Vysoká činitelka EU vyzývá k vytvoření "Rádia Svobodné Rusko" na pomoc exilovým médiím

27. 1. 2023

čas čtení 5 minut





Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, zdůrazňuje, že EU má morální povinnost pomoci Rusům



Vysoce postavená představitelka EU vyzvala k vytvoření "Rádia Svobodné Rusko", které by pomohlo nezávislým ruským médiím šířit informace v jejich zemi a vyhnout se tvrdé cenzuře.



Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za hodnoty a transparentnost, uvedla, že EU má morální povinnost podporovat demokratické ideály v Rusku. "Neměli bychom se vzdát ruské společnosti ... bez ohledu na to, jak málo nebo jak mnoho lidí chce slyšet skutečné zprávy, a ne kremelskou propagandu," řekla.

Věra Jourová v Rozhovoru Britských listů:

V projevu na estonském ministerstvu zahraničí Jourová vyzvala k vytvoření projektu Rádia Svobodné Rusko na podporu nezávislých ruských médií, která byla vyhoštěna ze své země nebo z ní uprchla.



Tento projekt podle ní nutně neznamená zřízení nové rozhlasové stanice, ale podporu novinářů v EU, aby mohli "vytvářet více materiálu a šířit jej ve větší míře bez redakčních zásahů".



Řekla; "Musíme jim vytvořit podmínky, aby mohli pracovat a sdělovat příběh EU, který vidí a zažívají, ruským posluchačům. Není to jen morální povinnost, je to i v našem vlastním zájmu."



Od invaze Vladimira Putina na Ukrajinu a jeho zásahům proti svobodě slova se poslední ruská nezávislá média přesunula do EU. Novaya Gazeta, která je známá svými neohroženými vyšetřováními korupce a ruských válek, nyní vychází v Rize. V lotyšském hlavním městě sídlí od roku 2014 také nezávislý web Meduza, který sám sebe označuje za "největší necenzurované ruskojazyčné zpravodajství na světě".



Práce v exilu přinesla některým médiím problémy. V prosinci lotyšské úřady odebraly vysílací licenci nezávislé televizní stanici Dožď s odkazem na "ohrožení veřejné bezpečnosti a národního pořádku". Rozhodnutí bylo přijato poté, co jeden z moderátorů zpravodajství, který byl později propuštěn, označil ruské síly za "naši armádu".



Televizi Dožď, neboli TV Rain, uložil lotyšský regulátor médií pokutu za odvysílání mapy, na které byl Krym zobrazen jako součást Ruska, a za neposkytnutí lotyšských titulků. Společnost Dožď odsoudila rozhodnutí o odebrání licence jako nespravedlivé a absurdní.



Od invaze na Ukrajinu přijala ruská vláda drakonické zákony k potlačení svobody projevu, včetně zavedení patnáctiletých trestů vězení za šíření "falešných" informací o válce. Tento týden represe pokračovaly, když ruská generální prokuratura označila Meduzu za "nežádoucí organizaci", přičemž již loni ji klasifikovala jako "zahraničního agenta".



Tento krok v důsledku zakazuje tomuto zpravodajskému webu informovat o Rusku a hrozí trestním stíháním všech jeho novinářů, zdrojů a dárců. Meduza, která je již nyní blokována cenzory internetu, uvedla, že bude i nadále informovat o událostech v Rusku, a to i "miliony" čtenářů v zemi.



Návrh EU otevírá možnost, že by média jako Meduza mohla získat finanční prostředky, i když není jasné, jaká úroveň finanční nebo technické podpory by mohla být poskytnuta, aby pomohla médiím obejít ruské firewally.



Mluvčí Evropské komise uvedl, že Rádio Svobodné Rusko je "ve fázi rozpracovanosti" a že nemohou sdělit podrobnosti, včetně rozpočtu. "Záměrem je vypracovat koordinovanou strategii, která by sdružovala nezávislá média poskytující inforrmace v ruštině a podporovala technické prostředky pro oslovení lidí v Rusku," uvedli.



Jourová ve svém projevu v Tallinnu hovořila o svém dospívání v komunistickém Československu, když vzpomínala na "ty, kteří na nás nezapomněli". Vzpomínala, jak se její rodiče shromáždili u rádia, a poslouchali Rádio Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky, a na "nevyslovenou úzkost těchto okamžiků".



Hlas Ameriky založila v roce 1942 americká vláda jako protiváhu nacistické propagandy a ve své činnosti pokračovala i během studené války. Po něm následovalo Rádio Svobodná Evropa, které vzniklo v roce 1948 za účelem vysílání zpráv v místních jazycích do sovětských satelitních států. Do Československa začalo vysílat 1. května 1950.



Při pohledu do loňského roku Jourová uvedla, že Polsko a pobaltské státy měly pravdu, když varovaly před ruskou invazí, zatímco nejmenovaní "ostatní" se mýlili.



Ve svém projevu, který bude čten jako kritika Německa za jeho liknavost při vyslání tanků na Ukrajinu, vyzvala "ty, kteří váhají", aby při analýze Putina naslouchali státům střední a východní Evropy. Aniž by jmenovala konkrétní země, uvedla: "Když máte pochybnosti, naslouchejte jejich radám a řiďte se jejich pokyny. Každá minuta váhání stojí životy."





Podle Jourové musí země střední a východní Evropy odhodit "mentální nálepku nových členských států" a "lépe prosazovat naše myšlenky a naši vizi Evropy v oblasti bezpečnosti, obrany, hospodářství a rozšiřování EU".







