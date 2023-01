Ukrajina nebude schopna odolávat ruské palebné síle navždy

27. 1. 2023

Skutečnost, že Olaf Scholz zůstává v otázce tanků tvrdohlavý, je právě teď vojensky katastrofální: Znovudobytí Ukrajiny vázne, Putin plánuje nové ofenzívy. V této situaci je Kyjiv závislý na "vševojskových operacích", v nichž hrají ústřední roli tanky, píše brigádní generál ve výslužbě Klaus Wittmann. Skutečnost, že Olaf Scholz zůstává v otázce tanků tvrdohlavý, je právě teď vojensky katastrofální: Znovudobytí Ukrajiny vázne, Putin plánuje nové ofenzívy. V této situaci je Kyjiv závislý na "vševojskových operacích", v nichž hrají ústřední roli tanky,

Naprosto se zmýlila televizní stanice, která v pátek ráno, v den jednání ukrajinské kontaktní skupiny na vysoké úrovni v Ramsteinu, ještě vesele prorokovala: "Dnes skončí německé úhybné manévry." Naopak – stále pokračují, alespoň pokud jde o palčivou otázku německého souhlasu ohledně dodávek tanků na Ukrajinu.

Bez ohledu na to, jak velký byl mezinárodní tlak, Německo se opět odmítlo zavázat. Znovu se tedy ukázalo, že toho, co vážně chcete, lze dosáhnout; pokud si to nepřejete, můžete donekonečna nacházet protiargumenty, jejichž narůstající počet je nedělá věrohodnějšími. Kancléř Scholz ve skutečnosti používá úskoky, aby se vyhnul odpovědnosti za to, že velké prosperující Německo nebude moci uhýbat.

Člověk si klade otázku, zda Scholz není schopen vzdát se závazku, jakmile byl v jeho myšlenkách učiněn. Nebo dál poslouchá bývalého poradce Angely Merkelové, generála Ericha Vada, který se včas ozval v rádiu s doporučením nedodávat tanky, protože se muselo nejprve rozhodnout, zda mají být ruské ozbrojené síly vůbec vytlačeny z Ukrajiny?

Jediným přijatelným vysvětlením je, že Scholz a části SPD berou ruské hrozby vážně. Netvrdil kancléř v létě před zahraničním výborem Bundestagu, že dodávka bojových vozidel pěchoty na Ukrajinu způsobí "strašnou eskalaci"? Zdá se, že to bylo u těchto systémů překonáno, ale proč nyní zcela umělá hranice u tanků? Mnoho dalších spojenců je ochotno se jich vzdát, protože Ukrajina je ve svém boji o přežití naléhavě potřebuje.

Nyní ministr obrany Boris Pistorius oznámil "inventarizaci" stávajících tanků Leopard (počet, modely, stav), než padne jakékoli rozhodnutí. Proč k tomu již nedošlo v posledních měsících – včetně příprav na výcvik, údržbu a tak dále? Zdá se, že uvědomění si toho, kolik času bylo promarněno od rozhodnutí Bundestagu z 28. dubna 2022 ("těžké zbraně"), na kancléře neudělalo dojem.

A proč se takový soupis neprovádí v celé Evropě jako odrazový můstek k dlouho navrhované společné dodávce tanků "konsorciem" 13 "leopardích národů"? Německo by se mělo konečně ujmout vedení (ve smyslu iniciativy, aktivní koordinace), aniž by vzbudilo podezření, že SPD se tolik obává "jít do toho sama".

Jedno očekávání nového ministra obrany již bylo zklamáno: Zatímco Christine Lambrechtová byla v těchto otázkách vždy pouze ozvěnou kancléře, dalo by se doufat, že Pistorius projeví asertivitu nejen v Bundeswehru, ale i u vládního stolu.

Jaké vynikající "entree" na mezinárodní scéně by mu kancléř umožnil, kdyby měl v Ramsteinu volnou ruku a přinesl rozhodnutí a pokyny, v které mnozí doufali! Nebo je jeho vzhled známkou toho, že sdílí Scholzovo váhání? Člověk by doufal, že ne. A nepřáli mu ani mediální ohlas: "jednal profesionálně", ale "mluvil o obvyklých věcech".

Je naprosto skandální, že německá vláda nejen odmítá dodat německé tanky na Ukrajinu, ale (jako producentský národ) dokonce nedovoluje ochotným státům jako Polsko a Finsko je vyvážet. Zdůvodnění, že "zatím nejsou žádné žádosti", je směšné: Samozřejmě formální žádosti existují pouze tehdy, pokud dotčené státy, které daly veřejně najevo své záměry, nemusejí očekávat zamítnutí.

Na tento postoj se jen tak nezapomene – vždyť postoj k Německu v pobaltských státech je stále utvářen tím, že Estonsku bylo mnoho týdnů po zahájení akce odepřeno povolení dodat na Ukrajinu stará děla ze zásob východoněmecké armády. Navíc v očích mnoha německých spojenců postoj odmítání devalvuje další příspěvky a také velká slova o "bodu obratu".

Člověk se za tuto politiku německé vlády stydí kvůli nedostatku empatie vůči týrané Ukrajině a jejímu lidu, který je v ní vyjádřen.

Současná situace na Ukrajině je charakterizována neustálými teroristickými útoky ze vzduchu proti civilnímu obyvatelstvu a životně důležitým zařízením, ztrátou dynamiky při znovudobývání ukradeného území (v neposlední řadě proto, že prosby o bojová obrněná vozidla zůstaly celé měsíce nevyslyšeny), krutě vysoké ztráty na životech a ruskými přípravami na nové velké ofenzivy pomocí převahy v lidské a palebné síle.

I když to druhé stejně bude reprezentovat masu místo kvality, nemůžete tomu věčně odolávat bez příslušných vojenských schopností.

Je zcela jasné, že protivzdušná obrana musí být masivně dále posílena, že je zapotřebí mnohem více dělostřelectva (včetně munice a salvových raketometů) a že schopnost "vševojskového boje" s obrněnými transportéry, bojovými vozidly pěchoty, dělostřelectvem a samotnými schopnostmi masivních tankových záloh tanků je zásadní.

Pokud by měla být Ukrajina jednoho dne rozbita, podrobena a vyhlazena, budeme muset přiznat, že naše pomoc byla polovičatá, že jsme jednali pod tlakem a neudělali vše, co jsme mohli? Pokud se kancléř a jeho strana obávají výkyvů ve veřejném mínění, měl by tuto otázku znovu a znovu klást a zároveň dát jasně najevo, že pokud Putin dosáhne svých cílů, náklady pro nás budou také mnohem vyšší než cokoli, co v současnosti "snášíme" z hlediska inflace a cen energií.

Spolkový kancléř možná zabránil tomu, aby "jednal sám", jak on tomu rozumí. Ale v NATO a EU je Německo v současnosti dost osamělé. Musíte se bát o jeho dobrou pověst. Vedoucí národ jedná jinak.

