáčků - a až 15 000 do ostatní Evropy.Nepochybně existuje pocit hnusu, pokud jde o odpor, který pociťují někteří pacienti a zdravotní sestry, ale Phillips říká, že "v době, kdy pacienti podstupují larvální terapii, jsou k ní docela otevření, protože už vyzkoušeli všechno". Někteří mohou pociťovat lechtání a sekrety larev vydávají "zatuchlý, čpavkový zápach", i když některé rány také zapáchají.Kromě toho, že larvy zlepšují kvalitu života pacientů, jsou také velmi efektivní z hlediska nákladů, poznamenává Nigamová. Zatímco jeden sáček stojí v závislosti na velikosti asi 250 liber, rychlost, s jakou červi čistí rány, šetří spoustu času ošetřovatelů a případně i náklady na chirurgický debridement (lékařské odstranění odumřelé tkáně) a mohla by pomoci vyhnout se amputacím. "Někteří pacienti mají stagnující vředy i dva roky a celou tu dobu jsou ošetřováni různými obvazy," řekla.Nigamová a její tým z univerzity ve Swansea našli v larvách malou antibakteriální molekulu, která zabíjí MRSA a další bakterie, a hledají finanční prostředky na další výzkum, aby mohli molekulu syntetizovat a použít ji jako tabletu proti infekcím v širším měřítku.Další oblast výzkumu se zaměřuje na vlastnosti larev při hojení ran. "Klinické a neoficiální důkazy naznačují, že larvy zlepšují nebo urychlují a stimulují hojení rány," říká Nigamová. "Opravdu nás zajímalo, proč by to mohlo být možné, když to pro larvy není evolučně vůbec zajímavé. Zjistili jsme, že je více než pravděpodobné, že jde o neúmyslný jev. Produkované růstové faktory [hormony] mají velmi podobnou strukturu jako lidské molekuly, a tak možná náhodou dochází ke stimulaci rychlejšího hojení lidské rány. Budeme to dále zkoumat."Aby pomohla oslovit háklivější pacienty, zkoumá společnost BioMonde také možnosti, jak nabídnout příznivé účinky larvální terapie bez přítomnosti larev - snaží se najít způsoby, jak získat až 50 enzymových sekretů, které larvy produkují.