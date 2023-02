Ministerská lež: "98 % sociálních dávek je vyplaceno včas." Komunikace MPSV na webu - dne 2. 2. 2023

3. 2. 2023 / Pavel Veleman

"Nejsou zločiny za které by se mělo střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá"

(Jaroslav Hutka, Pravděpodobné vzdálenosti)



Sleduji celoživotně se smutným úžasem, jak českoslovenští/ čeští občané vydrží od politiků prakticky vše.



Jak nepatrně se dokážeme zastat kolegy v práci a jak lehké je pro mocné za všech systémů postavit nás naproti sobě. A opět, čím je člověk starší, tím podobné situace zažívá znovu a znovu - jen v jiných kulisách. Sleduji celoživotně se smutným úžasem, jak českoslovenští/ čeští občané vydrží od politiků prakticky vše.Jak nepatrně se dokážeme zastat kolegy v práci a jak lehké je pro mocné za všech systémů postavit nás naproti sobě. A opět, čím je člověk starší, tím podobné situace zažívá znovu a znovu - jen v jiných kulisách.

Ve Francii miliony občanů v ulicích na demonstracích proti změně odchodu do důchodu v 62 letech (80 procent obyvatelstva napříč profesemi, věkem a vzděláním s tímto odporem souhlasí). Ve Velké Británii masivní protesty proti zhoršování dostupnosti zdravotní a sociální péče a masivnímu snižování životní úrovně. Opět s velkou podporou veřejnosti.





V ČR sleduji naprosto krotké, osamělé spíše brblání o stávce přes odbory, stávku v továrně na pneumatiky, kdy jihokorejský majitel dostal od ČR 4 miliardy Kč investiční pobídku a průměrný plat zde není ani 25 000 Kč. A Opět minimální podpora veřejnosti. Ostudné! A hlavní to odborovou centrálu vede člověk, který si vzal ze svého "prezidentského účtu" 7 milionů korun, který mu poslal významný člen ODS a lidé kolem Miloše Zemana. Jeden den vybral peníze a druhý den se vzdal kandidatury. A nikomu v centrále odborů to nevadí.







A tak třeba nový prezident Petr Pavel odchází zdravý jako rybička do starobního důchodu v 57 letech s důchodem 70 tisíc a v klidu se připojí k výzvě nutnosti zvednutí odchodu do důchodu nad 65 let. Jako by si popletl číslice. Pane prezidente: " Řidič tramvaje nebo hutník nebude brát těch Vašich 70 tisíc, ale půjde do důchodu v 70 letech!" A nikomu to nevadí.







Politici této země napříč stranami musejí v duchu blahořečit Husákově normalizaci, která definitivně sebrala odvahu obyvatelstva - vzepřít se moci.







"Musíte se víc snažit, pane správče", slyším ze záhrobí úlevný smích Bohumila Hrabala.







Problematika stále se stupňujících problémů na Úřadech práce je stále pětikoalicí blokována v jednání sněmovny. Není se co divit - situace je tak katastrofální, že by ministr Jurečka nebo premiér Fiala vůbec nedokázali odpovědět.







A tak nasadíme lživý marketing, nemusí ho používat přece jenom Babiš. Vědí vůbec občané, že dávka státní sociální podpory je v kolapsu již při podání žádostí pouhého 10 procenta občanů, kteří mají na davku nárok?







Co kdyby si podalo i těch "neskutečných/zbylých 90 procent občanů? Copak by se asi stalo? Totální rozklad celého systému. Jenže politici nás znají a právě proto veškerou zátěž přenesli na Úřady práce.







Oni totiž moc dobře vědí, že v této strašné situaci si lidé si žádost ze studu, předsudků a dalších důvodů nikdy o ní nepožádají a tak stále vládní politici tvrdí:







"Každý se může schovat pod deštník proti chudobě, nikoho nenecháme padnout".







Ptá se z novinářů někdy na tuto jasnou absurditu?







Neptá a tak se lživý marketing stane pro občany - pravdou. Dokonce na sociálním výboru poslanecké sněmovny 1. 2. 2023 pan ministr tvrdil, že další šílená agenda, která se na ÚP nejspíše valí - testovaná sociální dávka (dokládání všech příjmů klienta a jeho rodiny) u občanů Ukrajiny se opět zvládne.







Ten nefunkční elektronický systém státní sociální podpory prý bude sehrán s ukrajinským systémem a dokonce i s ukrajinskými zaměstnavateli.







Svatá prostoto, já se nemůžu podívat jako sociální pracovník na obci do OK elektronického systému Úřadu práce u našich společných klientů s pracovníky Úřadu práce) a pan ministr Jurečka bude systém propojovat se zemí, která je v kruté válce.







A členové sociálního výboru pokyvují hlavou nad odpovědí, trochu se diví a… Jdou na oběd.







Z vlastní každodenní, profesní zkušenosti své a desítky mých kolegů a kolegyň vidím, jak desetitisíce opravdu existenčně důležitých dávek k udržení si minimální kvality života, bydlení - odcházejí pozdě, až mimo zákonný termín, mnohdy se zpožďují o více než půl roku.







Klienti ztrácejí naději v právní stát, zhoršuje se jim zdraví, přicházejí o nájemní smlouvy k bytům, masově se zadlužují a dokonce odcházejí raději ze života. A teď vidím, že se mi to asi jen zdá - ono to vlastně jsou jen nepatrná dvě procenta dávek, které se opozdí o několik dnů…







A poslední příklad pokrytectví: Pan ministr Jurečka na sociálním výboru velmi tvrdě kritizoval velkou zanedbanost úřadů práce minulých politických vedení - s tím souhlasím.







A vzápětí představil "nového člověka na nutné změnu" - paní Kateřinu Sadílkovou, která byla ředitelkou Úřadu práce právě v době, kterou Jurečka v předešlé větě kritizuje. A nikomu to zase vlastně nevadí - čas nás tlačí.







Lidé mrznou u Úřadu práce dlouhé hodiny ve frontách na příspěvek na bydlení, nemají na základní potraviny, raději sami umísťují děti mimo rodinu (Klokánek), dokonce již nefungují ani potravinové banky- málo času?







Stovky kilometrů kvality životů jednotlivých skupin obyvatel se stále zvětšují.

