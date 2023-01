"V Rusku je dokončena transformace ve společnost nacistického typu"

25. 1. 2023

Většinu minulého roku západní vlády vycházely z předpokladu, že Vladimir Putin, který nedokázal získat rychlé vítězství a čelil stále represivnějším západním sankcím, učiní racionální a pragmatické rozhodnutí najít pro sebe cestu ven z války hledáním kompromisu, říká Alexandr Skobov.

Ale Putin tak neučinil a zdá se, že je odhodlán pokračovat ve svém tažení na Ukrajině se stále větší intenzitou. Je to výsledek dvou faktorů, které mu dávají důvod tak učinit, ale které mnozí na Západě také nedokážou vzít v úvahu.

Západní elity velmi dlouhou dobu odmítaly uznat, že Putin vede válku ne kvůli nějakým konkrétním věcem, které by mohly být předmětem vyjednávání, ale spíše kvůli mezinárodnímu uznání jeho "práva diktovat" ostatním - až po právo na vojenskou invazi. To není něco, o čem by se dalo vyjednávat.

A za druhé, Západ se zdráhal uznat, že Putin má něco, na co se může spolehnout: Transformaci ruské společnosti na společnost nacistického typu, proces, který byl nyní dokončen a díky kterému významná část obyvatelstvo věří ve vlastní nadřazenost, beztrestnost a právo ovládat druhé. A tohle rovněž rovněž nepodléhá vyjednávání.

Navíc Putin věří, že může pokračovat, protože vyhrožování použitím jaderných zbraní udrží Západ v defenzívě kvůli obavám západních lídrů z jaderné války. Ale je stále zjevnější, že nebezpečí jaderné války se zvýší, nikoli sníží, pokud Putin nebude zastaven a poražen už nyní.

Zdroj v ruštině: ZDE

