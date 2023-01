Izraelské síly zabily při razii na Západním břehu devět Palestinců

27. 1. 2023

čas čtení 5 minut



Palestinští představitelé přerušili bezpečnostní vazby s Izraelem po smrtící přestřelce v uprchlickém táboře Dženin



Izraelské síly zabily devět Palestinců během zásahu na severu okupovaného Západního břehu Jordánu. Byl to nejsmrtelnější den na tomto území za poslední roky. Přiměl palestinské představitele k přerušení bezpečnostních vazeb s Izraelem a mezinárodní zprostředkovatele k tomu, aby začali bránit eskalaci násilí.



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví byla mezi mrtvými 61letá žena a jeden muž a dalších asi 20 lidí bylo ve čtvrtek ráno při násilnostech vážně zraněno. K dvěma obětem se přihlásila militantní skupina Palestinský islámský džihád, k dalším čtyřem Hamás a k jedné ozbrojené křídlo frakce Fatah palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse.

Palestinská samospráva, která spravuje část Západního břehu Jordánu a společně s Izraelem se snaží omezit aktivity militantů, v noci na čtvrtek oznámila, že pozastavuje bezpečnostní spolupráci s izraelskou vládou - k tomuto kroku již v minulosti dočasně přistoupila.



Vojáci izraelské armády (IDF) dorazili za rozbřesku k několika vchodům do uprchlického tábora Dženin, bašty militantů na severu palestinského území, uvedl na místě Sakir Khader, palestinsko-nizozemský filmař. Ozbrojení Palestinci stříleli na izraelské obrněné vozidlo maskované jako obchodní dodávka, načež IDF palbu opětovala a následovala prudká čtyřhodinová přestřelka, která způsobila rozsáhlé škody, uvedl.



"Uvízl jsem uprostřed přestřelky na několik hodin," řekl Khader. "Bylo to šílené. Byli tam odstřelovači a drony a použili buldozer, aby zablokovali ulici. Zničil spoustu aut a místo, kde se scházela veřejnost. V nemocnici jsou matky, které hledají své syny... Všechno je stále velmi napjaté. Jezdím do Palestiny celý život a něco takového jsem ještě nezažil."



"Situace v táboře Dženin je velmi kritická," uvedl palestinský ministr zdravotnictví Mai al-Kaila ve svém prohlášení. Dodal, že izraelské síly bránily sanitkám v přístupu ke zraněným.



Počet mrtvých při náletu je nejvyšší, jaký kdy OSN zaznamenala během jediné operace od roku 2005, kdy mezinárodní organizace začala vést záznamy.



Zprostředkovatelé OSN a arabských zemí ve čtvrtek odpoledne uvedli, že probíhají jednání s Izraelem a palestinskými frakcemi na celém Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy ve snaze uklidnit situaci.



Izrael bezprostředně nenaznačil, že by se do rozhovorů zapojil. Ministr obrany Yoav Gallant uvedl síly na okupovaném Západním břehu Jordánu a na hranicích Gazy do stavu zvýšené pohotovosti.



Izraelská armáda uvedla, že neobvyklou denní operaci, při níž se odvážila vstoupit hluboko do tábora, provedla na základě zpravodajských informací, které naznačovaly, že buňka napojená na palestinský Islámský džihád plánuje provést bezprostřední útoky proti Izraelcům.



Armáda rovněž popřela, že by v nedaleké nemocnici použila slzný plyn poté, co se objevilo video, na němž se děti na dětském oddělení dusí a kašlou. Uvedla, že slzný plyn se do nemocnice pravděpodobně dostal z nedalekých střetů. K žádným izraelským obětem nedošlo.



Čtvrteční krveprolití v Džanínu je nejnovějším vývojem v rámci operace Breakwater, devítiměsíční izraelské vojenské akce, která se téměř každý den zaměřuje na palestinské frakce ve městě na severu Západního břehu Jordánu a v nedalekém Nábulusu. Byla zahájena v reakci na vlnu palestinských teroristických útoků loni na jaře.



Operace přispěla k nejvyššímu počtu mrtvých na okupovaném Západním břehu Jordánu od ukončení druhé intifády neboli palestinského povstání v roce 2005, kdy bylo podle skupin bojujících za práva v loňském roce zabito přibližně 250 Palestinců a 30 Izraelců. Dalších 30 Palestinců, mezi nimiž jsou bojovníci i civilisté, bylo už zabito v roce 2023.



Když se ve čtvrtek odpoledne v Džanínu rozběhly velké pohřební průvody, vyhlásil Abbás třídenní smutek a nařídil vlajky na půl žerdi. Na celém okupovaném Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě byla rovněž vyhlášena generální stávka a do poledne se stovky lidí vydaly protestovat k izraelským vojenským kontrolním stanovištím.



Na kontrolním stanovišti Bejt El u Ramalláhu vojáci stříleli na demonstranty slzný plyn, někteří z nich házeli kameny a zapalovali pneumatiky. Podle místních médií byli v oblasti postřeleni a vážně zraněni tři Palestinci.



"Je to stále stejný příběh. Okupace nás nepřestává zabíjet, takže nepřestaneme klást odpor," řekla dvaadvacetiletá studentka Nour, která si na ochranu před slzným plynem zahalila obličej do černobílého šátku.



Napětí v desítky let trvajícím konfliktu v důsledku stupňujícího se násilí vzrostlo a nedávné průzkumy naznačují, že podpora umrtveného mírového procesu dosáhla na obou stranách historického minima.





Očekává se, že nedávné zvolení nejpravicovější vlády v dějinách Izraele ještě více vyhrotí již tak nestabilní situaci. Členové nové izraelské koalice se zavázali urychlit výstavbu židovských osad na Západním břehu Jordánu - což je praxe, která popírá možnost dvoustátního řešení - a uvolnit pravidla nasazení vojáků a policie.

