Co je to za blbost, pořád ta představa o "jednotném Západu"?

2. 2. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty



Vojtěch Filip z KSČM vyjádřil putinovský názor, že po zvolení Petra Pavla českým prezidentem je vzniká prý v ČR "prozápadní hegemonie" as Češi budou ode dneška "v kapse Bruselu i USA".



Tahle putinovská představa, kterou přijímají i mnozí čeští xenofobové jako pan Filip, že Západ je stoprocentně jednotný, a jen "Rusko je záchrannou alternativou" je prostě lež jako věž. Vojtěch Filip z KSČM vyjádřil putinovský názor, že po zvolení Petra Pavla českým prezidentem je vzniká prý v ČR "prozápadní hegemonie" as Češi budou ode dneška "v kapse Bruselu i USA".Tahle putinovská představa, kterou přijímají i mnozí čeští xenofobové jako pan Filip, že Západ je stoprocentně jednotný, a jen "Rusko je záchrannou alternativou" je prostě lež jako věž.





Vůbec mě fascinuje, a už jsme tu o tom mnohokrát psali, jak je možné, že komunisté či údajní levičáci, kteří by měli podporovat rovnost, demokracii, humanitu a svobodu a prosperitu obyčejných lidí, se spojují se snad nejvražednějším a nejsobečtější režimem mafiánských kriminálníků, kteří uchvátili a konsolidovali svou moc v Rusku. V rámci této konsolidace moci lžou jako když tiskne, Jejich systematické lhaní, které přebírají nekriticky a hloupě k své vlastní potenciální zkáze lidé jako Vojtěch Filip, je právě hlavním nástrojem k upevňování své moci. To, že mohu a chci beztrestně šířit ty nejneuvěřitelnější lži, interpretují ruští vládci jako signál své bezmezné moci.



V druhé části dokumentárního seriálu televize BBC Putin versus Západ se tvůrci zabývali fiaskem, jaké zcela neschopný Západ dopustil během let v Sýrii. Když přišly zprávy, že Asad používá proti civilistům chemické zbraně a západní politikové viděli záběry malých dětí v křečích umírajících po útoků chemickými zbraněmi, chtěli přesvědčit Rusko, že je proti tomu nutno zasáhnout. Rusko to abslutně odmítlo. Lavrov tváří v tvář všem těmto důkazům drze lhal, že ty důkazy jsou falešné.



Rusko se léta bránilo před plánovanými zásahy Západu do konfliktu v Sýrii na ochranu civilního obyvatelstva před vražděním. Západ nakonec reagoval nekompetentně a nechal Sýrii zcela na pospas Rusku. Zatímco Rusko celá léta protestovalo proti západním intervencím snažícím se zabránit vraždění civilistů diktátory, poté, co Západ opustil Sýrii, zahájilo tam brutální leteckou válku a vyvraždilo desetitisíce civilistů. Drze a otevřeně bombardovalo nemocnice, školy, školy, Vypracovalo si techniku dvojího zásahu, že totiž ruská bojová letadla nejprve vybombardovala nemocnoci a když se záchranáři snažili zachránit raněné lidi křičící bolestí, ruská letadla se vrátila a záchranáře na místě vybombardované nemocnice bombardovala podruhé.



Tyto "vynikající" techniky Rusko nyní používá na Ukrajině.



A je, jak si myslí Vojtěch Filip, Západ skutečně tolik jednotný, že Česko "bude nyní v kapse USA"? Bohužel totéž si myslí paradoxně i diskutéři v České televizi, kteří se radují, že Česko s Pavlem jako prezidentem "bude v samotném srdci Západu".



Potíž je, že tato jednota neexistuje. V Evropě zuří spory mezi Německem a Francií, mezi východní Evropou, představovanou především Polskem a pobaltskými zeměmi, které chtějí razantní vojenské zásahy na pomoc Ukrajině, a Západem, především extremním západem a jihem Evropy, který ukrajinský konflikt tolik nepálí. I v Německu je dost značné množství občanů, kteří si hloupě myslí, že vojenská podpora pro Ukrajinu Západem je přehnaná.



V USA si to myslí také značná část obyvatelstva a zejména určitá část Republikánské strany..



Žádný jednotný Západ neexistuje a už určitě neexistují žádné jednotné Spojené státy. V jaké kapse USA by ČR měla podle Filipa vlastně být?



Americká demokracie je ohrožena možným návratem ultrapopulistů a ultrapravičáků v Republikánské straně k moci. To Putin ví a trpělivě na to čeká. Ultrapravice v Republikánské straně je absolutně izolacionistická a na Evropě a vnějším světě jí nezáleží vůbec. V žádné americké kapse Česká republika nespočinula. Je sama, navzdory tomu, co může říkat v čistě ceremoniální funkci jakýsi Petr Pavel či v opozici jakýsi Vojtěch Filip. Měla by ve svém vlastním zájmu budovat svou roli v Evropské unii a vyvíjet nátlak na další silnou, co nejrychlejší vojenskou podporu Ukrajiny, jejíž lidé jsou nyní zabíjeni, protože je Ukrajina jen dočasnou hrází brutální expanze Ruska do Evropy.



Není žádným tajemstvím, že Putin chce obnovit vliv Ruska na území bývalébho sovětského bloku, a na rozdáíl od Brežněva se nezastaví před žádným vražděním.



Tak se probuďte.





1