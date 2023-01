Americký generál "očekává válku s Čínou v roce 2025"

30. 1. 2023

Čínská vláda už léta otevřeně oznamuje, že chce anektovat ostrovní stát Tchaj-wan. To vyvolalo konflikty mimo jiné s USA a obavy z vojenského konfliktu mezi dvěma světovými mocnostmi. Čtyřhvězdičkový generál amerického letectva nyní tyto obavy přiživuje. Čínská vláda už léta otevřeně oznamuje, že chce anektovat ostrovní stát Tchaj-wan. To vyvolalo konflikty mimo jiné s USA a obavy z vojenského konfliktu mezi dvěma světovými mocnostmi. Čtyřhvězdičkový generál amerického letectva nyní tyto obavy přiživuje.

"Doufám, že se mýlím," píše Mike Minihan – ale předpokládá, že USA budou do dvou let ve válce s Čínou: "Můj vnitřní pocit mi říká, že budeme bojovat v roce 2025." Vnitřní pocit kohokoli by nemusel být nutně znepokojující. Kdyby Minihan nebyl čtyřhvězdičkový generál amerického letectva.

Napsal memorandum, které se dostalo mimo jiné do Washington Postu a NBC News a ze kterého nyní citují. Minihan očekává, že Tchaj-wan i USA budou "rozptýleny" prezidentskými volbami obou zemí v nadcházejícím roce. To nabízí čínské hlavě státu Si Ťin-pchingovi příležitost k útoku. Si v minulosti opakovaně zdůrazňoval, že jeho země anektuje sousední Tchaj-wan – v oficiální čínské hantýrce je to známé jako "znovusjednocení".

Dopis, který je adresován velitelům Velitelství letecké mobility (AMC) v americkém státě Illinois, obsahuje Minihanovu prognózu i požadavek oznámit stav příprav na možný konflikt s Čínou do konce února. Pod velením AMC, která je zodpovědná za dopravu a tankování za letu, je asi 50 000 vojáků a téměř 500 letadel. Memorandum je podle Pentagonu autentické, i když "nereprezentuje postoj ministerstva k Číně".

