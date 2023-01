Rusové nikdy neeskalují, bojí se Ameriky...

Rozhovor v Channel 4 News (od minuty 8.23):





Moderátor Channel 4 News Matt Frei: Michael Kazjanov, ruský premiér v letech 2000-2004, Olena Haluška, spoluzakladatelka Mezinárodního centra pro ukrajinské vítězství a Ben Hodges, generál velící americké armádě pro Evropu ve výslužbě. Začnu s vámi Oleno Haluško. Možná 100 tanků vyslaných na Ukrajinu. Je to opravdu dost? Stačí to?

Olena Haluška: No, podle posledního rozhovoru našeho velitele armády je k tomu, aby Ukrajina vyhrála tuto válku, potřeba 300 až 500 tanků.



Nestačí to, nestačí to a my budeme nadále prosazovat, abychom jich dostali více. Nicméně si myslím, že to je velmi dobrý začátek. Už proto, že existoval takový mentální blok pro dodávku amerických a západních tanků a tímto rozhodnutím je konečně zrušen.

Matt Frei: Když Ukrajinci o něco požádají, členové NATO nejprve přijdou s důvody, proč to neposlat, a pak to nakonec přece jen pošlou. Je tohle vaše definice postupné eskalace této války?



Matt Frei: Oleno Haluško, já jsem se právě ptal šéfa NATO, jestli by stíhačky F16 by mohly být to další, co NATO neochotně pošle, a on se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Matt Frei: Tady jste kroutil hlavou. Když jsem se ptal, jestli víte, že by Krym byl pro Putina červenou linií, která by ho donutila k eskalaci, nemyslíte si, že by tomu tak bylo.

Ne, odráží to skutečnost, že se stále ještě sami odrazujeme. Existuje přehnaná obava, že pokaždé, když něco uděláme, Rusko nějak válku bude eskalovat, i když ve skutečnosti ji neeskalovalo ani jednou. Pokaždé, když jsme poskytli, ať už to byly javeliny, nebo himarsy, patrioty, vozidla Bradley. Takže se neustále omezujeme nebo se odrazujeme. A musím říct, že souhlasím s Olenou, že je to dobře, že to otevírá dveře. Ale trvalo to tak dlouho, než jsme se k tomu dostali, a způsob, jakým to vypadá, že USA toto rozhodnutí budou realizovat, nevyjadřuje pocit naléhavosti, že chceme, aby Ukrajina zvítězila. To je to klíčové slovo - vyhrát.Právě to, co bylo řečeno: Rusové vyhrožovali eskalací, ale neudělají to. Je to předpoklad, který bude přesný i do budoucna?Myslím, že toto dlouho očekávané rozhodnutí, které bylo učiněno, je uspokojivé pro všechny rozumné lidi na světě. My bychom chtěli, aby právě Ukrajina vyhrála tuto válku, a vlastně je to velmi důležitý signál a je to psychologický tlak na Rusko, protože oni sami se připravují na ofenzivní jaro, ofenzivní operaci a Ukrajina právě teď věřím, že s těmi téměř 100 tanky dohromady, které by mohly být dodány během několika měsíců. by mohla sama zahájit tuto ofenzivní operaci, aby pokračovala v osvobozování okupovaných území, a to bude ten právě zlomový bod. A pak je důležité si uvědomit, že tento rok by mohl být konec války a tyto dodávky ofenzivní techniky a velmi sofistikované a velmi účinné by mohly naprosto mohly výrazně pomoci pro Ukrajinu dosáhnout tohoto cíle zvítězit.Ale myslíte si, že to je to, co je potřeba?Přesně tak, přesně tak. F16? Kdy? Co nejdříve. Včera bylo pozdě.Kdo je pošle?Už jsme viděli ochotu nizozemské vlády o tom uvažovat, ale samozřejmě žádáme Spojené státy, aby s tím pomohly.A ty zatím neřekly, jestli to udělají, nebo ne, ale teď je to další. F16 vyslané Spojenými státy.Podívejte se, nejdůležitější věc, o které je třeba mluvit, je schopnost potřebná k vítězství, a tak aby Ukrajina vyhrála, musí získat Krym. Krym je rozhodující terén. Dokud bude Rusko sedět na Krymu, Ukrajina nikdy nebude v bezpečí. Nikdy nebude v bezpečí a nikdy nebude schopna obnovit svou ekonomiku. Jak tedy získat Krym? Uděláte to tak, že Krym izolujete pomocí přesných zbraní dlouhého dosahu. F šestnáctky by samozřejmě pomohly, ale já mluvím o nástavcích. Pozemní odpalovací zařízení, bomby malého průměru, šedý orel, ozbrojené drony. To jsou zbraně, které nyní mohou dosáhnout dál než současné časovače, které se používají. To by mohlo izolovat Krym a pak pomocí těchto zbraňových systémů učinit Krym neudržitelným. Na Krymu se není kam schovat. Víme kdekoliv, víme, kde je každá ruská základna na Krymu. Pořiďte si přesné zbraně dlouhého dosahu a začněte na ně útočit hned.Kdyby se to stalo, kdyby Ukrajinci vytlačili Rusko z Krymu, je to konec? Pro Vladimira Putina?Zpočátku je důležité zničit takzvaný koridor mezi Krymem a Donbasem. To je jediný kus území, který by Putin mohl prezentovat jako nějaký úspěch.Ale pokud si Putin myslí, že o Krym přijde, nevyprovokuje ho to potom? Nakonec k tomu, aby tuto válku skutečně eskaloval?Vzpomínáte si, že on říká argumenty o použití jaderných zbraní, ale myslím si, že to už skončilo americkým silným rozhodnutím a americkými silnými signály. Stejně tak jako bych řekl silným, silným prohlášením čínské vlády a indické vlády.Nemohou. Podívejte se, Rusové vědí, že prezident Biden myslí vážně, že to bude mít katastrofální následky a Rusku to nedává žádnou výhodu na bojišti, pokud použijí jadernou zbraň, nijak to nezmění dynamiku v jejich prospěch, takže žádný přínos. Přijdou o všechno, co na Ukrajině mají. Katastrofální následky. A také si myslím, že lidé kolem Putina přemýšlejí o životě po něm a vědí, že se nikdy nevrátí do londýnského Mayfairu nebo na pobřeží Jaderského moře. Nikdy nedostanou své jachty z konfiskace, pokud to Putin udělá.Oleno Haluško, existují zpravodajské zprávy, důvěryhodné, že Rusové mohli ztratit na životech nebo zraněním až 300 000 mužů a Ukrajinci asi 100 000. Teď jsou to obrovská čísla na obou stranách. Jak dlouho se to dá vydržet? Ta válka, nejenom hodně z hlediska výzbroje, ale i z hlediska personálu?Nejsou žádné informace, pokud jde o ukrajinské ztráty. Takže nebyla oznámena žádná čísla.Nic oficiálního.Jde o to, že pro Ukrajinu je to osvobozovací válka. To je válka o naše přežití, a když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak navzdory ztrátám, navzdory kampani teroru, navzdory tomu, že Rusko útočí na civilisty, zabíjí děti, že vyhodilo do povětří dům v Dněpru, navzdory tomu všemu jsou Ukrajinci připraveni bojovat dál, protože jde o naše přežití jako národa.Ale velmi stručně, je i vaším zájmem, aby se tato válka eskalovala, protože když se do ní zapojí všichni, máte mnohem větší šanci vyhrát?No, to bych neřekla, protože bychom neměli mluvit o eskalaci, protože eskalace, to je rétorika, kterou prosazuje Putin. Západ podporuje Ukrajinu kvůli sebeobraně a světovému pořádku, co nás zajímá, je obnovení světového pořádku a k tomu potřebujeme západní zbraně co nejdříve, aniž bychom museli přesvědčovat západní partnery měsíc co měsíc, že potřebujeme tanky a stíhačky a rakety delšího doletu. Potřebujeme všechno, abychom dnes na bojišti vyhráli tuto válku.